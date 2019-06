什麼人訪問什麼人：六四見證者李蘭菊：港人熱血給我希望

問:香港與北京兩地有相當距離,地理上,心理上,八九民運初期,香港學界如何理解正在發生什麼事?

答:當年我final year,在《香港時報》實習。那個年代我們其實是真愛國的。文革之後,有批作家寫了一些傷痕文學作品,《尹縣長》、白樺的《苦戀》等,我看完之後會躲在角落哭。我沒去過中國大陸,但真的愛國,很想中國好,想中國走上康莊大道。現在說五四,常常強調人們如何受屈辱,其實五四是講民主、自由和科學的。

我當年在樹仁是國是學會會長,後來參加了學生會,去了學聯。4月胡耀邦逝世,他很重視知識分子和教育,所以當時中國那邊的學生和教育界很大反響。當時剛剛改革開放,他們覺得中國落後太久,搞太多政治運動了,想快點與國際接軌。我們成班學聯人要不就看過陳若曦,要不就是國粹派,但常被說是左派,所以第一次上北京都很小心,我和陶君行、周永恆,三個人第一團上去,主要做調查,怕背後有政治操控,搞了一輪後,覺得真的很純粹是學生自發的民主運動。

問:學聯參與這場運動,因為你們當年也抱持着相近的理想和信念嗎?

答:是的,香港當年快要回歸,八九之前我都參加過八八直選絕食為香港爭取民主。香港未有民主,要回歸中國,中國又剛剛改革開放,我們去過中國知道中國很落後,不止物資,一過了海關整個制度完全是兩個世界。所以我們真的很希望中國有民主,覺得這樣香港才有希望。

棄記者身分支援學生

問:你當年為何選擇以這個身分和形式參與這場運動?

答:好像是4月19日,記得當時我在時報寫稿,採主走過來說,阿菊你看,他們死梗了,衝擊新華門。我看過很多文革歷史,看到很多中國的問題,見到學生敢於向政府要求,覺得現在學生既然走出來了,一定要乘住形勢,希望可以有改變。做記者要中立,要旁觀,我就算有機會上去採訪,也不可以走去聲援學生,我就跟採主說,我不做記者了,我要做返學生,要去學聯開會,做學生才可以真真正正在裏面。

第一次上去已經很感動。我落機後立即去天安門,那天碰巧是胡耀邦出殯日,天安門人民大會堂前聚集了近10萬人。學生代表寫了請願信,竟然跪下來想領導人出來接,很有決心。我看到學生出去籌款,拿着爛面盆,在街上哭着解釋他們的理念,踏單車來來回回。他們很丹心的,很單純,但又好叻,那種對民主、自由、公義、反腐敗的追求很真切。所以整個學運為何那樣成功,就是能感動周邊的市民,他們是和平、理性、非暴力,那種秩序很誇張,咁大場運動秩序竟然這樣好,只有一個原因,就是人們團結同心。考察完落嚟香港,立刻搞五四集會,學聯就全面支持學運,為他們籌款。

問:所以你認為運動某層面上也是成功的?

答:是的,我覺得當時的中國人,就如我晚會想帶出的信息,他們展現了人性的光輝。整場運動,很多外國記者被感染了,做過戰地記者的人,什麼場面沒見過,但他們的八九情意結很強,會說自己是class of 89,每次講都喊,因為深受學生和市民感動,當時連小偷都罷偷的,眾志成城希望中國向健康正確方向發展。

但我要強調分水嶺是,當六四的槍聲一響,你愛國的結果就是這樣。死的死,逃亡的逃亡,坐監的坐監,然後政府就開始cover up,扭曲事實說沒有人死,說是暴亂,到最後加入了WTO(世界貿易組織),就再無所謂「最惠國待遇」了,什麼人都不再放了。經濟開始發達,開始輸出中國模式,賄賂外國政要,中國崛起後,也會賄賂自己的既得利益者,人們的價值觀開始不同了,90年代後就全面向錢看,中國人的道德底線愈拉愈低,包括知識分子也是。

時間沒有治癒傷痛

問:經歷過這場劫難,隨後又如你形容般看見中國如此腐敗,你如何處理傷痛?

