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星期日生活

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周日話題：庶民的反抗 法律的堅持

【明報專訊】6月5日，維園一片燭光如海的圖畫又出現在各大報章的版面。全世界就是等着看這幅圖畫，從中找到希望與安慰，因為這是強權之下，庶民不肯放棄良知，堅持悼念六四亡魂的標誌。

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