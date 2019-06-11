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Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

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好去處：體驗食肆運作 訓練自理能力 餐廳特訓洗碗包餃子

【明報專訊】現今不少小朋友日常有工人姐姐貼身照顧，甚少接觸家務，更偶爾聽到有小學生不知道蘋果皮是紅色、橙有果皮等，可見他們自理訓練不足。有見及此，有親子餐廳特意舉辦「小小董事長」體驗活動，讓小朋友親身落場煮食、做樓面侍應、洗碗清潔，落手落腳參與餐廳每個工序，體驗食肆的運作之餘，也提升自理能力。

文︰許朝茵

這天，8個2至8歲的小朋友聚集在佐敦「籽樂廚房」，不過他們並非來食大餐、開派對，而是學做餐廳「董事長」。然而董事長的工作不是指點員工，而是先要掌握餐廳每個工序，烹調食物自然是焦點之一，所以一眾「準董事長」先由烹飪技術開始，學習製作3款簡易美食。

雞手鴨腳 包餃子變春卷

孩子們在餐桌後排排坐好，爸媽們則在旁圍觀。是次活動導師之一的Yvonne，教授炮製脆脆餃子、蛋撻及大菜糕3款菜式。首先是脆脆餃子，每個孩子獲派圓形餃子皮，Yvonne示範把一塊餃皮放在手心上，加入粟米及芝士，對摺後再輕按皮邊成波浪紋即成。

步驟雖然簡單，但過程中有小朋友難敵美食引誘，把餡料放入餃子皮時忍不住要「試味」，不停把粟米放入口，結果餡料不夠，包出的餃子平平扁扁；亦有些孩子手指不夠靈活，包不出餃子的模樣，最後變成了春卷，圍觀家長不禁覺得啼笑皆非。之後開始製作第2款菜式——蛋撻，導師早已預備好酥皮麵糰及蛋漿，各小朋友獲發一份小麵糰，搓軟後再放入蛋撻模內，之後導師替他們倒入蛋漿。

孩子錯用刀背切食物

而最後一道美食是彩虹大菜糕，小朋友只需把糕內的水果餡料，如士多啤梨、啤梨、菠蘿、蜜桃等切碎，可是小朋友做起來卻烏龍百出，其中更有孩子錯用刀背切食物，要由家長提點。之後將切碎的水果放入模內，導師便把預先準備的大菜溶液倒入模內。最後，導師把孩子整好的餃子、蛋撻及大菜糕，取回廚房煮熟或冷藏。

煮食環節過後，小朋友們便開始學習另一項工作——侍應生，服務對象是一眾爸媽，家長們在餐廳內坐好，等待子女款待。這班小侍應生的任務很簡單，先問「客人」想要的飲品後，再到水吧倒出飲品。導師事前已把各式各樣的飲品及杯子放在矮桌上，方便小侍應「工作」，但見到他們雙手捧着大包裝的橙汁及汽水倒進杯時，好像隨時會失平衡倒翻，記者在旁也看得一額汗。

送過飲品後，之前製作的脆脆餃子、蛋撻及大菜糕也剛剛煮好，可為客人送上食物。這個時候，孩子也回到家長身邊一起試食。填飽肚子後，又要學習下一項工作，便是收執碗筷及抹枱，再擔當洗碗工清洗碗筷。小孩們都擠在洗碗盤前，但有些個子不夠高，手伸不到鋅盤內，洗不到，唯有靠較高大的小孩子默默苦幹。完成工作之後，這班小人兒便拿着鍋子，向各位「客人」收取「貼士」，家長們可隨心給孩子打賞。

想家長學會「放手」

活動名叫「小小董事長」，但與管理學沒有關係，亦不是烹飪班。籽樂廚房股東兼導師之一的鄧家怡表示，雖然活動有教烹飪的環節，但不要求小朋友做出美輪美奐的菜式，「就算他們把食物切得很醜樣亦沒所謂。除非孩子很年幼，我們才會幫手，否則就算見到孩子做錯了，也不會出聲糾正，讓他們從錯誤中學習」。而收取「貼士」，是希望令孩子感受到努力過後會有回報。小費最後會捐予慈善機構，並由小孩子決定捐給哪間機構，這次收集了170多元，他們決定捐給流浪動物機構。

鄧家怡又指出，是次活動除了希望小朋友學會自理之外，亦想家長學會「放手」。在過往活動中，很多家長不時想幫子女，例如切食物等，但導師會勸他們專心做「客人」，讓孩子一手一腳從工作中領悟出責任感。導師Yvonne也認為，現今小朋友平日甚少幫手做家務，這個活動正好讓他們參與不同崗位，明白自己也有一定能力做家務，不一定要等人服侍。

做餐廳董事長，好像高高在上，但鄧家怡說事實並非如此，「這個活動可讓小朋友明白就算做餐廳老闆，都要認識餐廳運作及工序。以往很多人認為讀書不成才做餐飲業，但事實上一眾員工同樣在工作上付出努力，應享有平等地位。况且煮出美食及提供優質服務，令客人稱心滿意，也能提升小朋友們的滿足感。」

■INFO

籽樂廚房「小小董事長」

對象︰2至8歲

費用︰$400（1小1大，包前菜、主菜、甜品及飲品）

地址︰尖沙嘴山林道38號「銀座38」3樓

查詢︰2668 0450

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

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