運動改善：伸展鬆肌 減肌腱黏連

■伸展3招

1. 手腕屈肌伸展

伸直左手，手掌向前，手肘伸直。右手疊在左手掌，慢慢把左手腕向自己方向拉，直至感到前臂（手掌面）有拉扯感。換手再做。

2. 手腕伸肌伸展

伸直左手，手背向前，手肘伸直。右手疊在左手背，慢慢把左手腕向自己方向拉，直至感到到前臂（手背面）有拉扯感。換手再做。

3. 拇指筋腱伸展 握緊右手，拇指放在手掌心內。手腕慢慢向下屈，直至感到拇指有拉扯感。換手再做。

■煉肌2式

以下肌力運動有助鍛煉拇指及手部肌力，建議左右各做10次，每天重複3組。

1. 拇指阻力外展

橡筋套在5隻手指，拇指以外的4隻手指合攏一起，並與手掌成直角。拇指向外展直至感到少許阻力，維持3至5秒。

2. 握力訓練

手握捲起的手巾，慢慢握緊手巾，其間感到手指頭也有用力，維持10秒。

示範：物理治療助理甘詠怡

註：如果懷疑有媽媽手，請盡早求醫，及早得到合適治療能加強治療效果

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