答:首10年我不太痛苦,可能覺得運動仍在進行,一路做一路砌。九○年我去了加拿大,以為先生讀完書我們會回來,後來去了美國,這也讓我不開心,有段時間我覺得我好像離棄了香港,很久才擺脫對移民這種負面想法的影響。我在多倫多一直有做嘢,我是「多倫多支持中國民運會」副會長,我們會做游說工作。六四30周年,我有同CBC(加拿大廣播公司),TIME做訪問,其實我曝光率好高,中國一定有我名字。但不知道幾時開始……25周年我去美國國會作證,不知為何突然間覺得很辛苦。我問自己,時間不是會醫治的嗎?為什麼時間的沉澱反而好像一塊鉛那樣愈壓愈重呢?

有時我要努力去回憶,愈想去回憶,那些人的回憶為什麼會愈模糊呢?這些心靈上的負擔,我跟誰人講都好,都articulate不到,只可以跟上過去、那晚又留下來的人講,大家會明白。處理不到的,我每次講,out of respect for the victims,一定要真心去講,不可以過場地背書。有時跟記者講,會快快講完,但個心是要真的,但要去到晚會這樣的場面,對住咁多人,我不覺得我可以complete到,晚會那晚我還在吃藥。我知道講的時候一定要返回現場,才是最真的我,才最對得住他們。

我雨傘運動後抑鬱得好緊要,有段時間完全不想見人,早上醒來睡不下去,躺在牀上,我要很努力,用很大的意志力才能拿起麵包,為屋企人吃。其實病發就在傘運後沒多久。雨傘運動時個人黐晒線,後來沉澱了以為沒事,一段時間後不知為什麼很抑鬱很抑鬱,很抽離,一直到兩年後都很嚴重,一定要看醫生了。

六四後10年 傷痛浮現

問:聽來跟你六四後的心情起伏有點相似,六四過後10年,你依然覺得有希望,不認為六四屠城只是一段回憶,反而經過一段時間,傷痛才開始浮現。

答:對的,你這樣提問其實對我有幫助,不單我一個人有這些所謂創傷後遺症,有些同學到現在都未得。雨傘運動之後為什麼我會這樣呢?就是雨傘前還砌緊,之後真的就覺得連香港都保不住。

八九和雨傘,為何那樣相似呢?就是很hopeful,也算是很成功的運動,跟住又是共產黨贏。看到當催淚彈一出時,香港人那種勇敢,我未見過的,覺得人心好受鼓舞。後來梁振英開始變調,要強硬,傳言說運緊真子彈入禮賓府,學生一衝擊禮賓府就有藉口開槍。我當時在克里夫蘭,女兒很小,都還記得我當時無端break down,不斷哭。覺得很無助,知道就算我回來,都做不到任何事,可以做的人已經在做了。以前會砌,後來覺得只是在捱打,繼續做都只是很吃力的做,六四10周年時,我開始由一個見證人,變成一個liar。

當年江澤民去哈佛演講時,我去示威,很多留學生整晒五星旗在歡迎他,原來我去錯了歡迎區,當人們大喊歡迎時,我就叫「never forget June forth massacre」。六四之後,一夜之間5萬幾個在美國留學的中國學生拿了綠卡,說回去會被秋後算帳,要求美國政府一律處理,拿了綠卡就說我是liar,全部圍我,指着我鼻子直情想打我,問我有什麼政治陰謀。當時已經覺得不太有力去砌了,10年過後,中國愈來愈muscular,我以前企出來就講,我們那代人追了兩個月,不會覺得我講大話,只需要有一個真真正正上過去的人跟他們講一次。我今年六四集會在台上,少講血腥的事,後來我看留言,有人問我見過什麼,嫌我沒怎麼講有幾多人流血、子彈怎樣打人、軍隊如何殺人,有人說我在作故事,說我沒看到坦克車殺人。你要看坦克車輾過人,你不用聽我講,方政都來過了,他就是被拍到雙腿被坦克車輾斷,你何必要我講血腥,是不是我講了你就相信?我相信不是因為我講得夠不夠,最痛心是有人真心信學生燒軍隊。

中國人需要民主嗎?

