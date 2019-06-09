什麼人訪問什麼人：六四見證者李蘭菊：港人熱血給我希望

問：香港與北京兩地有相當距離，地理上，心理上，八九民運初期，香港學界如何理解正在發生什麼事？

答：當年我final year，在《香港時報》實習。那個年代我們其實是真愛國的。文革之後，有批作家寫了一些傷痕文學作品，《尹縣長》、白樺的《苦戀》等，我看完之後會躲在角落哭。我沒去過中國大陸，但真的愛國，很想中國好，想中國走上康莊大道。現在說五四，常常強調人們如何受屈辱，其實五四是講民主、自由和科學的。

我當年在樹仁是國是學會會長，後來參加了學生會，去了學聯。4月胡耀邦逝世，他很重視知識分子和教育，所以當時中國那邊的學生和教育界很大反響。當時剛剛改革開放，他們覺得中國落後太久，搞太多政治運動了，想快點與國際接軌。我們成班學聯人要不就看過陳若曦，要不就是國粹派，但常被說是左派，所以第一次上北京都很小心，我和陶君行、周永恆，三個人第一團上去，主要做調查，怕背後有政治操控，搞了一輪後，覺得真的很純粹是學生自發的民主運動。

問：學聯參與這場運動，因為你們當年也抱持着相近的理想和信念嗎？

答：是的，香港當年快要回歸，八九之前我都參加過八八直選絕食為香港爭取民主。香港未有民主，要回歸中國，中國又剛剛改革開放，我們去過中國知道中國很落後，不止物資，一過了海關整個制度完全是兩個世界。所以我們真的很希望中國有民主，覺得這樣香港才有希望。

棄記者身分支援學生

問：你當年為何選擇以這個身分和形式參與這場運動？

答：好像是4月19日，記得當時我在時報寫稿，採主走過來說，阿菊你看，他們死梗了，衝擊新華門。我看過很多文革歷史，看到很多中國的問題，見到學生敢於向政府要求，覺得現在學生既然走出來了，一定要乘住形勢，希望可以有改變。做記者要中立，要旁觀，我就算有機會上去採訪，也不可以走去聲援學生，我就跟採主說，我不做記者了，我要做返學生，要去學聯開會，做學生才可以真真正正在裏面。

第一次上去已經很感動。我落機後立即去天安門，那天碰巧是胡耀邦出殯日，天安門人民大會堂前聚集了近10萬人。學生代表寫了請願信，竟然跪下來想領導人出來接，很有決心。我看到學生出去籌款，拿着爛面盆，在街上哭着解釋他們的理念，踏單車來來回回。他們很丹心的，很單純，但又好叻，那種對民主、自由、公義、反腐敗的追求很真切。所以整個學運為何那樣成功，就是能感動周邊的市民，他們是和平、理性、非暴力，那種秩序很誇張，咁大場運動秩序竟然這樣好，只有一個原因，就是人們團結同心。考察完落嚟香港，立刻搞五四集會，學聯就全面支持學運，為他們籌款。

問：所以你認為運動某層面上也是成功的？

答：是的，我覺得當時的中國人，就如我晚會想帶出的信息，他們展現了人性的光輝。整場運動，很多外國記者被感染了，做過戰地記者的人，什麼場面沒見過，但他們的八九情意結很強，會說自己是class of 89，每次講都喊，因為深受學生和市民感動，當時連小偷都罷偷的，眾志成城希望中國向健康正確方向發展。

但我要強調分水嶺是，當六四的槍聲一響，你愛國的結果就是這樣。死的死，逃亡的逃亡，坐監的坐監，然後政府就開始cover up，扭曲事實說沒有人死，說是暴亂，到最後加入了WTO（世界貿易組織），就再無所謂「最惠國待遇」了，什麼人都不再放了。經濟開始發達，開始輸出中國模式，賄賂外國政要，中國崛起後，也會賄賂自己的既得利益者，人們的價值觀開始不同了，90年代後就全面向錢看，中國人的道德底線愈拉愈低，包括知識分子也是。

