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拒與塵蟎同眠 牀褥先蒸後吸

【明報專訊】睡眠差不多佔了人生的三分之一時間，牀褥廣告常出現這句對白：「睡得好，一定要選擇一張好牀褥。」但若選了一張好牀褥，卻忽略清潔，牀褥滿佈塵蟎，隨時引致氣管、皮膚敏感，同樣影響睡眠質素。最簡單莫過於躺在牀上休息，卻忽然打噴嚏或皮膚痕癢，這表示你的牀褥可能已佈滿塵蟎。今期《好生活》教你清除牀褥塵蟎，祝你一夜好眠。

塵蟎是擁有8條腿的微小生物，大小約0.3毫米，因其細小身輕，可透過空氣飄進家中，肉眼難以看見，即使勤於打掃家居也難以杜絕。塵蟎依靠吃人類身上掉下來的皮屑為生，所以有人居住的地方，基本上也存在塵蟎。當室內溫度達25℃、相對濕度75%左右，是塵蟎滋生的最佳環境，而香港天氣潮濕高溫，自然是塵蟎的天堂，香港過敏協會顧問醫生陳偉明笑說：「基本上塵蟎一年四季也會陪伴你左右。」睡房的牀褥、枕頭和被褥是塵蟎的出現熱點，此外，梳化、布窗簾、地氈、毛公仔、冷氣機，也是牠們的溫牀。

香港五成過敏由塵蟎引起

香港的塵蟎有10多種，當中有4、5種較為常見。根據香港過敏協會資料顯示，塵蟎本身不會引起致敏問題，其排泄物才會讓人過敏。陳偉明表示，「塵蟎排泄物內的酵素含有致敏原，可融解人體皮膚層或黏膜表層的蛋白質，並滲入黏膜或皮膚內，導致敏感。當體質敏感的人接觸塵蟎的排泄物，會引起氣管、眼睛或皮膚敏感，誘發打噴嚏、流鼻水、氣喘、眼睛痕癢等敏感徵狀。在香港有近五成的過敏是由塵蟎所引起，而且家居塵蟎難以杜絕，若懷疑對塵蟎排泄物出現持續過敏徵狀，建議先接受過敏測試，確定塵蟎為致敏原後，可以考慮接受『脫敏治療』，將微量致敏原放在口內或注射到皮下，引發身體免疫系統產生耐受抗體，進而減低甚至消除過敏反應。」

5年無清潔牀褥 吸出「百萬蟲屍」

很多人忽略牀褥衛生，使用十年八載都從不清潔的也大有人在。早前澳洲一名女士在網上分享，家中牀褥使用了5年，從未清潔過，某天花了5分鐘用吸塵機清潔，驚見吸出大堆灰色粉末。許多網站均轉載事件，以「吸出千萬塵蟎屍體」、「驚現百萬蟲屍」為題云云。不過，這些粉末除了含有塵蟎及其排泄物，其實有不少是寢具和衣服纖維、棉絮、灰塵及人體皮屑。

蒸氣殺菌 距牀褥4吋、Z形噴

牀褥藏有不少灰塵，以及人體掉下的皮屑、人體分泌物等，有些更被尿漬、血漬、嘔奶漬污染了。除了更換牀單，亦建議深層清潔牀褥，最好使用配備除蟎吸頭的吸塵機，也可考慮添置殺菌殺塵蟎蒸氣機。家居清潔公司韓管家總經理鄧啟賢教路，「使用蒸氣機時，噴嘴距離牀褥3至4吋，由牀褥的左上角或右上角開始，沿Z形噴出蒸氣至牀褥底部，再由底部以Z形向上噴一次，確保牀褥每一處也接觸到蒸氣，然後使用吸塵機吸牀。吸牀之前，先用酒精濕紙巾清潔吸頭。」

至於是否需要反轉牀褥的另一面吸？鄧啟賢認為需要視乎使用者的習慣，「假如牀褥會定期反轉使用，牀褥的兩面也要吸，因為牀褥有一定厚度，只吸一面未能有效清除塵蟎」。

專用吸頭 「拍」出塵蟎無得匿

坊間的除蟎吸塵機有兩種，一種是專門吸塵蟎，另一種是普通吸塵機，但配備除塵蟎吸頭，這類吸頭的特點是開動吸塵機後具有拍打力。鄧啟賢表示：「拍打力愈強，理論上愈大機會將塵蟎從牀褥拍出來，市民可向售貨員查詢吸頭的拍打力大小。」不過，要清除塵蟎及其排泄物，重點還是靠吸塵機的吸力。此外，還要留意吸塵機的濾網能否阻隔微小污染物排出，例如選用HEPA高效能濾網或獲外國過敏認證協會認證的吸塵機。HEPA濾網能防止塵蟎及排泄物從吸塵機的排風口排出。

專業「水龍捲」、紫外線 深層清潔

想省時省力的話，可以找清潔公司幫手。坊間有不少家居清潔公司提供牀褥清潔服務，使用專業機器，殺菌及吸除塵蟎。以韓管家提供的清潔牀褥服務為例，過程是：先利用商用蒸氣機高溫殺死細菌及塵蟎，然後使用水龍捲濾淨吸塵機，反覆多次吸掉牀褥內的塵蟎屍體、排泄物，還有灰塵和人體皮屑，接着再用蒸氣機高溫消毒，最後以紫外線光波（UV-C）儀器殺菌。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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