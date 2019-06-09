七情上面：拒絕黑暗 選擇光明

生於這個時勢，我們不能選擇提早出生三十年，也不能選擇自己的族裔血緣。也許你覺得此地不宜久留，但不是太多人可以付得起移民的代價。如果你留在香港，就得面對時局的憂鬱。

怒、惡、懼、哀 在社會發酵

我的研究興趣是文化認同，政治與社運我不在行，但很留意集體與個人情緒的起伏。這些年我學會的第一個功課，就是與壞情緒共存。火滾嗰陣，你好難叫自己唔好嬲。但如果能夠花一點精神，描繪一下自己的感覺，很容易就可以找到一個周旋的空間。如何描述今天的社會悲情？面對林鄭政府，「怒」是最直接、最普遍的反應。官員的廢話不必在此臚列，明顯的指鹿為馬、強詞奪理，就算係一個幾好脾氣嘅正常人都會火滾。如果你膽敢講：「老虎蟹我都必定要修例！」坦白直接，反而不會令人覺得扭曲而生憤怒。但市民覺得，威脅殺到埋身，憂慮具體而清晰，你卻砌辭說：「大陸陽光司法」、「修例為的是引渡殺人犯」、「急切堵漏洞」、「要信任大陸法治」、「有冤情可在當地申訴」……高官特首，權在你手，強行要市民接受廢話，嬲怒是正常人的反應！

第二種強烈的集體情緒是「憎惡」。朋友之間，我是較接受林鄭的，起初。我對她疑中留情，畢竟她出身名校、身處精英階層、接受公務員洗禮而卓有所成，理應珍重香港價值。怎料她精叻之中有奴性，漠視民情，叩頭最叻。我對她的觀感急轉直下，短短半年，由「尚可」、「無感」，到「憎惡」。喂，你係公僕喎，點解自貶為政權奴婢！剛愎自用，目中無人，面目可憎。湯家驊以其公民黨的過去，以及律師的專業背景，竟然認為今天法官擔憂修例，是不認識法律，說修例「合情合理合法」，能不令人厭惡嗎！鄭若驊專業操守被人質疑，態度唯我獨尊，難免令人嬲怒；但奇怪的是，厭惡之情很快取代憤怒，醜陋的形象深入民心。張建宗的無能與無所作為，教育局長反教育，保安局長苦口婆心實屬矯情。凡此種種，在在惹人憎惡。

第三種普及的集體情緒是憂慮與恐懼，但「憂懼」不平均分布在不同群組。我的行山朋友不擔心修例，他們說：你唔犯罪，怕咩呢！但有幾個界別的人則特別敏感。社運界最擔心，因為隨時踏入雷池。傳媒及文化藝術界憂心忡忡，他們的專業就是呈現社會面目：各種對立與衝突、政見與異見、正反民情的方方面面。但修例把他們引渡於威權之下，自保之法，很可能是專業自閹，自貶為應聲蟲。我的出版界朋友「怒、憎、憂」的情緒都十分強烈。「出本尊子，可以入你……」法律界憂法官難做，生意佬憂商業私怨可能被捉黃腳雞。雖然一般「良民」百姓，不覺燒到埋身，但聽下聽下，都會覺得「唔係幾對路」。

最後是悲情。可以這麼說，愈認同香港的現代都會價值，愈會因為價值的枯萎而生出悲緒愁思。尤其是，核心價值之最——自由與法治——有可能一夜之間與大陸連結。本來，港人就算信不過政客，也大致上可以信得過香港的法庭。如果林鄭成功修例，陸／港差異模糊了，法治的堡壘將出現令人憂懼的裂縫。

與壞情緒共存 不必排拒時代烙印

近日陰晴不定，我和山友十多人，黃昏時分爬上渣甸山，陰天下着細雨，烏雲聚散離合。太陽剛下山的Magic Hour，雲打開了，雨水洗刷過的維多利亞港，玲瓏剔透。我至愛的城市如此美麗，卻令人觸景生哀，想起達明一派的歌：「恐怕這個璀璨都市，光輝到此。」

「怒、哀、憂、懼、惡」，壞情緒籠罩香港。這是特區政府的壞管治inflict在港人身上的。不要讓自己淹沒在嬲怒仇恨之中。我曾見過，一個知名的意見領袖，在示威現埸狂躁失控。清楚描述負面情緒，明白悲情如何在社會以至自己內心滋長。情緒觸動與發酵，自有前因後果。與之共存，不必排拒時代的烙印，也不必被仇恨吞噬。

煽動萬人上街，其實十分困難。社會的集體情緒風起雲湧，市民自然有上街的內在動力，對是非黑白的執著、對公義的堅持、對美好社會的追求，會因為內心「怒哀懼惡」的鼓動，而生出「要企出嚟」的衝動。獨立的個人，在憤怒的人群裏，加上政治操作，鼓動、打氣；有氣有火，才可以有反抗強權的力量。

但壞情緒有殺傷力，它會令人執迷鬱躁。萬人空巷令人亢奮，政府若讓步，示威者必定歡喜若狂；但抗爭失敗毫無寸進，壞情緒會更壞，挫折會更深。有不少傘運青年，其實已經走到七情以外的麻木、無感、放棄的逃避狀態。到了I don't care anymore的地步，放下也是好的。To find a livable way of life，大家十分理解、尊重。生於憂患，有種責任；自發可敬，但不必強求他人。

無論時勢好壞 勿放棄追求美好生活

其實，無論反修例結果如何，由今天到2047年，盲權暴語，陸續有來。強權必定會持續一段頗長的時間，也許幾十萬人上街，政府也不為所動；也許今次收效，未來威權仍會步步進逼。當我們自覺情緒起伏，也許更有能力站在漩渦以外，無論是好時勢、壞時勢，也不會輕易放棄對美好生活的追求。拒絕黑暗，選擇光明，是港人的時代之聲。

文、圖//馬傑偉

編輯//楊焜庭

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