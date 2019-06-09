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星期日生活

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在大學教植物學：蘆兜糉的搞禍檔攤

【明報專訊】端午假期，幾個舊生相約茶聚，順便談談來年舊生會的活動項目。剛坐下，小芳又趕到，並且故作神秘地從環保袋內拿出兩個蘆兜糉，炫耀一番，說要加點節日氣氛，大家都笑着稱讚。

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