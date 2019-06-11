媽媽維特：如果陀螺有考試

我沒有告訴他如何溫習作文，即使說了，他也不會認真記掛。還是輕鬆聊吧。我兩三句簡單說，世界上任何事都可以溫習啦，例如可以操練，也可以回想自己的舊錯誤。然後問他：「如果考的是陀螺，你也有方法溫習吧？」

一聽至愛的陀螺，阿仔當然𦧲飯應說可以「溫習」。我由此忽發奇想，拋出一個問題——如果玩陀螺、Minecraft（電腦遊戲）也有考試，是不是好事呢？

有考試壓力 好玩也變不好玩

阿仔舉腳贊成的同時，老公也幾乎條件反射地說「當然唔好啦」。我邀請正反雙方陳述意見，正方的阿仔說得簡單直接，就是「因為好好玩」。大概在他眼中，打機和陀螺的考試只會令他玩得更刺激、更有挑戰性。老公作為身經百戰的前考生，卻認為一有考試就意味壓力，要應付外在評價，不達標就要面對別人目光，原本好玩也變得不再好玩了。可以想像，如果大雄要考陀螺，他擔心考得不好會被人取笑，恐怕也不會喜歡吧。

這場辯論當然沒有結果，也沒有改變兩仔爺各自的看法。洗澡前，阿仔大嘆「考試真係慘」！我問他，如果明天考的是陀螺，還覺得慘嗎？他答我當然不慘啦。我說，那麼讓你覺得慘的，也許不是考試本身，而是讀書呢。

我自己從來覺得，一個人如果真正自發地喜歡讀書，真正感受到學習的喜悅、覺得讀書「好好玩」，即使面對考試的壓力，心中對學習的喜悅仍是不變的。阿仔說陀螺即使有考試，也一樣會好玩，正正是因為他堅定地擁抱玩陀螺的喜悅。

事實上，我對孩子的學業一直不大理會，是因為我清楚知道，現在的阿仔，遠未到自發喜歡讀書的階段。我內心當然期待，有一天他會領略到學習的滿足和喜悅，發現學問也跟陀螺一樣，有其「好好玩」的部分。但為了不讓外在壓力推遲甚至扼殺這一天的來臨，我願意耐心等待。

同時，我也同意老公說的，考試的確很易摧毁孩子原有的熱情。那是因為大人往往把考第幾名、取好成績看得太重了，以致拿成績好壞來嚇孩子或嚇自己。升學主義掛帥的緊張氛圍，令人們過分強調高分的價值，幾乎認定70分甚至80分都不算「好」，令只是「稍為低分」的學生都嚴重失去自信。

放眼將來 追捧分數無意義

其實，考得70分的人與100分的人，往後成功發展的機會可能是差不多的。最近讀一篇文章，當中提到，在現實世界成敗的關鍵，不是那個在考試時看起來很巨大的30分差，而是這個人是不是有興趣繼續深入他的領域「玩」下去！無奈的是，太多原本有可能成功的人，就是因為被斷定「不屬菁英」，而提前被否定或者自我放棄！

在當下普遍缺乏安全感的社會，焦慮的大人集體造就了更焦慮的制度，令每個人每一步都失魂落魄地苦苦追逐。如果我們願意轉念，也許孩子的分數「已經夠好」，只是大人太快認定「不夠好」而已。在整個人生的尺度上，這個分數的實質意義是什麼呢？

當強調一時輸贏成為風土病，要清醒把持方向確實不易，但也不是沒可能。最近聽一位小學校長說，我們該把眼光放遠，放在孩子步入社會的203X年。無人能預言，今天人人追捧的東西，到時會否光輝依然。唯有主動學習、承擔精神、堅毅自信這些內在特質，才永遠是成功的要素。願借校長一言，與大家共勉。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第245期]