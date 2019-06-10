長玩手機傷拇指 少男都有「媽媽手」

「媽媽手」是俗稱，醫學名為狹窄性拇指肌腱滑膜炎，又稱狄奎凡氏症（de Quervain's disease），名字源自1895年提及此症的醫生Fritz de Quervain。它主要影響拇指的活動能力。從解剖學上，拇指活動是靠「外展拇長肌」與「伸拇短肌」控制，前者控制拇指向外或向內移離食指，後者則控制豎起拇指動作。它們在一條具支撐功能的帶狀結締組織形成的管道下滑動，當肌腱發炎腫脹或結締組織增厚，令肌腱滑動不順暢，便會導致狹窄性肌腱滑膜炎。

16至30歲手機用家 58%中招

媽媽手的成因，與肌腱創傷、長期勞損、生理結構異常和炎症疾病等有關，當中長期勞損比意外創傷更常見，長時間玩手機、抱嬰孩、洗衣服、扭毛巾等都會導致拇指肌腱勞損。此外，外展拇長肌與伸拇短肌兩條肌腱的先天結構異常，亦會增加患媽媽手的風險，例如肌腱間多了一層隔膜，會影響肌腱正常活動。此外，類風濕關節炎或糖尿病患者、年過40歲女性、懷孕婦女和黑人種族，亦較易患上媽媽手。

根據美國婦產科學院 （American College of Obstetricians and Gynecologists）研究指出，懷孕及產後婦女較易患上媽媽手，相信跟女性荷爾蒙變化有關；加上產後婦女忙於照顧嬰兒，過程中發力不當及過分勞損拇指，例如手抱嬰兒時過分使用拇指發力，令拇指肌腱勞損而增加患上媽媽手的風險。

根據在2016年Journal of Riphah College of Rehabilitation Sciences發表的研究統計，在384名16至30歲的手提電話使用者中，58%患有媽媽手，大部分是年輕男性。此統計證明因使用手機而患上此症的人數相當多，亦不限於媽媽。

拇指對下手背痛 手腕或無法用力

媽媽手常見徵狀，主要是拇指對下手背位置疼痛，拇指用力時痛楚尤其嚴重，如扭手巾、抱嬰孩及拇指滑動手機等握拳、擰揑、按壓的動作。此外，活動拇指時可能會有咔咔聲響。疼痛可能蔓延到手腕和前臂；甚至手腕或拇指無法用力。徵狀可以是突然出現，也有逐漸呈現疼痛的情况，視乎是突發創傷還是長期勞損。肌腱亦可能出現紅、腫、熱、痛的炎症反應。

打類固醇+戴矯形器 比單一治療佳

治療媽媽手，可透過冰敷或消炎藥物來減輕局部發炎和浮腫，同時要讓手腕休息。根據澳洲西悉尼大學（Western Sydney University）的系統性回顧，分析多份關於媽媽手治療的文獻，結果顯示局部注射類固醇、針灸和手部矯形器都有同等治療效果。使用局部注射類固醇配合手部矯形器，治療效果比只用單一治療更大。

不少研究指出糖尿病與多種肌腱問題都有關連，包括媽媽手、冷凍肩和腕管綜合症等，但確實原因不明。適量休息可以減少勞損，但若情况嚴重，或需要考慮做手術，醫生在手腕近橈骨位置開一個小切口，然後放鬆因發炎而繃緊的肌腱。

文：陳啟豪（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：梁小玲

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