時間沒有治癒傷痛

問：經歷過這場劫難，隨後又如你形容般看見中國如此腐敗，你如何處理傷痛？

答：首10年我不太痛苦，可能覺得運動仍在進行，一路做一路砌。九○年我去了加拿大，以為先生讀完書我們會回來，後來去了美國，這也讓我不開心，有段時間我覺得我好像離棄了香港，很久才擺脫對移民這種負面想法的影響。我在多倫多一直有做嘢，我是「多倫多支持中國民運會」副會長，我們會做游說工作。六四30周年，我有同CBC（加拿大廣播公司），TIME做訪問，其實我曝光率好高，中國一定有我名字。但不知道幾時開始……25周年我去美國國會作證，不知為何突然間覺得很辛苦。我問自己，時間不是會醫治的嗎？為什麼時間的沉澱反而好像一塊鉛那樣愈壓愈重呢？

有時我要努力去回憶，愈想去回憶，那些人的回憶為什麼會愈模糊呢？這些心靈上的負擔，我跟誰人講都好，都articulate不到，只可以跟上過去、那晚又留下來的人講，大家會明白。處理不到的，我每次講，out of respect for the victims，一定要真心去講，不可以過場地背書。有時跟記者講，會快快講完，但個心是要真的，但要去到晚會這樣的場面，對住咁多人，我不覺得我可以complete到，晚會那晚我還在吃藥。我知道講的時候一定要返回現場，才是最真的我，才最對得住他們。

我雨傘運動後抑鬱得好緊要，有段時間完全不想見人，早上醒來睡不下去，躺在牀上，我要很努力，用很大的意志力才能拿起麵包，為屋企人吃。其實病發就在傘運後沒多久。雨傘運動時個人黐晒線，後來沉澱了以為沒事，一段時間後不知為什麼很抑鬱很抑鬱，很抽離，一直到兩年後都很嚴重，一定要看醫生了。

六四後10年 傷痛浮現

問：聽來跟你六四後的心情起伏有點相似，六四過後10年，你依然覺得有希望，不認為六四屠城只是一段回憶，反而經過一段時間，傷痛才開始浮現。

答：對的，你這樣提問其實對我有幫助，不單我一個人有這些所謂創傷後遺症，有些同學到現在都未得。雨傘運動之後為什麼我會這樣呢？就是雨傘前還砌緊，之後真的就覺得連香港都保不住。

八九和雨傘，為何那樣相似呢？就是很hopeful，也算是很成功的運動，跟住又是共產黨贏。看到當催淚彈一出時，香港人那種勇敢，我未見過的，覺得人心好受鼓舞。後來梁振英開始變調，要強硬，傳言說運緊真子彈入禮賓府，學生一衝擊禮賓府就有藉口開槍。我當時在克里夫蘭，女兒很小，都還記得我當時無端break down，不斷哭。覺得很無助，知道就算我回來，都做不到任何事，可以做的人已經在做了。以前會砌，後來覺得只是在捱打，繼續做都只是很吃力的做，六四10周年時，我開始由一個見證人，變成一個liar。

當年江澤民去哈佛演講時，我去示威，很多留學生整晒五星旗在歡迎他，原來我去錯了歡迎區，當人們大喊歡迎時，我就叫「never forget June forth massacre」。六四之後，一夜之間5萬幾個在美國留學的中國學生拿了綠卡，說回去會被秋後算帳，要求美國政府一律處理，拿了綠卡就說我是liar，全部圍我，指着我鼻子直情想打我，問我有什麼政治陰謀。當時已經覺得不太有力去砌了，10年過後，中國愈來愈muscular，我以前企出來就講，我們那代人追了兩個月，不會覺得我講大話，只需要有一個真真正正上過去的人跟他們講一次。我今年六四集會在台上，少講血腥的事，後來我看留言，有人問我見過什麼，嫌我沒怎麼講有幾多人流血、子彈怎樣打人、軍隊如何殺人，有人說我在作故事，說我沒看到坦克車殺人。你要看坦克車輾過人，你不用聽我講，方政都來過了，他就是被拍到雙腿被坦克車輾斷，你何必要我講血腥，是不是我講了你就相信？我相信不是因為我講得夠不夠，最痛心是有人真心信學生燒軍隊。