問:你後來移民外國,這些年來依然努力做民運工作,因為一直都還抱有平反希望嗎?抑或更多是因為責任?

答:有希望也有責任,但20年後,我開始覺得不是這樣了。尤其當我每次出來做見證,都有很多人攻擊我,希望愈來愈小。可以這樣說,我以前上去,是為了土地,有土地情意結,不是中國的政權,我不認同國家但我認同中國大地。六四之後,土地我再也進不去了,我就為人民,我記憶裏,以前北京的人民是很不同的,後來我覺得人民很陌生了,甚至那時參加過運動的人都走出來反運動。為土地,沒了,為人民,也沒了,我就為信念囉,孤單感就是從這裏來。為信念,而信念已不再是中國要不要民主了,我只為是非黑白了。中國有沒有民主?我在想,究竟中國人是不是真的想要民主呢?有人很清楚告訴我,他們不需要。所以在這方面,中國共產黨是完全成功的。

傘運勾起六四回憶

問:雨傘運動這場爭取民主的大型運動,在香港發生,有沒有勾起你一些情緒?

答:晚會上我沒跟大家講的是,六四我被送到醫院後,救護車一打開門,看到的只有一個字,就是「血」,抬傷者的擔架有血,成地都是血,醫生袍成件都是血。有個義工攬住個小朋友大喊問急症室在哪裏,有人跟他說,跟住血迹去吧。戰場都是兩軍對壘互相廝殺,但全部都是平民百姓,被自己的軍隊殺,自己納稅人掏出軍費養他們,做了什麼要得到這樣的下場?對雨傘運動的確有恐懼,記得有一晚看見特別部隊將幾個同學打到成面血,就好像天安門。我們的香港都變成這樣,傷痛好大。那麼多人投入去付出,最終還是共產黨贏,還是有槍有炮有權有勢的人贏。

燭光在燃 六四不至被淡忘

問:經歷了許多,你說你懷疑中國人是不是還希望追求民主,你如何看中國和香港民主的希望?

答:中國我不去處理了,因為他們好陌生,我只記得幾個名字,仍然很佩服他們。至於香港,其實我在那一晚的六四集會上,很感動。我寫那篇見證時,沒想過台下會是這樣的反應,有幾下我blank out了,其實是他們大聲和應,我被distracted了。我很驚訝香港人還是咁熱血啊,所以充到電,我好感謝他們。香港最緊要不要放棄。香港仍是國際社會其中一個很關注的城市,如果不是香港這30年的燭光,八九民運到現在未必會繼續成為國際關注,真的會慢慢被淡忘。

問:如今,你如何思考希望?

答:相對朱牧師他們,我算是什麼?我只是繼續學習。雨傘運動中香港人也是這樣,有種責任嘛,做到有種人,就有種責任,一個戰士就算覺得節節敗退,都不會放低自己的武裝。其實香港人戰勝過的,起碼(撤回)廿三條是真真正正遊行行返嚟的,梁振英是香港人趕他下台的,不然他可以連任,就是因為有雨傘運咁多人出來。所以林鄭月娥是不是真的咁打得?,看看吧,we will see。

是了,最重要了,打過先啦!我就覺得,6月9號見囉。有國際的形勢牌,我們都有民意牌,是不是有希望?不要理了,打了才算。無希望就更要打,不要坐以待斃。

■答:李蘭菊,前學聯代表,六四期間在北京。

■問:潘曉彤,《明報》記者,八九年未出生,傘運吃過催淚彈。

