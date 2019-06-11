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魔鬼一山多用 罕見多重廢墟

【明報專訊】廢墟，常見的多為單一用途廢棄遺址，例如軍事廢墟、學校廢墟、醫院廢墟、工廠廢墟……香港卻有一處地方，混合數種不同類型用途的廢墟在同一片土地上。這種罕見的「多重廢墟」，或許可與香港寸金尺土、必須地盡其用的特點相呼應。

逾150年歷史的鯉魚門，過去大部分村民都是農夫、漁民和礦工。直至1960年代，漁村才開始出現餐館，之後逐漸發展成為海鮮店林立的旅遊區。很多人到鯉魚門遊玩，除了到市集，也愛往東面走，看看廢棄的石礦場。然而鯉魚門最具歷史價值的地方，卻在背後的小山腰，這裏有廢炮台、廢墳場、廢礦場、廢日軍地道……多種不同類型的廢墟混雜同一區域，但它們佔用的時間並不相同。

英軍4大炮 守護東海岸

早在1898年中英簽訂《展拓香港界址專條》之後，英國為保護香港東部水域，選中魔鬼山成立東海岸射擊指揮部，並在山頂興建一座碉堡和在兩處不同高度的山腰設立兩組共4個炮台，兩組炮台也就是較高位置的歌賦炮台和較近海邊的砵甸乍炮台，當年的配置是6吋口徑的大炮。到了1906年，歌賦炮台的其中一座大炮和砵甸乍炮台的兩座大炮換成9.2吋大炮，這3座大炮的射程均達15公里。

1936年，英國當局認為應該在香港的更外圍地區加強防禦，於是就把這些9.2吋大炮遷至港島的鶴嘴和赤柱的炮台上，連同東海岸射擊指揮部也遷到赤柱。被日軍佔領後，這炮台反而成為攻擊香港的基地。

二戰後廢棄 散落爛山墳

二次大戰後，英軍在港縮減防務，魔鬼山的炮台因而沒有重修，漸漸被廢棄。而由於歌賦炮台位置良好，加上位處衛奕信徑，近年跟山頂碉堡，一同成為旅遊熱點。至於近海的砵甸乍炮台，連同附近的地下室、觀察台、彈藥庫等，二戰後同樣被人遺忘，成為廢墟。現場所見，炮台附近有不少破爛的墳墓、棺材板和挖開的墓穴，估計這一帶曾被用作山墳墓地。

魔鬼山除了海邊的舊石礦場，山腰以至現時將軍澳墳場一帶山頭，也有鮮為人知的綠柱石礦場。這個淹沒在林木中的礦場，部分建築物和軍事遺址十分接近。

隱世綠柱石礦場 全港獨有

根據The Industrial History of Hong Kong Group網站資料，1955年，一名本身是業餘地質學家的軍人，在魔鬼山一帶發現綠柱石，但礙於軍人身分沒法取得探礦許可證，唯有聯繫民間組織一起開採；後由Far Eastern Prospecting and Development Corporation Ltd.取得牌照開採，當時劃定的面積達超過300英畝。

1950年代，香港多處發展礦場，馬鞍山、金山、蓮花山、沙螺灣等都是開礦熱點，但開採綠柱石的，就只有魔鬼山。當年以人手開採，屬於小規模，每人每日大約可開採20磅綠柱石。由於礦場產量不高，1959年就停業，礦場設施結果也成為廢墟。目前，山上仍留有不少廢棄礦洞，部分是垂直向下開鑿依礦脈走向發展的，由於屬於直井洞穴，加上又有不少勘探的洞穴，在這個山頭的草叢中走動時就要額外小心。

奇特拱頂地洞 盡頭見骸骨

除了礦洞，附近山頭還有日軍興建的地洞。這些在二戰後期開挖的地道長短不一，分佈魔鬼山四周，以至照鏡環山都有。

其實，日軍修建的洞穴遍佈全港各山頭，為數極多。不過，在魔鬼山的日軍洞與礦洞互相重疊存在，有時真弄不清山洞屬於前者還是後者。

在魔鬼山一帶眾多洞穴廢墟之中，有一個設計非常特別，尺寸不大，卻是圓拱頂洞道，進入後要再落一層，洞道方向轉了180度，這時洞道變得低矮，因此要爬行前進，而在洞的盡頭地上竟有一副完整的骸骨！放心，從骸骨外觀看來，估計不屬於人類。這個設計奇特的洞穴，究竟有什麼用途，實在值得研究一下。

魔鬼山一帶既是我們熟悉的山頭，原來又是一個多重廢墟，訴說着這地方的發展軌迹，絕對值得大家重新認識。

文：劉李林

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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