體內相遇 影響藥效 中西藥隔8小時食 一樣相冲

年輕人爆暗瘡，西醫處方暗瘡膏和抗生素；再買牛黃解毒片清熱氣。

香港匯聚中西文化，大家連睇醫生食藥都中西合璧。集兩家之長，究竟互補不足，還是互相抵觸？

中西合璧的服藥方法，相信不少人都試過。有些人將中西藥分隔三數小時服用，認為會較安全。然而，香港大學藥理及藥劑學系副教授梁栢行直指一樣不安全，「每一種藥物消化吸收時間都不一樣，西藥由消化、分解、吸收至排泄出體外，4至8小時不足以排走一種藥。中西藥隔兩小時食，基本上在胃已經相遇；如果隔4至8小時，則可能在血液中相遇」。

中西藥在體內相遇，會有什麼化學作用？

中藥影響西藥吸收分解

梁栢行說不少常用中藥，在藥物動力學和藥性都會與西藥有抵觸。藥物動力學即西藥的吸收、分解、排泄代謝過程，中藥可能影響西藥在體內的水平，從而影響藥效。

梁引述2014年在藥劑學期刊Journal of Pharmacy and Pharmacology，刊登香港大學藥理及藥劑學系一份研究報告，分析坊間兩家涼茶店出售的廿四味，化驗當中6種中藥：菊花、蒲公英、甘草、薄荷、金銀花、魚腥草，發現這些成分會抑制環孢素和雷帕黴素的藥效。兩者都是免疫抑制劑，用於器官移植、免疫疾病的病人。

The Annals of Pharmacotherapy則在2010年刊登一個病例，一名26歲病人患有慢性骨髓性白血病（Chronic Myelogenous Leukemia，簡稱CML），連續7年每天服用伊馬替尼400毫克，一直沒有併發症；後來突然右上腹痛，抽血及抽組織檢查診斷為伊馬替尼引起肝中毒。追蹤病人用藥和生活方式，發現他3個月前開始飲用含人參能量飲品。

伊馬替尼遇人參 致肝中毒

報告指出，伊馬替尼引起肝中毒，一般會出現於病人用藥後1至2年內（中位數為100天）。這個病人在用藥7年後才出現毒性，相信是因為伊馬替尼和人參相互作用。結果病人暫停服用伊馬替尼及人參，以及服用皮質醇近3周，待肝功能回復正常後1個月，再次服用伊馬替尼繼續治療慢性骨髓性白血病，3個月後肝臟檢查一切正常。

或許大家認為，名貴的人參不是尋常百姓常用藥材，器官移植和免疫系統疾病病人也不多，因此影響不大。然而梁栢行表示，常用中藥如甘草、銀杏、丹參，甚至經常用於清熱解毒的中成藥牛黃解毒片，都可能與降血壓藥、薄血藥、抗生素等相冲。

「中西藥相互影響，可分為兩方面，一是影響藥物動力學，另一是影響藥性。」梁說。

‧藥物動力學

中藥可能會影響西藥在體內分解、吸收和排泄的代謝過程，令西藥在身體水平升高或下降，影響藥效或增加副作用。

牛黃解毒片減四環素藥效

梁舉例，年輕人爆暗瘡求診，西醫常用四環素治療。另一方面，不少人自覺暗瘡乃熱氣所致，服用中成藥牛黃解毒片，清熱解毒，以為中西藥雙管齊下，更快消滅暗瘡。「四環素代謝過程中，一旦遇上鈣，就不被身體吸收；而牛黃解毒片中的牛黃富含鈣質。兩藥同時服用，結果是牛黃解毒片減低四環素的藥效，其他鈣片也有同樣影響，食了等於沒食。」

另外，中藥方劑中常見的甘草，西方草藥貫葉連翹（St John's wort），還有西柚汁，會影響西藥在肝臟的分解速度。梁解釋，當西藥加快分解，藥效會很快消失，「有些西藥的藥效範圍（Therapeutic window）狹窄，少一點沒效，多一點有毒，例如甘草和貫葉連翹，會加快薄血藥華法林分解，令藥物很快失效，就會增加血管栓塞風險；相反，西柚汁會抑制藥物分解，令藥物聚在肝臟，令藥效加強甚至出現毒性。以華法林為例，積聚體內會增加出血風險。」

‧藥性

不少中藥的藥性，與西藥相似或相反。梁舉例，銀杏和黨參抑制血小板，若服用薄血丸的病人食用，就會增加出血風險；甘草、鹿茸有降血糖作用，若同時服用糖尿藥物，就可能引致低血糖，有暈倒風險。而麻黃常用於感冒方劑，會收縮血管、加快心跳，人參亦會令血壓上升，正在服用降血壓藥物的病人要避免。他提醒，中藥對心血管藥物影響較多，長期服用心血管藥物的病人要特別小心。

另外，不少病人聽聞中藥有降血糖或降血壓功效，自行減少西藥劑量，改服中藥。梁強調此舉十分危險，因為沒法得悉中藥藥效高低，究竟將西藥減半，還是減四分之一？自己胡亂加減藥物，可能會增加藥物毒性或令藥效大減。

建議分開一至兩天服用

梁最後提醒，日常湯水裏中藥材分量少，而且有大量水分稀釋，較少出問題；但中藥方劑或中成藥把藥材濃縮，藥性較強，就要小心。「最安全是將中西藥分開一至兩天服用；並告知你的西醫、中醫正在服用哪些藥物，亦可向註冊藥劑師查詢，你服用的藥物有否與中藥相互作用的報告。」

文：鄭寶華

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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