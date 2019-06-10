倫敦大學國王學院（King's College）研究團隊表示，需要根據病人經驗，為便秘寫上新定義。因為醫學界集中以「有沒有規律排便」作診斷標準，但事實上只有一半便秘患者有不規律排便問題。醫療團隊提出6組徵狀，有助於重新定義便秘：

1. 腹部不適：感覺疼痛和腹脹，衣服不像往常那樣合身

2. 直腸不適：排便時肛門感覺疼痛、燒灼或流血

3. 不正常排便和硬便：正常情况排便可以從每天3次到每周3次

4. 排便感覺障礙：沒有想排便的感覺，或沒有順利排便完成的感覺

5. 脹氣和腹脹：有異味或聲音的排氣

6. 大便失禁：不受控制的滲漏

資料來源：Guts UK

■睡不定時 血壓腰圍一齊升

周中加班捱夜，周末放假補眠；或周六玩通宵，周日瞓足一天，是不少香港人的作息習慣。研究發現，不定時的睡眠和起牀，以及每晚睡眠時間長短不同，會增加代謝紊亂的風險。

研究由美國國家心臟、肺和血液研究所資助，追蹤2003名45至84歲人士6年，結果發現作息時間差距多於1小時的人，大都是美籍非裔人士，要輪班工作、吸煙、睡眠時間較短，他們較容易出現抑鬱徵狀、攝取高熱量，同時有睡眠窒息徵狀。而不定時的作息會導致血液中的低密度膽固醇（壞膽固醇）、甘油三酯、血壓、腰圍、血糖上升。

資料來源：美國國立衛生研究院

■中醫講座 拆解肩周炎

肩周炎又名「五十肩」，多見於中年人。因肩部活動疼痛，影響穿衣、梳頭等動作，甚至痛至徹夜難眠。香港公共圖書館與博愛醫院合辦免費講座，由註冊中醫師講述肩周炎徵狀、成因，以及如何透過針灸及中藥治療。

日期：6月21日（周五）

時間：下午3:30至5:00

地點：上水公共圖書館

講者：註冊中醫高琳

報名：即日起登入網頁或致電登記。名額有限，每人只限預留1個座位，先到先得，額滿即止

查詢：2679 2804

網址：www.hkpl.gov.hk