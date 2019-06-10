按穴打針止汗 爽手無尷尬

想保持雙手乾爽，有何妙法？實行中西醫夾攻，外敷內服，加上針灸、按穴，甚至打針、手術，期望雙手不再濕漉漉。

■中醫說：「手掌多汗，與家族遺傳、日常作息飲食、情緒有關。」

◆張：張淑和（東華三院註冊中醫）

■熬夜嗜辣 易出手汗

問：從中醫角度，有何原因引致手汗多？

張：主要成因與脾、胃、心有關。《傷寒明理論》記載：「胃主四肢，手足汗出者，陽明之證……手足汗出者，為熱聚於胃，是津液之旁達也。」胃部有熱積聚，而導致手腳出汗。而脾胃虛寒、脾胃運化功能差者，亦會有手足出汗情况。

此外，《黃帝內經·素問·宣明五氣篇》提到，汗為心之液。中醫認為，出汗過多容易耗傷心血及心氣，亦可能是心臟功能異常的其中一個徵狀。惟這不局限於手汗，可指整體出汗。手汗多亦有家族遺傳傾向，如父母其中一方手汗多，子女也較大可能有手汗。撇開遺傳因素，以下幾類人較易出手汗：

1. 經常熬夜，導致陰虛內熱

2. 飲食不節，喜食辛辣、濃味、煎炸等刺激食物；或常飲酒、咖啡、濃茶，致脾胃濕熱，形成濕熱體質

3. 容易緊張，情緒敏感，易怒，導致肝鬱化火

■依體質服中藥改善

問：中醫如何治療手汗？

張：可透過針灸治療，亦會因應不同體質處方中藥改善。脾胃濕熱的人常有手腳汗多，夏天尤其嚴重，手心比較濕黏，大便黏溏，可處方藿朴夏苓湯、三仁湯。心脾兩虛者，手和腳汗多，胃口差，面色蒼白，心悸，怕冷，可利用理中丸加烏梅、苓桂朮甘湯。至於心腎陰虛者，不但汗多，手心腳掌較熱、口乾、心煩、睡眠差多夢，可處方六味地黃丸、知柏地黃丸。另外，心陽不足的人手腳濕冷，精神緊張時特別多汗，亦容易感到少氣疲乏，可在桂枝湯內加龍牡。

■食療化濕清熱

問：有何食物可減少手汗？

張：根據個人體質，日常輔以食療改善。

◆苡苓扁豆湯

茯苓、苡仁、扁豆有化濕的功效，而淡竹葉、綿茵陳則可清熱。適合脾胃濕熱，汗多伴有大便黏溏、口氣重、小便深色且量少的人。

材料：生薏苡仁20克，茯苓15克，淡竹葉6克，綿茵陳10克，白扁豆15克，瘦肉500克

做法：洗淨材料，加約2公升水煮約1小時

◆百合山藥二米粥

小米味甘性平，入腎、脾、胃經。根據《本草綱目》記載，小米治反胃熱痢，煮粥食，益丹田。適合心脾兩虛，汗多伴胃口差、睡眠差、大便稀爛的人

材料：鮮百合1個，鮮山藥30克，白米30克，小米15克，紅棗2粒

做法：洗淨材料；紅棗去核；山藥洗淨去皮，切成小塊。1公升水燒開，放入白米及小米煮5分鐘，再放入山藥及紅棗，大火煮5分鐘，轉小火熬至濃稠成粥。最後放入百合，煮約10分鐘即成

◆黑豆小麥飲

具收斂止汗之效，適合心腎陰虛，汗多，容易伴口乾舌燥、手足心熱的人，只要不是濕熱體質，基本上都適合飲用。如有疑惑，可先請教中醫。

材料：黑豆20克、浮小麥15克、麥冬10克、五味子6克、黑棗4粒

做法：洗淨材料，加1公升水煎煮約40分鐘，可代茶飲用

■中醫：大汗救星

◆按穴安神減汗 孕婦小心催產

手汗多，閒時可按壓穴位調理身體，每次按至感到「痠麻脹痺」，有助改善情况。張淑和指，「有些人考試緊張，可試試按壓內關，有助放鬆心情，減少出手汗。」但要注意孕婦不適合按壓合谷和三陰交，因這兩穴有催產作用。按壓前應先詢問註冊中醫。

