副刊
Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

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童讀好書：沉默爸 柔弱爸 忙碌爸 細讀爸爸內心世界

【明報專訊】爸爸給你的印象是什麼？家中的萬能俠？輪船的領航員？還是一座沉默穩重的大山？其實爸爸這個角色，可以千變萬化，但無論性格、特點各異，卻有一個共通點：便是不論強弱、不論多言或沉默，心底裏也是疼愛自己孩子，遇困難時都會奮不顧身地出手保護。

文︰譚凱韻

相信在不少家庭中，爸爸在家中的表現，總是比媽媽沉默和悠閒，不會忙着清潔或催促孩子，而是靜靜的坐着看手機或喝口咖啡。繪本《爸爸山》描繪的故事，便是由這一個場景開始，「故事很簡單，很適合年紀較細的小朋友看」。火苗文學工作室創辦人黃國軒介紹說，「打開繪本時，左頁是小主角的幻想世界，右頁則是現實的情景。」

孩子「爬山」 爸爸默默守護

在同一個故事中，幻想與現實怎平衡發展呢？例如在故事開首時，小人兒將紙飛機擲到爸爸腳下，之後書中的左頁便出現小朋友幻想，她「看到了好高的一座山，我要去山頂上看看」；右頁的現實則是軟坐在沙發上看書的爸爸，小朋友蓄勢待發要往爸爸身上爬。經過一輪「探險」經歷之後，終於爬到「山頂」。小孩說，「山頂的草叢真茂密。」而在現實世界中，小人兒哈哈大笑地撥弄着爸爸的頭髮。

細心留意，畫面中的爸爸看似自顧自地看書，沒有跟小朋友一起玩，但其實手腳總是配合着孩子的幻想，作出協調，「故事中的爸爸雖然沒有說話，但其實全程都在保護着女兒。就似生活中，爸爸一般沒有媽媽那樣『囉嗦』，說話比較少，而是多會以行動表達感受和愛。」黃國軒建議，「爸爸跟小朋友一起看過這書以後，也可以問問子女，覺得爸爸像一座山嗎？」

爸爸除了是「靠山」，也是孩子遇到困難時的依靠。《跟隨爸爸的歌聲》就是以故事提醒小朋友，要細心聆聽爸爸的歌聲（教導），當長大後、迷失時，爸爸的歌聲（教導）就能為你領航。

故事主角是一對鯨魚父子，兒子小藍總愛依偎在爸爸身旁。一天，兩父子要展開長途旅程，到很遙遠的地方去，小藍就跟隨鯨魚爸爸的歌聲向前游，途中孩子問，「爸爸，等我長大，我還聽得見你的歌聲嗎？」後來小藍迷路了，在迷惑和徬徨的時候，細心地循着爸爸的聲音前進，兩父子再次相遇。「這故事很簡單直接，兩父子離開後重遇的情節，有很強血脈相連的感覺。」黃國軒說。

「爸爸傳統上被定型為強壯的依靠，不過《我的弱雞爸爸》便有點反高潮，但卻很有啟發。」故事講述主角「雞米花」的爸爸是毛公仔裁縫，無論打波、游泳、跑步樣樣都不行，令雞米花很自卑。有一天，村裏來了黃鼠狼，想吃下小雞們，雞米花的爸爸奮不顧身的拯救兒子，並意外地發現原來黃鼠狼很欣賞他做的毛公仔，兩個爸爸更相約帶同自己的兒子出來聚餐吃蛋糕。

「看完後，可以跟小朋友討論一下，覺得自己的爸爸是強還是弱呢？小學生很愛比較，有些人可能會如書中的『雞米花』，因爸爸的職業或才能不及別人而自卑，但這書可以幫助解開定型，令小朋友思考更加多元化，之後可能會更欣賞自己獨一無二的爸爸。」黃國軒說，「書中有一點也很重要，就是無論爸爸多柔弱，也會盡力去保護孩子的。」不過他提醒，故事有點長，幼稚園低班的小朋友閱讀可能會有困難。

埋頭苦幹 將「頭」留在公司

《爸爸的頭不見了》是另一個發人深省的故事，同樣適合幼稚園高班或以上的小朋友閱讀。故事講述爸爸的頭突然不見了，於是家人就為他畫了一個新的頭，爸爸戴上假頭後可以上班，但因為沒有眼睛又沒有腦袋，於是他不會對犯錯的小朋友大驚小怪，又會乖乖地聽媽媽的話做家務，更答應孩子買所有想要的玩具。到最後，爸爸總算忙過了「超級棘手又非常重要」的工作，終於把頭帶回家了。

「這故事以鬧劇做切入點，很幽默，其實是說爸爸工作時埋頭苦幹，將『頭』留在公司，這個情節描繪可說是現代人的生活寫照，因工作而失去了親子時光的狀態。」黃國軒說，這故事也很適合爸爸們看，提醒父親們，記得別將工作放得太重要呢！

■好書推介

◆《跟隨爸爸的歌聲》

作者／繪者：吉安娜‧馬利諾

譯者：李貞慧

出版社：滿天星

◆《爸爸山》

作者／繪者：曹益欣

出版社：聯經

◆《爸爸的頭不見了》

作者：安德魯‧布查

繪者：昆丁‧布雷克

譯者：劉清彥

出版社：道聲

◆《我的弱雞爸爸》

作者：王文華

繪者：25度

出版社：巴巴文化

■延伸閱讀

◆《熊爸爸去另一個城市工作》

內容：熊爸爸要去另一個城市工作6個月，是一家人第一次分開這麼久。原來除了孩子對爸爸的思念，爸爸在外也感到孤獨和寂寞，到底爸爸和孩子會怎樣處理分離的焦慮和牽掛呢？

作者／繪者：陳致元

出版社：和英文化

◆《爸爸，我跟你說……》

內容：以小男孩的視角，訴說跟爸爸一起做的事情，在公園玩耍、散步和聊天等。譯者吳鳳是一個會說流利普通話的土耳其人，書末他也寫了一段爸爸對他的影響，提醒天下爸爸們，「爸爸是每一個孩子成長中孩子背後的力量」。

作者／繪者：米蓋爾‧坦可

譯者：吳鳳

出版社：小天下

◆《雨傘》

內容：《雨傘》是一本無字繪本，故事講述下雨天，爸爸忘了帶傘，小女孩就撐着小紅傘到車站接爸爸回家，一路上經過公園、在橋上看火車，最後到了車站，她就收起小紅傘，由爸爸的大黑傘替她遮風擋雨，一起回家。

作者／繪者：太田大八

譯者：鄭明進

出版社：小魯文化

◆《我們去釣魚》

內容：一個爸爸帶着孩子去釣魚，經過河川、湖泊等不同的自然環境，嘗試不同的釣魚方法，然後時間流逝，孩子漸漸成長，爸爸年紀逐漸老邁。以散文式的細膩情感，將親情融入大自然之景，細訴出父子情。

作者／繪者：邱承宗

出版社：小魯文化

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