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Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

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買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物

【明報專訊】男士們購物時，往往偏向重質不重量，所以為爸爸們選擇禮品其實並不困難，只要了解他們所需，投其所好，無論價錢高低，他們收到時一樣會笑逐顏開。

文︰顏燕雯

■貪靚爸爸

生髮套裝 維持型爸形象

很多男士都關心頭髮健康，送爸爸一套護髮套裝，提醒他好好保養，維持有型模樣！MEDAVITA男士菁華生髮精華套裝，包括男士防脫髮洗髮乳及男士激活頭皮精華，洗髮乳含辣木萃取物、薑、沒藥、白松香、菖蒲及蘆薈，有助激活頭皮，強健髮根，改善男士的脫髮問題。（圖2）

MEDAVITA男士菁華生髮精華套裝

售價：$816

銷售點：www.adbeauty.com.hk

查詢：5987 9878（WhatsApp）

■智能電鬚刨 一臉清爽

爸爸日常生活必備品之一當然是鬚刨！由Philips推出的S9000 Prestige，配備全導向輪廓感應科技，能緊貼面部，連難以去除的毛髮也能細緻捕捉清除；加上鬍鬚密度智能感應技術，能每秒偵測鬍鬚密度15次，根據偵測結果自動調節最佳剃鬚效能，讓爸爸輕鬆徹底剃淨毛髮，容光煥發！（圖3）

Philips S9000 Prestige電鬚刨

售價：$2998起

銷售點：各大百貨公司及電器店

查詢：2619 9663

■影迷爸爸

《教父》T恤披起硬朗風

若爸爸是經典電影迷，不妨送他FIVE CM×The God Father 2019年夏季聯乘系列T恤。聯乘系列設計靈感來自1972年Paramount Pictures出品的美國幫派電影《教父》，用上簡單色調作為主軸，帶出懷舊的味道，同時突顯品牌硬朗的風格，是夏季的最佳配搭。（圖4）

FIVE CM×The God Father

2019年夏季聯乘系列T恤

售價：$359至$399

銷售點：FIVE CM

查詢：2506 3578

《星戰》角色化身水晶擺設

星戰迷爸爸又有新玩具了！粉絲可以於Swarovski找到一系列星戰精品，其中可愛趣致的R2-D2機械人，以帶有446個切割面的Swarovski水晶打造，配合精緻悅目的圖案設計，絕對是星戰迷的必備珍藏。（圖5）

Swarovski R2-D2水晶擺設

售價：$1950

銷售點：Swarovski

■紳士爸爸

精緻袖口鈕做英國紳士

如果爸爸平日愛作紳士打扮，一對集經典與時尚於一身的袖口鈕便最適合他。源自英國的著名珠寶腕表品牌Links of London，有多款不同造型的袖口鈕，配以品牌精美別致的包裝，更顯氣派。（圖6）

Links of London鬥牛犬造型袖口鈕

售價：$1650

銷售點：Links of London

查詢：2285 7288

■為食爸爸

啤酒蛋糕同爸爸飲勝

為爸爸送上一個有趣造型蛋糕，不但可以拍照留念，同時可以全家共享美味！聖安娜餅屋在今個父親節以型男潮爸為主題，推出5款趣味立體蛋糕，其中半磅的啤酒造型蛋糕「杯杯暢飲」，以黃色朱古力杯包裹着蛋糕，內層是雜果忌廉，配芒果啫喱泡泡，造型趣致。（圖7）

聖安娜

「杯杯暢飲」蛋糕

售價：$128

銷售點：聖安娜餅屋

查詢：2991 6677

■實幹爸爸

設計簡約 有型背包

給實幹型潮爸的禮物，不如選一個實用又有型的背包？ECCO CASPER BACKPACK兩個大口袋的設計實用至極，整體設計簡約精緻，能夠為爸爸點綴一身型格造型。（圖8）

ECCO CASPER BACKPACK

售價：$3999

銷售點：ECCO

查詢：3656 9275

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

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