◆合谷

作用：有助清腸胃熱

位置：拇指和食指指根兩骨相會合之處，即「虎口」

◆三陰交

作用：健脾益血，調肝補腎，安神，幫助睡眠

位置：小腿內側，足內踝尖上3寸，即脛骨內側緣後方凹陷處

◆內關

作用：寧心安神，穩定神經

位置：前臂掌側（內側），腕橫紋上2寸（中醫以4隻手指併攏的闊度為3寸）

◆勞宮

作用：清瀉心火，除煩躁

位置：位於手掌心，第2、3掌骨之間，偏於第3掌骨的掌中紋處，亦即放鬆握拳時中指端所指處

■西醫說「多汗症以手掌、腳掌、腋下較為常見，成因可分為先天和後天。」

◆陳：陳厚毅（皮膚及性病科專科醫生）

■青春期易發多汗症

問：手汗多，與家族史、青春期有關？

陳：多汗症病人會在不正常環境下流汗，如寒冷天氣；而受影響位置可以是局部或全身，其中以手掌、腳掌、腋下汗多較為常見。成因可分為原發和繼發兩種，前者原因不明，有些患者是天生手汗多，亦受家族遺傳影響。患者大部分是青少年，因為青春期時汗腺分泌增多，所以手汗相對地多。青春期後，手汗多的問題或稍有改善。而繼發性則屬後天因素，可能與患者身體問題有關，如甲狀腺機能亢進。

■影響生活、社交宜求醫

問：手汗多是疾病嗎？需要看醫生嗎？

陳：難以用出汗量釐定其嚴重程度，至於是否需要求醫，則視乎手汗對當事人的日常生活和社交有多大影響。當手汗問題影響個人生活、心理，例如考試因手汗多而弄濕或弄污試卷，日常社交不敢握手，或是工作上經常接觸文件，需要常常與人握手……便應該看醫生。但有些人做後勤工作，不用見客，手汗多可能沒特別影響。

■洗手灑爽身粉 難治本

問：止汗劑可否治療手汗？

陳：先要找出多手汗的原因，醫生會建議抽血檢查，以確定多汗是否由其他疾病引起，如甲狀腺、內分泌出問題。若是原發性多汗症，一般先考慮無創治療，病情輕微的可考慮用含鋁鹽的止汗劑。止汗劑原理是阻塞汗腺的出口，達到止汗效果，因此出汗之前便要搽，而功效約維持1天，需要每天塗搽。

網上流傳減手汗貼士，如多洗手、使用爽身粉。多洗手只是洗走汗液，爽身粉可令你感覺乾爽，但對治療手汗幫助不大。

■西醫：爽手攻略

◆「浸手」一停復發 「叮」死汗腺限腋下

爽身粉不能止汗，止汗劑治標不治本，還有什麼方法對付手汗？

離子電浸療法

屬非手術方法，每星期做數次療程，每次大概十數分鐘，視乎情況而定。將手掌放入水中，透過微弱電流，抑制汗腺分泌，有短暫減汗效果，一旦停止治療便故態復萌。

注射肉毒桿菌毒素（botulinum toxin）

效果約可維持半年至9個月。打肉毒桿菌毒素阻止流汗的信號傳導，大大減少手汗。每隻手掌每次需要注射數十針，才達到治療效果。

交感神經切除術

情况嚴重者，利用手術切除交感神經，阻截流汗信息傳導，能大大減少手汗，是比較有效治療手掌汗多的方法。不過，切除交感神經後，可能會有補償性多汗症，身體其餘部位增加排汗，手部少了出汗，但可能腳掌的汗水會因而增加。

想一勞永逸止汗，又不想做手術，可以怎樣？「目前，有研究以微波治療手汗。不過，此方法未獲美國食品及藥物管理局（FDA）核准用於治療手汗。」陳厚毅表示，FDA現時只核准以微波止汗治療腋下多汗症，原理與微波爐相似，「叮」死汗腺。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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