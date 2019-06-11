做個好爸爸﹕丈夫多落手 太太多放手 練成絕世好爸

文︰沈雅詩

不說大家未必知道，原來香港有一個專門教男士怎樣做爸爸的非牟利機構——維護家庭基金好爸爸中心（下稱好爸爸中心），4年來透過課程、工作坊，「特訓」過百名新手爸爸。記者單刀直入問：「是否因為香港大部分爸爸的表現都不及格，所以要成立培訓中心？」機構總幹事溫南聲（Anton）卻四両撥千斤地回應：「最主要是我們看見很多爸爸在家庭的參與度都不足夠，所以希望幫助他們重新認識自己的角色和責任。」

首12年 為孩子「強身健體」

身為好爸爸中心的掌舵人，Anton亦是兩孩之父，但就不敢自誇是「好爸爸」，「我只是一個正在面對挑戰、仍在學習中的爸爸。我常說，做爸爸最關鍵是孩子出生首12年，要好好把握這段時間替子女『強身健體』，好讓他們將來踏進風風雨雨的世界，也不會『冧檔』」。Anton快將收到他作為父親的第一張「成績表」，笑說：「我女兒今年剛滿12歲，正處於青春期，究竟我這個爸爸是Pass抑或Fail，仍是未知數！」

孩子從母腹而出，媽媽比爸爸早10個月與腹中塊肉建立關係，是不能改變的先天優勢。難道「輸」在起跑線的爸爸，就永無「翻身」之日？Anton認為，這取決於爸爸是否有「心」，也關乎到配偶是否願意適時「退位」。

惡補育兒知識 多參與照顧

先談「心」。Anton指出21世紀的今天，社會仍然普遍抱有「照顧孩子是媽媽責任」的觀念，在這種氛圍下，男士不會有太強的意識，覺得自己需要時刻參與子女的事務。「好爸爸中心這幾年都有辦『帶我上學日』活動，鼓勵全港爸爸媽媽，在新學年的開學日親自帶小朋友上學，給他們打氣。但不少校長也告訴我，其實全學年只會在這天見到學生的爸爸，其餘家長日、旅行、運動會、講座等活動，出席的大部分都是媽媽，鮮有爸爸參與。」

可是，每當爸爸向後退一步，便意味媽媽需要向前走多一步，最終形成惡性循環，「媽媽的天性一定以子女的福祉為先，當丈夫不做，她就會自動補位。但日子久了，這些家庭的爸爸便慢慢變成『缺席爸爸』，當爸爸長期在家庭缺乏影響力時，對孩子的成長並非好事」。

撇除一班「無心裝載」的爸爸，Anton察覺更多爸爸是有心無力，不敢向太太自動請纓。「這些爸爸因為在照顧孩子上缺乏信心，不知從何入手，又或者因為曾經表現不理想，無法給予另一半信心，那唯有採取『少做少錯』的態度。其實信心需要累積，我一方面鼓勵爸爸們要惡補一下基本的育兒常識，同時亦要多實踐才有用。」

太太要有耐性 勿事事代勞

說到實踐，就需要太太肯放手。 Anton回想自己12年前第一次當爸爸，當太太第一天把女兒從醫院接回家，他們已約法三章，往後由爸爸負責跟小寶寶洗澡，「其實當日全屋都坐着經驗豐富的長輩，但太太堅持要我來替BB洗澡，一來想我證明給大家知道，我有能力做得到，二來也製造親子機會，讓我追回那10個月的大落後」。

或許由於Anton和太太也是社工出身，亦讀過心理學，因此很清楚一個理想的家庭應該如何運作；然而，並非每個家庭也這樣理想，不少媽媽便因為不獲丈夫的支援而要「身兼父職」，Anton再三奉勸媽媽們適度「退位」，「倘若太太真的想丈夫重拾父親的角色，是你的長遠目標，那就別心急，不要因為丈夫三幾次表現不濟便褫奪他爸爸的身分，事事替他代勞」。Anton以綁鞋帶作比喻，「若子女不懂得綁鞋帶，做媽媽的，斷不會嫌麻煩不教，情願替他綁一世吧！訓練丈夫做爸爸也是如此，最好是重複又重複地給他機會去嘗試，而不是代他去做。」

研究：女兒缺失父愛易早戀

Anton又透露，很多國際研究都顯示，父親對子女的某些影響力，並非母親所能替代。「孩子生來第一個認識的男性是爸爸，他們對男性的認知、印象統統都來自爸爸，所以，我們就是子女的role model（楷模）。兒子今年9歲，他對我的依附開始比媽媽高，他留意我怎樣剃鬍子，也會問我關於性的問題，他要從我身上學做一個男人；至於女兒，因為正值青春期，經常對外表缺乏信心，我便要從男性的角度給予她肯定。不少研究都指出，如果女兒無法從父親身上獲得滿滿的愛，她們會很快就向外追求愛情，甚至很早便有性行為，以填補心中的缺失。」

周日就是父親節，相信爸爸最想收到的禮物，是太太和子女向你說一聲：「你是好爸爸。」爸爸們加油，用行動讓你的夢想成真吧！

[Happy PaMa 教得樂 第245期]