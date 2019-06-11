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Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

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校園筆陣．背山傲海：你的孩子是放頭型還是後上型？

【明報專訊】前一篇《陳校長「8不」家教觀》，談到「孩子的成長有其自己的步速，不會有統一的快慢標準」。因此父母應該給予子女（尤其是他們學習得較慢的話）更多的耐心和信心，讓他們以自己的步速去成長。這一篇我以賽馬為例再說清楚一些。

賽馬當然以最快時間衝線為勝。但每匹馬由於血統基因不同，都有各自不同的競跑特性。要跑出最快的時間，就必須以符合其特性的步速模式去跑。步速模式用賽馬界術語可以簡單地分為「放頭」、「跟前」、「居中」、「後上」這4種。「放頭」模式是馬匹一出閘就加速帶頭，希望放離對手一直帶到終點；「後上」模式是馬匹刻意放慢速度留在馬群後面跑，直到最後幾百米的直路才發力超越對手衝線。至於「跟前」和「局中」都是指馬匹在最後直路的衝刺前，於馬群中所處的位置。練馬師能掌握馬匹的競跑特性，會據此指示騎師以何種步速去比賽。

具有「放頭」競跑特性的馬，若被迫留在馬群後跟跑，牠最後會因為沒有後勁而追不上對手；有着「後上」競跑特性的馬，如果一出閘就加速放頭跑，很可能很快就會慢下來，在最後直路已無力衝刺了。馬匹如果被迫以不適合自己特性的步速去跑，後果不止是贏不了比賽，分分鐘還會跑到內傷，甚至有生命危險。

錯用步速 衝線不成反「內傷」

孩子的成長也一樣，各有不同的步速模式。身為父母，要先觀察了解自己孩子的成長特性和步速模式。不必着急於孩子在某時某刻與同齡孩子相比的快慢，更不必因此而逼孩子改變他的成長步速模式。因為你的孩子成長特性有可能就是「居中」或「後上」型的步速模式，如果刻意催逼他前置甚至放頭，他不但捱不到成長的終點線，更可能因此受到內傷（產生心理陰影），從此不願在人生路上競跑。

但如果馬匹不管用何種步速模式，每次出賽都輸對手一條街，怎麼辦呢？加強操練，吃藥進補？不必。馬匹的跑道不止一條，不適合在賽馬場競跑的馬匹，可能是跑障礙賽的高手，是馬術比賽的天才，是出色的儀仗馬、警騎、戰馬。都不適合？那讓牠蹄踐霜雪、毛御風寒、齕草飲水、翹足而陸，盡性生活吧，這也是馬的跑道。

換條擅長跑道 跑出個人天地

同樣道理，人生的跑道也不是只有讀書、考試、升大學這一條。如果你的孩子在應試讀書上的大墮後，是因為他真的沒有這方面的能力和興趣，那也不必逼孩子加強操練和課後進補，而是要了解他其他方面的興趣特長，並且幫助他好好發展，日後能以這個興趣特長去跑適合自己的人生跑道。

由此我們將進入「陳校長的『8不』家教觀」的第2個「不」——應重視培養孩子的興趣特長，不要只逼迫他們的短處。下篇再談。

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

文﹕陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

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