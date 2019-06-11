家家有禮：泰式街頭打卡 看泰拳表演

【明報專訊】快到暑假，又是一家大細去旅行的時候了！新鴻基地產（新地）旗下的元朗廣場就先為大家帶來泰式體驗，首度聯乘泰國政府旅遊局舉行「泰滋味旅遊Fun」主題活動慶祝父親節，一連串精彩節目包括在1000平方呎場地設置曼谷著名跳蚤市場街景，配合街頭Tuk Tuk車作為打卡位，還有泰拳Muay Thai表演，以及旅遊達人與大家分享隱世美食與私藏蒲點等，同場更舉辦香薰鏈及香薰膏工作坊，The Point會員只要憑100積分，即可換領工作坊入場證，名額有限，先到先得，換完即止。