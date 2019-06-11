涼果入饌：冬瓜索話梅味 燜雞散鹹檸香

山楂話梅醃肉除臊味

至於熱食，他選用泰國鹹檸檬來燜雞，讓雞肉取其微微鹹香，與無花果及蜜糖的甜味互相碰撞。炒雞時，鹹檸檬的味道會給薑葱蓋過，待雞肉放在砂煲以慢火燜好後，上菜開蓋時，鹹檸檬的香氣才會溢出，這時雞肉的鹹香味亦十分濃郁。除了煮肉，涼果還適合醃肉，尤其是話梅、山楂的酸甜味強，可去除肉臊味。選購入饌用的涼果時，何振雄建議選鹹味較低的，以便有更多空間調節味道：「話梅及鹹檸檬太酸的話可加冰糖調節，但本身太鹹的話就麻煩一點。」

甜品實驗：「雜錦涼果百力滋」

香港沙田凱悅酒店也有以涼果製作甜品，包括：話梅芝士卷，以及用柑桔、話梅、龍眼、糖薑及檸檬製成的杏仁涼果撻；酒店餅房助理主廚鄧柏偉表示，任何涼果都可用作甜品實驗，只要味道配合便可。杏仁涼果撻在酒店10年前「開檔」時推出，大獲好評，因此今年便使用相同的5款涼果製作涼果朱古力棒，猶如吃雜果百力滋般，愛吃酸的可再沾上黃梅醬。鄧柏偉表示涼果必須人手搗碎，若用機器打碎的話會變成糊狀，就無法吃到帶嚼勁的口感。

■Info

沙田18

地址：沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店4樓

查詢：3723 7932