中國人需要民主嗎？

問：你後來移民外國，這些年來依然努力做民運工作，因為一直都還抱有平反希望嗎？抑或更多是因為責任？

答：有希望也有責任，但20年後，我開始覺得不是這樣了。尤其當我每次出來做見證，都有很多人攻擊我，希望愈來愈小。可以這樣說，我以前上去，是為了土地，有土地情意結，不是中國的政權，我不認同國家但我認同中國大地。六四之後，土地我再也進不去了，我就為人民，我記憶裏，以前北京的人民是很不同的，後來我覺得人民很陌生了，甚至那時參加過運動的人都走出來反運動。為土地，沒了，為人民，也沒了，我就為信念囉，孤單感就是從這裏來。為信念，而信念已不再是中國要不要民主了，我只為是非黑白了。中國有沒有民主？我在想，究竟中國人是不是真的想要民主呢？有人很清楚告訴我，他們不需要。所以在這方面，中國共產黨是完全成功的。

傘運勾起六四回憶

問：雨傘運動這場爭取民主的大型運動，在香港發生，有沒有勾起你一些情緒？

答：晚會上我沒跟大家講的是，六四我被送到醫院後，救護車一打開門，看到的只有一個字，就是「血」，抬傷者的擔架有血，成地都是血，醫生袍成件都是血。有個義工攬住個小朋友大喊問急症室在哪裏，有人跟他說，跟住血迹去吧。戰場都是兩軍對壘互相廝殺，但全部都是平民百姓，被自己的軍隊殺，自己納稅人掏出軍費養他們，做了什麼要得到這樣的下場？對雨傘運動的確有恐懼，記得有一晚看見特別部隊將幾個同學打到成面血，就好像天安門。我們的香港都變成這樣，傷痛好大。那麼多人投入去付出，最終還是共產黨贏，還是有槍有炮有權有勢的人贏。

燭光在燃 六四不至被淡忘

問：經歷了許多，你說你懷疑中國人是不是還希望追求民主，你如何看中國和香港民主的希望？

答：中國我不去處理了，因為他們好陌生，我只記得幾個名字，仍然很佩服他們。至於香港，其實我在那一晚的六四集會上，很感動。我寫那篇見證時，沒想過台下會是這樣的反應，有幾下我blank out了，其實是他們大聲和應，我被distracted了。我很驚訝香港人還是咁熱血啊，所以充到電，我好感謝他們。香港最緊要不要放棄。香港仍是國際社會其中一個很關注的城市，如果不是香港這30年的燭光，八九民運到現在未必會繼續成為國際關注，真的會慢慢被淡忘。

問：如今，你如何思考希望？

答：相對朱牧師他們，我算是什麼？我只是繼續學習。雨傘運動中香港人也是這樣，有種責任嘛，做到有種人，就有種責任，一個戰士就算覺得節節敗退，都不會放低自己的武裝。其實香港人戰勝過的，起碼（撤回）廿三條是真真正正遊行行返嚟的，梁振英是香港人趕他下台的，不然他可以連任，就是因為有雨傘運咁多人出來。所以林鄭月娥是不是真的咁打得？，看看吧，we will see。

是了，最重要了，打過先啦！我就覺得，6月9號見囉。有國際的形勢牌，我們都有民意牌，是不是有希望？不要理了，打了才算。無希望就更要打，不要坐以待斃。

■答：李蘭菊，前學聯代表，六四期間在北京。

■問：潘曉彤，《明報》記者，八九年未出生，傘運吃過催淚彈。

文//潘曉彤

圖//蘇智鑫、受訪者提供

編輯//王翠麗

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