有種達人帝理邁 人權律師 有種責任

理事會改選五席，共九人角逐。出席的一眾律師大概都知道，就在前一天，現屆理事張達明發文稱有律師朋友在WhatsApp收到訊息，「中聯辦希望你在今屆律師公會改選時可以支持下列人士」，並列出九人當中五個人的資料。此刻，候選人Mark Daly（帝理邁）手中握着一張紙，上面用熒光筆劃出了兩句話，輪到他發言，他徐徐把句子讀出：

Nothing strengthens authority so much as silence. （沒有什麼比沉默更能壯大當權者。）

他早明言反對政府急於修訂逃犯條例。最後，Daly得到1902票，以最高票當選理事，被傳媒稱為「票王」。律師是不是中立些好呀？他在鏗鏘的達文西名言之後，還準備了來自諾貝爾和平獎得主、南非前大主教圖圖（Desmond Tutu）的說話：「面對不公仍保持中立，就是站在壓迫者的一方。當象腳踩住鼠尾，你還說是中立，那麼你的中立，老鼠可不會感激。」

Mark Daly，為身處香港的弱勢打過不少著名硬仗的人權律師。

訪問後，他站起來送我出門。在律師樓門口，我看到他的client穿着黃衣，坐着等待會面，便點點頭互相打個招呼。一進電梯，在腦海消化剛才經歷的個多小時，彷彿看了場電影，裏面是關於正義的故事。

炎熱天，律師一身西裝，內裏還有一件黑T恤打底，攝記提議下樓到附近修頓球場拍照，他一口答應，還問，要不要拿個籃球？指指辦公室角落，竟就放着兩個。我們呆了呆：不用了。攝記又望望地上公事包，拿這個？「不不不，誰會管這東西？」嘿嘿嘿嘿嘿，笑聲沉穩爽快，又帶點慧黠，聽上去好治癒。「我也應該多做些運動，近排胖了些。」我跟在後頭，多得他的魁梧身影擋太陽。說着走進球場，入口有幾個警察在搜查一名黃衣男的背包，男子一副亞裔臉孔，叫住了Daly，Sir! You see, sir! Daly問你還好嗎？男子着急說不好，「警察要查就由他查，他們卻推我」，轉頭向警察說，他是律師。Daly聞言不亢不卑，伸出手掌向前按按，示意安撫：「由他們查，放鬆放鬆」，對警察說：「我們之後約了會面的。」確定情况無大礙，他繼續隨攝記拍照，但細聲要求，「我不想離他太遠。」最後無事，男子說聲待會見，我們便動身回律師樓。

Variety is good, diversity is good

以前律師行在旺角，Daly說搬到灣仔譚臣道已許多年，這一帶多了很多餐廳，「有時都幾貴，不過有很多好吃的。西餐中餐泰國菜，我什麼都愛吃。Variety is good, diversity is good.」政府引用《社團條例》禁止香港民族黨運作，召集人陳浩天提出上訴，接手的就是帝理何律師行，近日陳宣布放棄司法覆核。Daly：「我個人而言不信港獨，這案涉及的是言論自由」。他不便多評論，只說獨立是敏感議題，世上例子多的是，「如西班牙，又如在我來自的加拿大，魁北克也有這個議題，早年當地發生過暴力事件及其他問題，但現在不少支持獨立的人都當選進入議會。（談論獨立）有什麼大不了？如果只是和平討論修改《基本法》也不行，我覺得有點太過了。」

一九九五年，他來到香港。教他如何當一個人權律師的，是免費協助成千上萬越南難民爭取權益的Pam Baker（貝嘉蓮）。「現在我們去見當事人，有些年輕律師一天見四五個都覺得很多」，他笑自己都變了老嘢，總跟年輕人說當年隨Baker到難民營，「一個下午會見的個案達三四十個呢。」Baker能言善道，對每個人都十分尊重，「但更是一個鬥士」，他形容師父為權利而戰時像頭格鬥犬，「我在她和她的團隊身上學到很多，他們早年與政府對抗時非常進取。我是從加拿大來的，總覺得有事慢慢傾，但後來明白，當面對非常不願意合作的政府，你就要以法律武裝起來，與它咁高咁大，然後反擊，不然權利就會受侵害。」

