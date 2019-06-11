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Happy PaMa 教得樂 第245期

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本周Focus．採訪手記﹕暑假讓孩子多做家務

【明報專訊】暑假將至，家長們又要費煞思量給子女安排各式活動了。今期介紹了一間親子餐廳舉行的活動，名叫「小小董事長」，這個活動讓孩子落手落腳去參與餐廳的運作，包括烹調、掃地及洗碗等。導師之一的鄧家怡指出，希望活動可以鼓勵小孩日常多參與家務，提升自理能力。

參加活動的小孩年齡由2至8歲不等，4歲以下的小人兒，不懂做家務是預料中事，但原來很多上了小學的孩子，也是不太懂得掃地抹桌等清潔工作。只見小朋友拿着掃帚「原地」不停掃，亦有小孩收拾垃圾時，連碗碟也一併丟入垃圾桶，要導師逐一拾起來。雖然小朋友做得烏龍百出，但見到他們面上帶着滿足的笑容，似乎很享受整個過程。

從錯誤中學習

鄧家怡指出，其實很多小朋友都願意做家務，只是有些爸媽擔心子女會受傷，亦有些嫌他們做得不夠好，所以甚少讓孩子參與。記者當日所見，有部分在旁觀看的家長表現得非常「肉緊」投入，例如在烹調期間，家長看見子女切食物切得不夠細緻，便想出手相助，卻被導師阻止。鄧家怡解釋：「當孩子見到自己煮出來的食物外形醜怪，他們便學懂，是因為食材切得不夠細，那樣，下次便知道怎樣改善。所以活動的另一目標，是要家長學習『放手』，懂得適時讓孩子嘗試，就算他們不小心做錯了，也可從錯誤中學習。」

我絕對認同鄧家怡的理念，一些無傷大雅的小錯誤，正是學習的基石。當家長謝絕孩子參與任何家務時，久而久之，只會養成他們飯來張口的惡習，不曉得怎樣為自己打點生活。

其實讓孩子協助打理家頭細務，並非如想像中危機重重。正如當日另一名導師Yvonne指出，父母可買些不太鋒利的膠刀，讓孩子可參與炮製簡單菜式，如包餃子等。各位家長，一於坐言起行，趁暑假，鼓勵子女多做家務吧！

文：許朝茵

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