副刊
Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

媽媽維特：如果陀螺有考試

【明報專訊】6月是小學大考的季節。考試前夕，大仔在餐桌上突然問，什麼考試是沒法子溫習的呢？還沒等我們回答，他就得意地說，是作文啊。老公即時回他「當然有溫習的方法啦」，而我心中的反應，大概就是少年你太年輕了，爹娘從不怎麼催迫你溫習，小子你對真正勤學的境界根本一無所知啊。

我沒有告訴他如何溫習作文，即使說了，他也不會認真記掛。還是輕鬆聊吧。我兩三句簡單說，世界上任何事都可以溫習啦，例如可以操練，也可以回想自己的舊錯誤。然後問他：「如果考的是陀螺，你也有方法溫習吧？」

一聽至愛的陀螺，阿仔當然𦧲飯應說可以「溫習」。我由此忽發奇想，拋出一個問題——如果玩陀螺、Minecraft（電腦遊戲）也有考試，是不是好事呢？

有考試壓力 好玩也變不好玩

阿仔舉腳贊成的同時，老公也幾乎條件反射地說「當然唔好啦」。我邀請正反雙方陳述意見，正方的阿仔說得簡單直接，就是「因為好好玩」。大概在他眼中，打機和陀螺的考試只會令他玩得更刺激、更有挑戰性。老公作為身經百戰的前考生，卻認為一有考試就意味壓力，要應付外在評價，不達標就要面對別人目光，原本好玩也變得不再好玩了。可以想像，如果大雄要考陀螺，他擔心考得不好會被人取笑，恐怕也不會喜歡吧。

這場辯論當然沒有結果，也沒有改變兩仔爺各自的看法。洗澡前，阿仔大嘆「考試真係慘」！我問他，如果明天考的是陀螺，還覺得慘嗎？他答我當然不慘啦。我說，那麼讓你覺得慘的，也許不是考試本身，而是讀書呢。

我自己從來覺得，一個人如果真正自發地喜歡讀書，真正感受到學習的喜悅、覺得讀書「好好玩」，即使面對考試的壓力，心中對學習的喜悅仍是不變的。阿仔說陀螺即使有考試，也一樣會好玩，正正是因為他堅定地擁抱玩陀螺的喜悅。

事實上，我對孩子的學業一直不大理會，是因為我清楚知道，現在的阿仔，遠未到自發喜歡讀書的階段。我內心當然期待，有一天他會領略到學習的滿足和喜悅，發現學問也跟陀螺一樣，有其「好好玩」的部分。但為了不讓外在壓力推遲甚至扼殺這一天的來臨，我願意耐心等待。

同時，我也同意老公說的，考試的確很易摧毁孩子原有的熱情。那是因為大人往往把考第幾名、取好成績看得太重了，以致拿成績好壞來嚇孩子或嚇自己。升學主義掛帥的緊張氛圍，令人們過分強調高分的價值，幾乎認定70分甚至80分都不算「好」，令只是「稍為低分」的學生都嚴重失去自信。

放眼將來 追捧分數無意義

其實，考得70分的人與100分的人，往後成功發展的機會可能是差不多的。最近讀一篇文章，當中提到，在現實世界成敗的關鍵，不是那個在考試時看起來很巨大的30分差，而是這個人是不是有興趣繼續深入他的領域「玩」下去！無奈的是，太多原本有可能成功的人，就是因為被斷定「不屬菁英」，而提前被否定或者自我放棄！

在當下普遍缺乏安全感的社會，焦慮的大人集體造就了更焦慮的制度，令每個人每一步都失魂落魄地苦苦追逐。如果我們願意轉念，也許孩子的分數「已經夠好」，只是大人太快認定「不夠好」而已。在整個人生的尺度上，這個分數的實質意義是什麼呢？

