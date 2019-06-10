知多啲：可激發強迫症 沉迷食、色、買

【明報專訊】柏金遜病藥物主要是多巴胺受體激動劑及左旋多巴，香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系腦神經科名譽臨牀副教授陳然欣說，如病人在60歲以下，會優先考慮前者。「不過，在處方多巴胺受體激動劑前，醫生必須先了解病人的行為個性，例如有沒有強迫症及其嚴重程度，因為根據研究報告，約有17%病人在服藥後會出現強迫症副作用，包括過量購物、大吃大喝、賭錢等，如病人本身已有相關問題，服藥後可能會變得更嚴重。」她曾有一個病人覆診時胖了很多，細問下便知道是藥物副作用，令他吃多了很多食物。此外，又有病人服藥後性需要增加，太太因而投訴。「所以處方藥物前，必須提醒病人及其伴侶有關藥物可能出現的副作用，要他們多加注意服藥後的表現。」