星期日文學‧葉曉文：攀山執葉涉水尋花，滅絕原生種小說重現

發現和Human原來是街坊，各自居所只有數街巷之隔，她那邊較為僻靜，轉角就是工廠地帶，這種瞬間流變的過程，與她在山上發現的某些蹊徑（由大帽山茶水亭到川龍再往荃灣市區）、新出版的小說中由郊野走往城市的人（或由城市到郊野）的流變過程有着共通性質，對這種流變狀態許是雀躍的她說：「中間那變化很有趣，譬如說隱山之人由遙遠的山走到城市，由自然生態到人工生態的一個過程，人會有什麼變化呢？」Human善於觀察微小變化，於她，山上每天的景致亦迥然不同，當細心感受時，自會發現表面平靜的山澗其實暗湧處處，每個角落都充滿遞變與生機。

如以往葉曉文出版的書籍，繪畫與書寫兩個元素自是少不得，以往較傾向於文字與畫作並列，甚至曾傾向於繪畫創作發展的她，新出版的小說，Human說，繪畫的角色比較簡單，以輔助的形式呈現，是文字以外的補充。「因為喜歡植物學文章裏單線風格的插畫，有種精準和科學的感覺」，Human如此描述此次採用的插畫風格，或許，這更配合她新小說裏轉用的冷峻筆鋒，有一種內斂的小說氣氛。

在地探察山林事物的微妙關聯

「In situ」是什麼，為何Human以此拉丁文為小說集命名？她如是說：「我一直認為這是在自然觀察中無比重要的事，這是在地感、不離地的，實實在在的看見，也是研究該物種與地方長期建立的關係。」她舉了一個例子，她極喜愛的蘭花喜歡半濕潤的環境，知道這個後，我們便可推測到於水澗邊或能尋覓其蹤影，且因蘭花種子沒有胚乳，需要與泥土裏的蘭菌結合形成共生關係才能存活下去。Human認為這個共生關係很奇妙，跟盆栽不同，唯有「in situ」的觀察才讓人理解這種長久以來衍生的在地關係，而其中往往充滿故事。

「In situ」這字詞經常在她翻揭論文時遇見，除了這種與周遭環境衍生的關係吸引到她，一些隱身於山、藏匿於四野無人的島上做研究的人，也使她浮想聯翩。「認識一個朋友的朋友做海鳥研究，要長時間在某個島上守候，另外有個從外地來、終日在山上做蘭花研究的朋友，他們的生活可能很孤獨，甚至苦悶，因為在你研究範圍的山或島上，也許就只有你和你的研究對象，一切都得獨自面對。食方面也可能只有營多撈麵陪伴」，談到這裏，我們相視而笑，明白「隱山之人」都是奇人。

所以，這次Human小說的主題與香港自然生態及原生物種相關，並探討人類發展與自然環境間面對的衝突。小說裏涵蓋到的原生物種包括在香港已野外滅絕的大靈貓、尖舌浮蛙、水巨蜥，以及香港毛蘭等曾經在這片土地出現過、留下絲絲痕迹的物種，Human說：「把牠們錄入小說，也只能以小說的方式紀念，因為再也找不到牠們了。」

由開始有這個小說的構思至完稿，Human說花了大概兩年的時間，她直言這個小說的寫作過程甚艱難，猶如在霧中探索一般，見步行步。那時剛好Human在讀也斯的一篇散文〈霧〉，於她，那種內心的糾結與忐忑、霧起等待霧散的心情，就如這次的寫作經歷的瓶頸階段，也如人生。所以霧是一種象徵。幸而當時在也斯逝世的周年紀念活動中，黃淑嫻跟她說：「如果也斯仍在，大概也會叫你寫出這片迷霧吧。」後來在完稿前的一星期，Human廢寢忘食，連夜不斷寫，最後把小說圓滿地寫出來。

大自然眼中，人是入侵物種？

小說的主要角色有二，一是從城市走上山的女子夏花，一是在山上的「隱山之人」，另外還有一個以第二人稱「你」呼喚山上人事、像以全知視覺察視山上動靜的隱秘角色，問Human何故如此寫，她仔細思量回應道：「同一個故事，我試寫了數次，嘗試轉換不同的視覺來寫，換了三次後，終於覺得合適。那個『我』是什麼呢，不同讀者可能有不同的詮釋，書序中吳美筠寫到她認為這是一個全知的上帝視覺在俯視人類。我心裏沒有確定的答案，『我』可能是山上的精靈，可能是山上很高智慧的媒介，以一個較遠的視覺望着兩個角色。」這種由轉換人稱達至心中所想的小說圖像，大概是Human希望放下人類中心主義視覺的一個嘗試，她如此說：「因為我一直想寫一個關於香港生態的小說，總覺得香港生態本來就是一個角色，大自然本身就是一個獨特的存在。」

山上真有靈嗎？談及山上的故事，Human總有些隨手拈來的軼事可分享，她說一次跟一群人行山，走到一個廢棄軍營旁的一棵老樹前，其中同行者感到這是女妖故不敢前行。Human認為，每棵樹各有性格、氣場不一，有時也會感覺到。經年累月的野外經驗告訴她，對山對樹來說，人類或許只是很渺小的生物，可樹輪寬厚，能達逾數百年生命，山更可能達上千上百萬年，「所以冥冥之中，可能有更高智慧的山靈」。

