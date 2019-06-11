鹹濕嘢有寶 只怕你唔識食

涼果，人們愛稱它「鹹濕嘢」，當然它不止有鹹的，還有酸、甜、甘、辣，五味雜陳，有嚼勁有爽脆有軟腍，甚至兼具不同民間「藥效」，八仙果應付遠遊暈浪，冬薑止夜咳。新生代對涼果認識不多，幸仍有老字號涼果店堅持大力推廣，希望更多年輕人可細味「鹹濕嘢」的獨特風味。

很多食物都蘊藏民間智慧，涼果也不例外。

古時水果豐收，農民為防過剩的果實腐爛，遂以糖、鹽、蜂蜜等醃製，這個延長食物食用期的方法成就了各種口味的涼果。嶺南一帶盛產水果，而潮汕一帶，更以醃製涼果馳名。20世紀初，大批潮州人移居香港，當中不少人就以手做涼果為生，令本地涼果廠如雨後春筍，如王榮記、任合興、馬廣利及興亞等。戰後民生尚未富裕，這些廉宜「口立濕」，酸、甜、鹹、辣雜陳，頓成大眾「治口痕」的小食。

戲院前車仔檔 入場前必買

「以前幾乎每間戲院前都有人推車仔賣涼果，睇戲前總會買些入場，那時怎會有爆谷吃？」本地涼果老字號么鳳的總店經理Joyce憶述。1960年代正值本地涼果業的黃金歲月，么鳳在銅鑼灣開業，取名「么鳳士多」，很快就累積了一群忠實粉絲。記者訪問當天，就遇上一名老伯伯客人，說自己從小就來這裏買涼果。那時店舖麻雀雖小，但同時是醃製涼果的工場和零售店，後來隨生意規模擴展，就在柴灣另設工場至今。醃製、浸泡及風乾是製作涼果的主要工序，而時間就是其最大成本。面對花多眼亂的外來零食，么鳳亦改變市場策略，第三代傳人司徒永信就引入多款水果乾，如土耳其杏脯、美國藍莓乾等。

「10歲」老藥桔 冲水紓緩痱滋

現時么鳳涼果近四成仍屬自家出品，除了最暢銷的話梅、陳皮及冬薑外，還有清心果、老藥桔、蜜山楂、酥仁偭等。其中色如墨水的老藥桔，較少在一般涼果店看到，因為起碼要醃製數年才得如此顏色，而店內的老藥桔則芳齡10歲，氣味濃郁，有說用來冲水可紓緩口瘡（俗稱痱滋）。「最好用來對付痱滋。現在是少人做了，始終後生一輩不懂吃。」Joyce慨嘆。

秘製台灣「梅王」 滑身甘甜

原材料及糖鹽分量是影響涼果味道的關鍵，能醃漬出清甜、酸中帶甜或是鹹味偏重的涼果。以最受歡迎的話梅為例，除了日式話梅肉以日本梅子醃製外，其餘均使用台灣梅子。以店內最貴，每両索價$200的清香甜話梅王為例，店方只選最大顆的台灣梅來醃製，每顆的大小只略比乒乓球小一點。Joyce說這個「梅王」醃製時間最久，口感最滑身，味道最清香甘甜，醃製秘方保密，歡迎客人隨時來試食。

店內有多個玻璃大罐，玻璃面貼上靚陳皮、靚陳皮王、特級清甜話梅、特級靚話梅等曖昧不明的產品名稱，難免出現選擇困難。沒有比詢問店員更可靠了，「你預多少budget，想要什麼味道，多酸、多甜、多鹹，口感要否滑身點，我們都可告訴你」，Joyce說。

老字號借「網」攻年輕客群

近年，么鳳在港九新界開設多間分店，除了方便遊客購買，另一個目的是希望打開年輕一代的市場。店方甚至將部分涼果放到網上超市寄賣，多接觸年輕客群，讓新一代更多機會認識這些涼果佳品。

■Info

么鳳（總店）

地址：銅鑼灣波斯富街92號地下

查詢：2504 2328

文：黃嘉希

統籌：陳詠詩

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com