師父去世後兩年，他二○○四年首次在一宗酷刑聲請案中打了一場大勝仗，代表斯里蘭卡青年Sakthevel Prabakar在終審法院對陣保安局。Prabakar被斯里蘭卡政府指是反政府武裝組織成員，因受虐逃往加拿大，卻因持假護照在香港被截，聯合國難民專員公署拒絕其難民資格申請，保安局於是下了遣送離境令。終院最終以公署未提供拒絕原因，保安局應獨立評估，判Prabakar勝訴，他後來定居加拿大。沒見超過十年，Daly回憶，有天他突然收到Prabakar的電郵，知道他已成婚並有三個孩子，「實在很開心，如果他在斯里蘭卡，很有可能會送掉了命。」這宗案件自此確認香港政府須擔起審批難民資格的責任，入境處其後引入行政機制審批酷刑聲請。

如今在德國，就多了黃台仰及李東昇兩個香港難民，特首林鄭月娥就此向德國駐港署理總領事表示強烈反對。他坦言，審核難民資格的事，在香港每天都發生，「我們前不久勝訴的，有一個來自索馬里，另一個來自孟加拉，但我們不會收到索馬里或孟加拉政府的聲明質疑為何要這樣做」，「在香港之所以顯得那麼特別和叫人失望，是因為我們不會想一個擁有健全司法制度的地方製造出難民，就像如果加拿大輸出了難民，會讓國家很難堪，因為你的地方差到有人要離開。」他有興趣了解德國向二人批出難民資格的原因：「我推測多少是跟言論自由和黃台仰建立支持港獨的平台有關，但現在我們不得而知。」

正說着，秘書敲敲門，送來一份判決書。他問：「Win？」把判決書反過來讓我看封面，最顯眼是LEUNG CHUN KWONG幾個字。這一刻，外頭新聞已傳得沸沸揚揚，高級入境事務主任梁鎮罡的同性配偶福利案歷經四年，在終院上訴得直。社會上Love Wins的呼聲在迴響時，Daly正翻着判辭最後一頁，淡淡然說句「得咗」（successful）。因應氣氛，我也只能淡定問：「這算是一大步吧？」「是是是，是一大步。」但他說早有QT案作先例，對最終結果不意外。

默默地，他又把社會向前推了一點點。並不是場場都是勝仗，二○一三年菲律賓女傭Vallejos的外傭居港權案，Daly就吃了一記敗仗。他說當人權律師必須具備的特質，「是堅持不懈（perseverance）」，「我返工八成時間都覺得深受啟發，有時會被擊倒一下，就重新站起來。」是什麼令你樂觀成咁？「不知道呢……」追溯一下也是有少少線索：年少時他曾想過當冰上曲棍球員，在運動裏學會打不死，與團隊精神。「我會受同事啟發，他們充滿熱誠地打官司」，「還有當事人」，「他們才是面對不公義的人，很多時要為尊嚴而戰，實際上遇到麻煩的也是他們，我們只能盡力幫忙，但他們是真正面對問題的人。」梁鎮罡是dream client，「他很聰明，亦真的想追求平等及LGBT的權利」，「他亦善於向人解釋，因為他們不是爭取什麼特有待遇，只是希望像他人一樣獲平等對待。」

The ones hiding are usually the ones who are lying

當人權律師掙不了大錢，Daly說律師行三四成案件都是義務接的，協助少數族群的他，在行內本身都是少數，但他認為自有好處，「有人處處隱瞞，有人在說真相，但我們不必隱藏什麼。為只想爭取公義的邊緣群體而戰，真理與透明總在我們一方」，「就像引渡條例的議題，那就打開內地的司法系統啊，為何你要那麼怕律師去見被中國拘留的加拿大人？」

