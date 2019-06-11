多多指教：識讚，一定要這樣讚！

過多讚賞 孩子恃寵生驕

到了我們這一輩，時代改變了。我們都知道孩子要讚，於是什麼都讚，將他們捧得天上有地下無。而這個年代的爺爺奶奶、公公婆婆也改變了心態，說「孫子是要寵的」，更加什麼也讚一餐。整天都說着，「嘩！你好叻仔喎」或者「好醒目喎」、「好聰明」等。孩子還以為自己是天之驕子，不可一世的天才！

那究竟應該怎樣？罵不能，讚又不能！

其實無論是大人或小朋友，每個人都希望得到別人的稱讚，這確實也給人不少動力，所以讚賞是不可缺少。但讚賞應該讚得有技巧一點，與其讚他們「叻仔」，倒不如具體讚他們的行為、他們的努力、他們的心思，總比一句「叻仔」更有說服力和影響力。因為孩子具體知道在這件事上做得好的地方，下次做會更好！

試問孩子為什麼能做得好

我還有一個提議給大家，很多時我們都只會看見孩子做錯的事，例如跟弟弟爭玩具時，就會罵哥哥，為什麼要這樣做？為什麼弄哭弟弟？問一大輪孩子根本答不到的問題。但好行為呢？我們又有沒有像做錯事的那樣尋根究柢呢？這是什麼意思？在孩子做得好的時候，問問他為什麼會這樣做？又或者是在什麼地方學到的。他覺得這樣做的好處是什麼？讓他知道你很欣賞他之餘，也給他更深刻的印象，他做過的，也知道他做好的時候，是會有人留意，下次要爭取你的注意力時，就做好行為了！久而久之，做父母和孩子都開心，也能累積一些好行為的基礎要素，孩子做好行為來取我們的注意，總比做壞行為好吧！

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

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文﹕多多醫生

[Happy PaMa 教得樂 第245期]