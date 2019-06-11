副刊
Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

民房四寶：小學生校園欺凌

【明報專訊】學習是愉快的，孩子是快樂的，童年是美好的，對，假如孩子沒有遇上「欺凌」的話。別以為學生被欺凌的事件只會在某些中學才會發生，又或以為從沒有聽聞孩子學校出現過類似個案，就掉以輕心，殊不知，他一直在恐懼中過活，只是沒有被看見。

近四成小學生遭欺凌

或許有家長會認為小學生沒有那麼嚴重，不是什麼欺凌，大概都是小孩之間的小問題，玩玩吧了，隔兩天就沒有事。 即使孩子對他們說出同學的行為，也只建議孩子不要跟他玩、早點睡覺之類就敷衍了事，無視他們心中的不安與憂慮，使原本無助的心靈更是無助。根據近月的一項有關香港小學生校園欺凌的調查，發現過去一年有接近四成的小學生遭到同輩欺凌，包括被故意推撞、言語欺凌、杯葛排擠，甚至拳打腳踢，當中有超過一成學童因而抗拒上學，近5%小孩更萌生自殺念頭。這些都是小學生，情况實在令人憂慮。

筆者過去在學校工作，曾遇過不少學生是因為被欺凌而想轉校過來的。當細聽這些孩子的故事時，你會驚訝他們所受的苦是多麼的可怕，心中滿載的恐懼是經年累月的。被欺凌的情况，老師不知道嗎？其他同學沒有看見嗎？怎麼連父母都不能及早察覺？聽過有老師把欺凌者和被欺凌的一同處罰留堂，因他總覺得班上的男生都是跟他作對的，沒有理會被欺凌者的哭泣與呼求，他對學生釋出的怒火把公義和盼望都一併燒盡；有同學不想再看到被欺凌的同學在手機群組的苦苦哀求，一而再地把這個名字從群組中剔走；也有父母認為被欺凌的原因是出於孩子本身，質問他們對別人做了什麼、說了什麼，轉瞬又把提問跳回功課、默書、測驗、考試上，原本滿肚冤屈的孩子頓時感到萬念俱灰。老師對學生的先入為主、同學對惡事的袖手旁觀、父母對孩子分數以外的不聞不問，正把軟弱無力的生命推出窗口。

別輕視孩子困難 父母適時介入

明白孩子的事大人不必事事介入，也不應常為孩子出頭，但也不要輕視他們所面對的困難、漠視他們的真實感受。因為，面對欺凌，孩子是沒有能力獨自面對和處理的。父母要知道，有些事情他們必須介入、必須幫助，對於孩子而言，父母是他們的唯一倚靠，也可能是最後出路。

學童欺凌的事件都不易察覺，特別對忙碌的父母、老師更是挑戰，需要花上很大的耐性和時間去聆聽、感受和調解。儘管不能即時解決，承諾與孩子共同面對的同時，也要鼓勵他們對欺凌的事有說「不」的勇氣。無論是父母還是老師，我們都有責任保護每一個孩子的成長，在我來看，生命比一切都重要，明白生活真的十分忙碌，但請別把時間花在錯誤的忙碌上。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

相關字詞﹕校園欺凌 民房四寶 名人kol 歐偉民

上 / 下一篇新聞

鹹濕嘢有寶 只怕你唔識食
鹹濕嘢有寶 只怕你唔識食
涼果入饌：冬瓜索話梅味 燜雞散鹹檸香
涼果入饌：冬瓜索話梅味 燜雞散鹹檸香
毋須廚房 炮製部隊鍋豉油雞 野炊廚神 就地取材煮「野」味
毋須廚房 炮製部隊鍋豉油雞 野炊廚神 就地取材煮「野」味
後記：緊遵露營守則 煮飯遠離帳篷
後記：緊遵露營守則 煮飯遠離帳篷
魔鬼一山多用 罕見多重廢墟
魔鬼一山多用 罕見多重廢墟
拒與塵蟎同眠 牀褥先蒸後吸
拒與塵蟎同眠 牀褥先蒸後吸
治本方法：家居除濕通風 抑制塵蟎繁衍
治本方法：家居除濕通風 抑制塵蟎繁衍
做個好爸爸﹕丈夫多落手 太太多放手 練成絕世好爸
做個好爸爸﹕丈夫多落手 太太多放手 練成絕世好爸
給媽媽貼士﹕媽媽太強勢 窒礙爸爸發揮
給媽媽貼士﹕媽媽太強勢 窒礙爸爸發揮
送好爸爸秘笈
送好爸爸秘笈
做個好爸爸﹕四大任務 讓子女身心健康
做個好爸爸﹕四大任務 讓子女身心健康
家家有禮﹕一家逛商場 掃新貴TSUM TSUM
家家有禮﹕一家逛商場 掃新貴TSUM TSUM
本周Focus．採訪手記﹕暑假讓孩子多做家務
本周Focus．採訪手記﹕暑假讓孩子多做家務
活動推介﹕小藝術家導賞玩具展
活動推介﹕小藝術家導賞玩具展
活動推介﹕學做「有品」家庭
活動推介﹕學做「有品」家庭
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：體驗食肆運作 訓練自理能力 餐廳特訓洗碗包餃子
好去處：體驗食肆運作 訓練自理能力 餐廳特訓洗碗包餃子
童讀好書：沉默爸 柔弱爸 忙碌爸 細讀爸爸內心世界
童讀好書：沉默爸 柔弱爸 忙碌爸 細讀爸爸內心世界
家家有禮：泰式街頭打卡 看泰拳表演
家家有禮：泰式街頭打卡 看泰拳表演
父親節來一場刺激運動競技
父親節來一場刺激運動競技
DIY﹕手製發光心心油畫 父親節亮燈表愛意
DIY﹕手製發光心心油畫 父親節亮燈表愛意
買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物
買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物
讀樂樂：以幽默想像 克服現實艱辛
讀樂樂：以幽默想像 克服現實艱辛
校園筆陣．背山傲海：你的孩子是放頭型還是後上型？
校園筆陣．背山傲海：你的孩子是放頭型還是後上型？
家教明言：小一叩門ABC
家教明言：小一叩門ABC
媽媽維特：如果陀螺有考試
媽媽維特：如果陀螺有考試
遊子歸加：是污糟還是自然？
遊子歸加：是污糟還是自然？
多多指教：識讚，一定要這樣讚！
多多指教：識讚，一定要這樣讚！
家庭有教：戒電子奶嘴攻略3 前中後部署 熄機無嘮嘈
家庭有教：戒電子奶嘴攻略3 前中後部署 熄機無嘮嘈
辣媽CEO：孩子的自理能力
辣媽CEO：孩子的自理能力
論盡教育：悲情的「叩門」
論盡教育：悲情的「叩門」