為感受動物在野外的處境，Human在一個暮冬初春之日，帶着睡袋走上山，計劃在山澗露宿一宵。那天山上大概只有攝氏十二度，快入黑時人恍惚難以抵擋震顫與懼怯，內心掙扎良久，想，要不要逃離現場呢。到底Human還是想要感受動物，遂放下人類身段，在大帽山山澗過上一整夜。這次經驗除了讓Human體驗到一點點動物在山上的感受與能力，也令她開始想像，人於山，是外來入侵種嗎？《隱山之人》的首篇篇名便是「外來入侵種」（invasive species），當人類闖進山時，會否騷擾甚至破壞到山呢？Human頓時感懷一次在山上爬澗時不小心踐踏湍蛙，見牠在垂死邊緣，心感痛惜。

入侵的意象，也擴展至物種往高處生長的景况，因為全球暖化（或全球加熱），因為下游溪水逐漸被污染，因為外來物種入侵而趕絕，一些原生物種為適應如此種種問題，需要搬遷到山上更高處、溪流的更上游，層層遞增。可預期的是，一些物種因此無法找到合適環境而終將消失，可能在本地消失，也可能滅絕於全球。Human說，如小說中的「隱山之人」方宗柏因追隨去世師父的研究大綱，尋覓到一片似是香港最後的淨土，惟這片淨土亦開始面臨各種問題，以致一些物種被迫向上遷移，由此，也許Human要詰問的是，樂園要退到哪裏哪個終站？她續說：「香港最高的大帽山也只得九百多米，之後要怎麼辦呢？」

以書寫回饋摯愛的自然

談到香港的郊野，Human總寄滿熾烈情感，無論是愛或恨。籌備出版《尋花》期間，Human正經歷人生低潮，那段日子因一次機緣巧合的邀約，她把自己流放於山間郊野，寄情於花與大自然，從山上提取力量才得以繼續走下去。過了數載，回望走出死蔭幽谷的她仍不禁哽咽說，那段最艱難的日子，是大自然把自己救回來的。經過如此一役，她決意以書寫大自然為志，文學出身的她便一頭栽進科普世界，並花不少時間鑽研：「因為那對我的幫助真的很大很大，希望以書寫回饋，讓更多人關注。」這種對大自然的崇敬，令近年無論在本土或世界發生生態相關的危機或災難，例如南生圍推發展項目期間頻頻失火、龍尾灘改建人工島、近月熱烈討論的「明日大嶼」，到聯合國揭櫫的百萬物種正面臨大滅絕的消息，都竄進Human內心，一一惦記。其後再在積累經驗、香港生態版圖能於腦海自然浮現、時機適合時轉化成小說文字，望以自己的方式回應，在小說中探討香港郊野正面對着的背腹受敵景况。

由書寫《尋花》開始，Human一星期上山兩三次，時見她的山野行蹤，還以為行山對她來說輕而易舉，烈日於她只是浮雲。殊不知，原來Human有八成在山野的時間也要頂着頭痛直至下山，且很容易中暑，她說，這個問題一直未解決。其意志力之強大，聽後難掩驚歎。她說，因此喜歡爬澗，較陰涼，而且能探望她喜愛的蘭科植物。

一次，她為了尋雲葉蘭，到八仙嶺爬澗，出發前已預先查過天氣報告、做足準備，出發時也萬里無雲、風和日麗，可走了一段大概四小時的路後，天色開始轉暗，浮雲間漸次有雨，行雷閃電更隨之而來，她不但整身濕透，還因此成了導電體，行走時因電流而雙腳麻痺，不受控制地邊走邊跪像膜拜什麼，回來小腿全是瘀傷，膝蓋擦損流血不在話下。要尋雲葉蘭，原來代價匪淺。不過Human說，在天氣突變前找到她看過最大群落的雲葉蘭，她給我看照片，果真是非常壯觀的花海。

山野之旅或多或少含有冒險成分，Human更說近來打算挑戰學游泳，計劃浮潛到海洋去「尋牠」，準備未來書寫《尋牠2》。狀似勇敢，她卻自言生性怯懦，小時愛沉默、喜隱藏自我，現在晚間行山也會懼怕，時而在山間痛哭，問，自己何故在這裏。所以，她曾以金線蘭，一種在枯葉間生長的淡啡色蘭花來形容自己。被問到在這些年以後，人有變得開放些更接受挑戰嗎？現在會以何種植物形容自己？她說，香港木蘭——長在溪澗邊的一種原生植物，非開花期是不顯眼的喬木，即便在五六月開花期，也有夜開的特色，在黃昏才開花，清晨就倒下，是比較低調的花。Human說，也許這就如她的書寫狀態，總要長時間醞釀，緣分到了才看到花。這個首次以自然生態為主出版的小說，或許就是Human所說，有緣看到花開的時候。

文 \\ 林凱敏

攝影 \\ 黃志東

編輯 \\ 關曉陽

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