當強調一時輸贏成為風土病，要清醒把持方向確實不易，但也不是沒可能。最近聽一位小學校長說，我們該把眼光放遠，放在孩子步入社會的203X年。無人能預言，今天人人追捧的東西，到時會否光輝依然。唯有主動學習、承擔精神、堅毅自信這些內在特質，才永遠是成功的要素。願借校長一言，與大家共勉。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

相關字詞﹕葉杏麗 名人kol 媽媽維特

上 / 下一篇新聞

鹹濕嘢有寶 只怕你唔識食
鹹濕嘢有寶 只怕你唔識食
涼果入饌：冬瓜索話梅味 燜雞散鹹檸香
涼果入饌：冬瓜索話梅味 燜雞散鹹檸香
毋須廚房 炮製部隊鍋豉油雞 野炊廚神 就地取材煮「野」味
毋須廚房 炮製部隊鍋豉油雞 野炊廚神 就地取材煮「野」味
後記：緊遵露營守則 煮飯遠離帳篷
後記：緊遵露營守則 煮飯遠離帳篷
魔鬼一山多用 罕見多重廢墟
魔鬼一山多用 罕見多重廢墟
拒與塵蟎同眠 牀褥先蒸後吸
拒與塵蟎同眠 牀褥先蒸後吸
治本方法：家居除濕通風 抑制塵蟎繁衍
治本方法：家居除濕通風 抑制塵蟎繁衍
做個好爸爸﹕丈夫多落手 太太多放手 練成絕世好爸
做個好爸爸﹕丈夫多落手 太太多放手 練成絕世好爸
給媽媽貼士﹕媽媽太強勢 窒礙爸爸發揮
給媽媽貼士﹕媽媽太強勢 窒礙爸爸發揮
送好爸爸秘笈
送好爸爸秘笈
做個好爸爸﹕四大任務 讓子女身心健康
做個好爸爸﹕四大任務 讓子女身心健康
家家有禮﹕一家逛商場 掃新貴TSUM TSUM
家家有禮﹕一家逛商場 掃新貴TSUM TSUM
本周Focus．採訪手記﹕暑假讓孩子多做家務
本周Focus．採訪手記﹕暑假讓孩子多做家務
活動推介﹕小藝術家導賞玩具展
活動推介﹕小藝術家導賞玩具展
活動推介﹕學做「有品」家庭
活動推介﹕學做「有品」家庭
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：體驗食肆運作 訓練自理能力 餐廳特訓洗碗包餃子
好去處：體驗食肆運作 訓練自理能力 餐廳特訓洗碗包餃子
童讀好書：沉默爸 柔弱爸 忙碌爸 細讀爸爸內心世界
童讀好書：沉默爸 柔弱爸 忙碌爸 細讀爸爸內心世界
家家有禮：泰式街頭打卡 看泰拳表演
家家有禮：泰式街頭打卡 看泰拳表演
父親節來一場刺激運動競技
父親節來一場刺激運動競技
DIY﹕手製發光心心油畫 父親節亮燈表愛意
DIY﹕手製發光心心油畫 父親節亮燈表愛意
買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物
買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物
讀樂樂：以幽默想像 克服現實艱辛
讀樂樂：以幽默想像 克服現實艱辛
校園筆陣．背山傲海：你的孩子是放頭型還是後上型？
校園筆陣．背山傲海：你的孩子是放頭型還是後上型？
家教明言：小一叩門ABC
家教明言：小一叩門ABC
民房四寶：小學生校園欺凌
民房四寶：小學生校園欺凌
遊子歸加：是污糟還是自然？
遊子歸加：是污糟還是自然？
多多指教：識讚，一定要這樣讚！
多多指教：識讚，一定要這樣讚！
家庭有教：戒電子奶嘴攻略3 前中後部署 熄機無嘮嘈
家庭有教：戒電子奶嘴攻略3 前中後部署 熄機無嘮嘈
辣媽CEO：孩子的自理能力
辣媽CEO：孩子的自理能力
論盡教育：悲情的「叩門」
論盡教育：悲情的「叩門」