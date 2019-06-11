民房四寶：小學生校園欺凌

近四成小學生遭欺凌

或許有家長會認為小學生沒有那麼嚴重，不是什麼欺凌，大概都是小孩之間的小問題，玩玩吧了，隔兩天就沒有事。 即使孩子對他們說出同學的行為，也只建議孩子不要跟他玩、早點睡覺之類就敷衍了事，無視他們心中的不安與憂慮，使原本無助的心靈更是無助。根據近月的一項有關香港小學生校園欺凌的調查，發現過去一年有接近四成的小學生遭到同輩欺凌，包括被故意推撞、言語欺凌、杯葛排擠，甚至拳打腳踢，當中有超過一成學童因而抗拒上學，近5%小孩更萌生自殺念頭。這些都是小學生，情况實在令人憂慮。

筆者過去在學校工作，曾遇過不少學生是因為被欺凌而想轉校過來的。當細聽這些孩子的故事時，你會驚訝他們所受的苦是多麼的可怕，心中滿載的恐懼是經年累月的。被欺凌的情况，老師不知道嗎？其他同學沒有看見嗎？怎麼連父母都不能及早察覺？聽過有老師把欺凌者和被欺凌的一同處罰留堂，因他總覺得班上的男生都是跟他作對的，沒有理會被欺凌者的哭泣與呼求，他對學生釋出的怒火把公義和盼望都一併燒盡；有同學不想再看到被欺凌的同學在手機群組的苦苦哀求，一而再地把這個名字從群組中剔走；也有父母認為被欺凌的原因是出於孩子本身，質問他們對別人做了什麼、說了什麼，轉瞬又把提問跳回功課、默書、測驗、考試上，原本滿肚冤屈的孩子頓時感到萬念俱灰。老師對學生的先入為主、同學對惡事的袖手旁觀、父母對孩子分數以外的不聞不問，正把軟弱無力的生命推出窗口。

別輕視孩子困難 父母適時介入

明白孩子的事大人不必事事介入，也不應常為孩子出頭，但也不要輕視他們所面對的困難、漠視他們的真實感受。因為，面對欺凌，孩子是沒有能力獨自面對和處理的。父母要知道，有些事情他們必須介入、必須幫助，對於孩子而言，父母是他們的唯一倚靠，也可能是最後出路。

學童欺凌的事件都不易察覺，特別對忙碌的父母、老師更是挑戰，需要花上很大的耐性和時間去聆聽、感受和調解。儘管不能即時解決，承諾與孩子共同面對的同時，也要鼓勵他們對欺凌的事有說「不」的勇氣。無論是父母還是老師，我們都有責任保護每一個孩子的成長，在我來看，生命比一切都重要，明白生活真的十分忙碌，但請別把時間花在錯誤的忙碌上。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第245期]