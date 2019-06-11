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毋須廚房 炮製部隊鍋豉油雞 野炊廚神 就地取材煮「野」味

【明報專訊】露營近年在香港很流行，連自由行也來當營友。但沒有廚房，不吃即食麵可吃什麼？4年前許達燊第一次露營，第一道菜就來個韓式部隊鍋，味道濃郁；接着在蘇格蘭高地露營炮製豉油雞，又在香港露營祭上示範用「老屈蒸架」，煮出蒸雞飯和「烤網蒸雞麵」。

許達燊是野炊達人，外號浪廚阿晨，本地4人團隊「浪廚」的主廚。他推廣簡單的野外生活，無廚房也可就地取材，煮出野外風味，條件是：在營地走的時候，要比來的時候更乾淨整齊。

阿晨說，人生只有兩件事最令他迷倒，一是拍影片，二是下廚。「我真的很愛拍片、剪片和做導演，好鍾意，好鍾意！」他在少年時代已加入電視台當助導，又做過傳媒的視頻部門；現時則和朋友合作開設製作公司，拍片以外的最大嗜好就是下廚和露營。

熱愛拍片烹飪 跟弟弟學煮中菜

「我也真的很愛煮嘢食。」阿晨來自五口家庭，有一姐一弟，父親是貨車司機。沒料到他的廚藝啟蒙老師，不是老竇或某個廚師，而是弟弟：「弟弟和我年紀差不多，好細個我哋兩個就鍾意入廚房煮嘢食。弟弟行船，船上人不多，也無得去街玩，他愛下廚，就全心全意跟船上的大廚學。他真的好叻，煮得一手好中菜，我的中菜全都由他傳授。」而他的西餐老師，則是電視名廚、YouTuber和cook book：「想煮得好，一定要看烹飪書，從不同廚師和菜譜學習，吸收適合自己的東西。」阿晨每次露營後，都把野炊菜譜上載浪廚的facebook。

阿晨感覺似是陽光大男孩，因為英文名叫Sunny，小學老師就叫他阿晨。他滑手機給記者看相片，滿是他為朋友煮的派對大餐。不是講笑，滿桌美食都出自他雙手，還有聖誕新年家庭晚餐：「這一餐成枱的菜，都是細佬和我合煮。」他還以nomadsyhui 之名開了IG和WordPress博客，跟浪廚的fb一樣，都是很隨意地更新。

「我們不是想做KOL，開始浪廚的原因還是因為愛露營。我們懂拍片又愛吃，而我又愛煮，所以就想把野外發生的事情記下，怕忘掉。簡單來說，我們是想把野外、流浪、下廚結合起來。上山下廚，旅行露營，探索『煮．野．食』。」2016年到蘇格蘭高地（Scottish Highlands）露營過後，阿晨、Boy Scott、Victor和霆鋒4個80後組成了「浪廚」，成為野炊達人則是偶然的事，現在他們時常獲不同團體邀請，分享野炊經驗。

露營處子作 萬事俱備只欠gas

野炊叫人好奇，因為沒有廚房，沒有雪櫃，有限食材，有限廚具，卻能在荒野煮出美味菜式！廚藝是什麼？當野炊廚師又是什麼滋味？

以為阿晨自小就露營？他的人生露營初體驗竟然是29歲，即2015年。他和表哥Boy Scott及兩名朋友去蒲台島，野外生存的技術部分全由表哥負責。「我第一次露營，就揚名蒲台島了！」阿晨展露燦爛的笑容說，「我的第一味野炊是『迷你版韓式部隊鍋』。一個煲就搞掂，符合露營原則。先把韓國辛辣麵放鍋底，再沿鍋鋪上洋葱、蘑菇、菜、泡菜、午餐肉；喜歡的話還可放甘筍，加上凍水，上蓋，煮兩煮，就食得，最後加上辛辣麵味粉，好味濃郁。」

部隊鍋據說起源自韓戰後，來自美軍部隊的香腸和豆罐頭，給韓人加以發揮，添上豆腐、泡菜及韓式醬料，煮成一道味道濃郁的菜式。「我們4人吃得很滋味，這是一個不會輸的菜。我因此揚名蒲台島……」真的嗎？「不是。揚名，是因為無帶gas。」

