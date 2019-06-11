買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物

【明報專訊】男士們購物時，往往偏向重質不重量，所以為爸爸們選擇禮品其實並不困難，只要了解他們所需，投其所好，無論價錢高低，他們收到時一樣會笑逐顏開。
文︰顏燕雯
■貪靚爸爸
生髮套裝 維持型爸形象
很多男士都關心頭髮健康，送爸爸一套護髮套裝，提醒他好好保養，維持有型模樣！MEDAVITA男士菁華生髮精華套裝，包括男士防脫髮洗髮乳及男士激活頭皮精華，洗髮乳含辣木萃取物、薑、沒藥、白松香、菖蒲及蘆薈，有助激活頭皮，強健髮根，改善男士的脫髮問題。（圖2）
MEDAVITA男士菁華生髮精華套裝
售價：$816
查詢：5987 9878（WhatsApp）
■智能電鬚刨 一臉清爽
爸爸日常生活必備品之一當然是鬚刨！由Philips推出的S9000 Prestige，配備全導向輪廓感應科技，能緊貼面部，連難以去除的毛髮也能細緻捕捉清除；加上鬍鬚密度智能感應技術，能每秒偵測鬍鬚密度15次，根據偵測結果自動調節最佳剃鬚效能，讓爸爸輕鬆徹底剃淨毛髮，容光煥發！（圖3）
Philips S9000 Prestige電鬚刨
售價：$2998起
銷售點：各大百貨公司及電器店
查詢：2619 9663
■影迷爸爸
《教父》T恤披起硬朗風
若爸爸是經典電影迷，不妨送他FIVE CM×The God Father 2019年夏季聯乘系列T恤。聯乘系列設計靈感來自1972年Paramount Pictures出品的美國幫派電影《教父》，用上簡單色調作為主軸，帶出懷舊的味道，同時突顯品牌硬朗的風格，是夏季的最佳配搭。（圖4）
FIVE CM×The God Father
2019年夏季聯乘系列T恤
售價：$359至$399
銷售點：FIVE CM
查詢：2506 3578
《星戰》角色化身水晶擺設
星戰迷爸爸又有新玩具了！粉絲可以於Swarovski找到一系列星戰精品，其中可愛趣致的R2-D2機械人，以帶有446個切割面的Swarovski水晶打造，配合精緻悅目的圖案設計，絕對是星戰迷的必備珍藏。（圖5）
Swarovski R2-D2水晶擺設
售價：$1950
銷售點：Swarovski
■紳士爸爸
精緻袖口鈕做英國紳士
如果爸爸平日愛作紳士打扮，一對集經典與時尚於一身的袖口鈕便最適合他。源自英國的著名珠寶腕表品牌Links of London，有多款不同造型的袖口鈕，配以品牌精美別致的包裝，更顯氣派。（圖6）
Links of London鬥牛犬造型袖口鈕
售價：$1650
銷售點：Links of London
查詢：2285 7288
■為食爸爸
啤酒蛋糕同爸爸飲勝
為爸爸送上一個有趣造型蛋糕，不但可以拍照留念，同時可以全家共享美味！聖安娜餅屋在今個父親節以型男潮爸為主題，推出5款趣味立體蛋糕，其中半磅的啤酒造型蛋糕「杯杯暢飲」，以黃色朱古力杯包裹着蛋糕，內層是雜果忌廉，配芒果啫喱泡泡，造型趣致。（圖7）
聖安娜
「杯杯暢飲」蛋糕
售價：$128
銷售點：聖安娜餅屋
查詢：2991 6677
■實幹爸爸
設計簡約 有型背包
給實幹型潮爸的禮物，不如選一個實用又有型的背包？ECCO CASPER BACKPACK兩個大口袋的設計實用至極，整體設計簡約精緻，能夠為爸爸點綴一身型格造型。（圖8）
ECCO CASPER BACKPACK
售價：$3999
銷售點：ECCO
查詢：3656 9275
[Happy PaMa 教得樂 第245期]