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Happy PaMa 教得樂 第245期

Happy Pa Ma

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家家有禮﹕一家逛商場 掃新貴TSUM TSUM

【明報專訊】購物時間又到了！Landmark North上水廣場正舉行一年一度「上水廣場購物感謝祭」，同時照顧男女老少在衣食住行的需要，包括多個美妝品牌如Biotherm、Canvas、Clinique等推出低至5折發售的獨家限定組合優惠；珠寶首飾店如太子珠寶鐘錶、周大福、Just Gold等限時限量精美首飾低至48折優惠；以及時尚品牌Furla、City Chain、Staccato等低至5折優惠等等。

至於孩子們最愛的Disney TSUM TSUM亦同期登場。曾經一推出即售罄的Disney TSUM TSUM迷你公仔，不但載譽歸來，更將加推4款全新角色！期間限定店亦推出多款全港獨家Disney TSUM TSUM精品，包括加濕器、硅藻土地墊、環保袋、咕𠱸等，粉絲們記得搶購啊！

◆上水廣場購物感謝祭

日期：即日至6月16日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上水龍琛路39號Landmark North上水廣場

查詢：2639 9638

■送Disney TSUM TSUM精品

Landmark North上水廣場送出Disney TSUM TSUM鎖匙扣及iPhone充電線予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：6月18日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第245期]

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