那次露營，他們坐船到了蒲台島。阿晨在野外，愛把食材及下廚架生排列整齊，卻突然說：「死囉！唔記得買gas！」於是，他們立即跑去碼頭，已是下午5時，幸好還有一家士多未關門，買了兩支打邊爐的氣。如今的露營爐灶，只要駁上gas轉換頭，就可使用打邊爐氣罐，十分方便：「好彩有帶轉換頭！」今天說來，全都是人生快樂的經驗。

秘訣：必備厚底鍋 食材煮熟度相近

對阿晨來說，幾乎所有野炊的菜譜都是「無得輸」。當中的竅妙，是一鑊熟，一鍋了。秘訣一是厚底鍋，二是選擇食材要煮熟度相近，三是為免食材變壞，菜可新鮮肉則用罐頭。這個三十出頭的野炊廚神說：「若要用新鮮肉，我的方法是出發前先把肉急凍，再放在冰袋最底部，這樣帶上路，可以保持到第2天，打開來就是剛好解凍完畢。」秘訣四是一個3層調味樽，有鹽糖和百搭香草百里香，「其實我們浪廚的概念是，有乜煮乜，就地取材，最重要是煮出大自然風味」。

他的代表作是蘇格蘭高地豉油雞：「這雞在蘇格蘭高地野炊，其實和蘇格蘭無關，秘訣只是香港老抽生抽。」阿晨說，這亦是一道不會輸的菜。先以老抽塗抹蘇格蘭超市雞，用厚底鍋煎香兩粒蒜頭，生抽和水1比1加入鍋，放入雞，灑薄糖，上蓋，大火滾轉細火，就是這樣。「若想更好味，可以用我的麻煩方法，每數分鐘用豉油汁淋雞5、6次，翻一翻，再煮，重複。筷子插得穿雞髀，就出菜。」豉油雞圖片看來很好吃，有着焦糖和老抽的野炊風味，看來樂單族在家也可照做。

阿晨說，一隻豉油雞，是一次野炊的浪漫。其實浪廚就是4個男人的浪漫。豉油雞是特別為成員之一Victor而煮，2016年他剛好結束在英國的兩年working holiday，阿晨很想Victor吃到香港的味道。4個男人的友情，源自少年時代。

露營行山帶膠袋 沿路執垃圾

表哥Boy Scott和阿晨由細玩到大，兼是他在製作部的同事，Victor和霆鋒則是少年相識的電視製作人員，4人走在一起，拍片、寫稿、製作、廚藝和野外生存，樣樣有齊。難怪阿晨說：「沒有他們，就沒有我。現在的我們實在太愛露營了，在野外煮食，自由自在，看到山看到海；我最愛晚上看星！」每次露營，他都愛把一張小摺椅放在海灘或草坡上，在那裏看星光燦爛。

沒有問他有無看過流星，但不問也知他心裏的願望，那定然是：「露營和行山時請帶膠袋，沿路執垃圾！露營時，走的時候要比來的時候乾淨整齊！」這其實如同男人的浪漫豆腐火腩飯，浪漫不在吃火腩飯，而在於吃的茶餐廳環境；浪廚的男人浪漫也不在吃，而是在大自然活動時負上的責任。

對了，都忘了去年獲邀在露營平台Camperism的露營祭示範的「老屈蒸架」是什麼？阿晨展露陽光大笑容，說：「啊！是表哥想出來的，教大家用烤網屈入鍋中，做出網下煮麵網上蒸雞的『烤網蒸雞麵』！」

■給香港的話

「我少年夢想做Supper Moment那樣的搖滾樂隊，但現在的夢想，是做好浪廚的阿晨。可能有時我們會找不到自己，需要時間沉澱，但重要的是勿忘初衷——就算不再是那時的夢想，但仍是那份令你衝動努力的動力，包括你堅持的信念，你想守護的家，我們愛的香港。」

■Profile

許達燊

80後，影片攝影師及導演，「Nomad Cook浪廚」4人組的主廚。香港專業教育學院Multimedia and Internet Application高級文憑畢業。熱愛拍片和烹飪。他有一個大他數個月的表哥，由細玩到大，外號Boy Scott，曾是童軍，熱愛野外活動。2016年他與表哥及另外兩個video製作人組成「浪廚」小組，開設fb專頁，分享露營及野炊的recipe和短片，希望為自己的生活留下回憶，也希望推廣好味簡單的野炊，以及露營時為荒野執垃圾的意識。

文：朱一心

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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