他眼裏發光：「通常誰在隱藏，就是誰在說謊。（The ones hiding are usually the ones who are lying.）」

理事選舉後數天，香港律師會就發表意見書，首度發聲反對倉卒修訂逃犯條例。雖說Daly是票王，但當選理事的其餘四人鄭偉邦、江玉歡、湯文龍、余國堅之中，湯文龍憑大量授權票當選，其實只比Daly少一票。Daly承認律師會內部對意見書有不同意見，對於四人被指屬保守陣營，「實情是律師會內人人都要互相合作，我不會着眼誰是哪個陣營，只認為每人都要理性，會被合理的分析及理據說服」。至於香港律師會被視為比大律師公會保守，他就說這是律師會給人的普遍觀感，「有時律師會對重大議題的回應發表得不夠快，這是需要努力的地方。」然而政府推逃犯條例修訂的態度，他就批評是「完全不合理」，「這樣重要的事情，專業人士、商界和不少人都已說不應急推，甚至應撤回修訂，為何還要繼續？這對司法系統是很壞的先例。」

在香港二十多年，談及最具挑戰性的時刻，他說就在當下。「法治、人權、對司法制度的攻擊，就是最大的挑戰，來自內地影響香港及法律制度所造成的威脅」，「現在我們自己的政府，看來沒有為香港而站起來，林鄭需要多發聲，說明香港為何需要維持它的制度，但以我之前曾在理事會的三年經驗（二○一五至一七年度）所見，政府的代表通常只談北京的底線，而非有腰骨地站起來（standing up with some backbone）」，「我不是說要擲蕉、發狂，而是我們需要向內地一些有理性的人解釋，為何這對香港好、對中國好。」

他說律師會有責任發聲及教育公眾認識重要的法律議題。二○○二年，他寫過小冊子，闡釋反對廿三條立法的理據。有人說逃犯條例比廿三條更惡，是嗎？他說「我還未仔細分析……但兩件事都很差吧？」傘運後他曾被問，香港有什麼不同了，他說，是人民的期望不同了，「以前香港人說OK，我可以等，但等了十七年，到二○一四年八月人大有關香港政改的決定下來了，他們就發現不會得到所期待的。」自此情况急轉直下，「更多的專制、更多的沮喪」，直至議員宣誓DQ案，「不等法庭處理事件，北京的決定就出來了」，「所以步伐是愈來愈快，他們在嘗試操控制度。」

對於所謂律師要中立的質疑，Daly說不應沉默，他在律師會選舉上以達文西與圖圖的名言表明心志，我問席上各位的反應如何？他想想：「我不知道呀……不過我還是得到最多票，那麼應該有人喜歡這些話吧，不是嗎？嘿嘿嘿。」

他說笑：「我曾想過香港有真正的民主時就會離開，所以二十五年過去，我還留在這裏。」到現在他都可以告訴學生，你未出世我就已在香港了。二○一三年他受訪曾提及，內地的學生比香港學生更上心，因為香港的學生對法治頗以為是理所當然的；現在他說，這些年有了改變，「現在的實習生對人權議題有更多興趣，他們意識到如果不更警覺地保護香港，我們就不會再擁有香港。」一般香港人上不了法庭的戰場，為人權能做什麼？「不斷對議題加深認識，能發聲就發聲。有遊行或論壇就參與，投票去告訴政權他們的想法。」

西裝下黑T的八個大字

訪問差不多了，他提醒我，client在等，他這天傍晚還要去法律界反修例遊行。最後我實在很好奇，西裝裏那件好像寫了幾個大字的黑衣，到底是什麼圖案；見我不罷休，他只好鬆開恤衫鈕扣，亮出八個黃色大字：「生於亂世 有種責任」。「你知道這個吧？我知它的意思，只是未懂得翻譯。」怪不得眼熟，這些字沒見幾年，幸好終究認得。

文//曾曉玲

圖 // 李紹昌

編輯 // 曾祥泰

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