副刊
Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

家家有禮：泰式街頭打卡 看泰拳表演

【明報專訊】快到暑假，又是一家大細去旅行的時候了！新鴻基地產（新地）旗下的元朗廣場就先為大家帶來泰式體驗，首度聯乘泰國政府旅遊局舉行「泰滋味旅遊Fun」主題活動慶祝父親節，一連串精彩節目包括在1000平方呎場地設置曼谷著名跳蚤市場街景，配合街頭Tuk Tuk車作為打卡位，還有泰拳Muay Thai表演，以及旅遊達人與大家分享隱世美食與私藏蒲點等，同場更舉辦香薰鏈及香薰膏工作坊，The Point會員只要憑100積分，即可換領工作坊入場證，名額有限，先到先得，換完即止。

活動期間當然少不了逾百種遠道由泰國抵港的父親節限定水果美食、DIY體驗活動和現場有獎遊戲等，6月15日還有兩位星級旅遊達人小斯及Manson分享會，定必令大家樂而忘返。

■元朗廣場「泰滋味旅遊Fun」

日期：6月14至23日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：元朗廣場

查詢：2474 3828

■送智利紅酒連TAYLORS英式早餐茶

元朗廣場送出智利紅酒連TAYLORS英式早餐茶予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：6月18日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

相關字詞﹕放假去哪兒 食買玩 送禮 活動情報

上 / 下一篇新聞

鹹濕嘢有寶 只怕你唔識食
鹹濕嘢有寶 只怕你唔識食
涼果入饌：冬瓜索話梅味 燜雞散鹹檸香
涼果入饌：冬瓜索話梅味 燜雞散鹹檸香
毋須廚房 炮製部隊鍋豉油雞 野炊廚神 就地取材煮「野」味
毋須廚房 炮製部隊鍋豉油雞 野炊廚神 就地取材煮「野」味
後記：緊遵露營守則 煮飯遠離帳篷
後記：緊遵露營守則 煮飯遠離帳篷
魔鬼一山多用 罕見多重廢墟
魔鬼一山多用 罕見多重廢墟
拒與塵蟎同眠 牀褥先蒸後吸
拒與塵蟎同眠 牀褥先蒸後吸
治本方法：家居除濕通風 抑制塵蟎繁衍
治本方法：家居除濕通風 抑制塵蟎繁衍
做個好爸爸﹕丈夫多落手 太太多放手 練成絕世好爸
做個好爸爸﹕丈夫多落手 太太多放手 練成絕世好爸
給媽媽貼士﹕媽媽太強勢 窒礙爸爸發揮
給媽媽貼士﹕媽媽太強勢 窒礙爸爸發揮
送好爸爸秘笈
送好爸爸秘笈
做個好爸爸﹕四大任務 讓子女身心健康
做個好爸爸﹕四大任務 讓子女身心健康
家家有禮﹕一家逛商場 掃新貴TSUM TSUM
家家有禮﹕一家逛商場 掃新貴TSUM TSUM
本周Focus．採訪手記﹕暑假讓孩子多做家務
本周Focus．採訪手記﹕暑假讓孩子多做家務
活動推介﹕小藝術家導賞玩具展
活動推介﹕小藝術家導賞玩具展
活動推介﹕學做「有品」家庭
活動推介﹕學做「有品」家庭
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：體驗食肆運作 訓練自理能力 餐廳特訓洗碗包餃子
好去處：體驗食肆運作 訓練自理能力 餐廳特訓洗碗包餃子
童讀好書：沉默爸 柔弱爸 忙碌爸 細讀爸爸內心世界
童讀好書：沉默爸 柔弱爸 忙碌爸 細讀爸爸內心世界
父親節來一場刺激運動競技
父親節來一場刺激運動競技
DIY﹕手製發光心心油畫 父親節亮燈表愛意
DIY﹕手製發光心心油畫 父親節亮燈表愛意
買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物
買物情報﹕投其所好 一擊即中 給型爸潮爸不一樣禮物
讀樂樂：以幽默想像 克服現實艱辛
讀樂樂：以幽默想像 克服現實艱辛
校園筆陣．背山傲海：你的孩子是放頭型還是後上型？
校園筆陣．背山傲海：你的孩子是放頭型還是後上型？
家教明言：小一叩門ABC
家教明言：小一叩門ABC
媽媽維特：如果陀螺有考試
媽媽維特：如果陀螺有考試
民房四寶：小學生校園欺凌
民房四寶：小學生校園欺凌
遊子歸加：是污糟還是自然？
遊子歸加：是污糟還是自然？
多多指教：識讚，一定要這樣讚！
多多指教：識讚，一定要這樣讚！
家庭有教：戒電子奶嘴攻略3 前中後部署 熄機無嘮嘈
家庭有教：戒電子奶嘴攻略3 前中後部署 熄機無嘮嘈
辣媽CEO：孩子的自理能力
辣媽CEO：孩子的自理能力
論盡教育：悲情的「叩門」
論盡教育：悲情的「叩門」