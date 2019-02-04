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Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

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家教明言：小一叩門ABC

【明報專訊】踏入6月又是放榜季節，想討論的，不是眾多中六考生等待的DSE放榜，而是讓眾多家長費煞思量、坐寢難安的小一統一派位放榜。得悉今年有七成以上學生獲派首三志願，相信家長們可稍稍放下心頭大石。

但放榜總不免有人歡喜有人愁。獲派理想志願的，當然歡天喜地呼朋喚友慶祝一番；但派位不理想的家庭，不少也會盡最後努力嘗試到心儀的學校叩門。相信家長們早已在報章和網絡上看到很多「叩門攻略」，本文也不將這些資料覆述，我反而更想和大家分享派位得失和不同想法對孩子成長的影響。

與孩子一同選校 締造回憶

我相信大部分預備踏入小一的孩子，他們對所謂「好學校」的概念都是來自家長的看法。孩子在整個K2、K3階段，跟着家長們到不同的學校參觀，家長們至少用了兩年時間來蒐集不同學校的成績數據和口碑，不斷的分析鑽研，好些有「遠見」的家長，甚至連孩子的升中路也鋪排定了。千帆過盡來到今天，家長們對「好學校」已經一錘定音。但在這個選校遊戲中，可曾問過孩子的想法嗎？我們有想過，這個過程也是孩子一次不可多得的奇妙經歷嗎？孩子帶着無限的好奇走到不同的校園，他們眼中的小學世界或許可給成年人很大的啟發。家長們不要掛萬漏一，忘了和孩子一同經歷選校旅程，締造親子回憶。

樂觀面對 信念決定心態

美國著名心理學家埃利斯（Ellis）提出的情緒ABC理論（ABC Theory of Emotion）指出，一般人認為事件A發生（activating event）會直接引發情緒和行為後果C（consequence），就如家長看到孩子的琴彈得不好，便會認為孩子懶散練習，接着便是一頓責罵；但Ellis指出在A和C之間，還有解讀事情的關鍵B（Belief），就如上例，家長為何要責罵？是因為家長的信念認為表現不好是懶散所致，但背後的原因可能是曲目太深、孩子生病又或是他根本不喜歡彈琴。以上理論告知我們一個很重要的事實，就如成語「疑鄰竊斧」，我們不同的信念解讀，可以引出事情的不同後果。

來到6月，子女仍未獲心儀學校取錄的家長，難免感到失落，但請別氣餒，記得我們如何解讀事情才是結局的關鍵。希望家長明白，這是孩子人生的一課經歷，應該跟他一起樂觀面對。謹記你的孩子只不過是一個K3的小朋友，他需要的是家長們的鼓勵和保護。如果叩門成功，是你們一同努力的成果；如果未能如願，也要和孩子分享「盡力而為就是成功」的信念。家長們也不妨想想「塞翁失馬」的故事，難保孩子獲派的學校也是一處適合他成長的樂土。信念決定了孩子的心態，無論是哪一所學校，最要緊的是讓孩子喜愛校園生活，6年的小學光陰等待着他邁步前進！

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

相關字詞﹕名人kol 叩門 小一統一派位 鄭家明 家教明言

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