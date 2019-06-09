你提出一個法例修改，弄到幾十萬人上街，商會說會考慮撤資，很多主要外國貿易伙伴國家都高調反對（這可是97年以來未出現過的），而你堅持一定要做，那應該是有很重大的利益的了。

但政府一直都不能、沒有告訴香港人，究竟這樣做，對香港和香港人有什麼好處？

香港人是非常務實的，做什麼事你總得講個好處着數出來，有好處的話，有代價也總會有人覺得值得博。你起高鐵總有人相信有經濟效益，你說一地兩檢總有人覺得快咗有着數。但是令全世界都可以向香港申請引渡逃犯，對香港人有什麼好處？

特區政府的「起手式」是台灣潘曉穎案，但一出手就給台灣政府封殺了。自中聯辦和韓正接手拉票工作後，就再沒有提台灣了。現在我們都知道特區政府不會跟台灣的「中央機構」接洽，說修例是為了台灣殺人案，是「講大話」。

起手式被封後，第二招是「填塞漏洞」，張建宗說香港是「逃犯天堂」。

這就好笑了。香港不是一直自詡是「亞洲最安全城市」嗎？因為很安全所以逃犯都跑來？

原來香港政府一直都知道有很多逃犯在香港，不過一直做鴕鳥沒有告訴香港人。

會不會有很多大賊殺人犯貪官污吏逃了來香港一直「大隱隱於市」？我相信應該是有可能的。不過我想到兩件事情。

第一，這些人在香港應該一直奉公守法，沒有觸犯香港法律，否則香港警察已經把他們抓了，也就不用引渡。那證明這些人不會影響香港治安，可能還會刺激經濟。我管他是泰國他信還是津巴布韋的穆加貝夫人，他們在又一城或者太古廣場血拼，對香港人應該是沒有壞處的。不要把購物天堂政治化了。

第二，這些逃犯如果一直在香港躲起來，你這樣大鑼大鼓搞修例，全世界都知道了。這些人不是應該一早現在已經跑掉了嗎？等你修例後引渡他們，傻的嗎？

這樣想來，合理的推論是，修例要對付的，一定是一些現在還不知道自己會被對付的人、通過了法例還會覺得自己很安全的人，或者跑不掉的人。

前兩類人，正正反駁了政府的宣傳口徑：「唔係逃犯，使乜驚？」真正在香港的逃犯現在都已經跑掉啦，「博拉咩」。現在覺得自己安全的人，其實最危險。第三類「跑不掉的人」即是大部分香港人。那就難怪人人自危了。

或者可能要對付的是外國人，修例是為新冷戰作準備。到時你抓一個孟晚舟，我抓你一個孔早車，大搞人質外交。有這個想像，你就不要說外國領事和商會被人誤導了。

政府講不出修例好處

但是講來講去，這樣搞香港人似乎都是沒有半點好處的，似乎有好處的只是特區高層要效忠的中國政府，但具體會有什麼好處同樣是講不出來。這種「不可告人」的重大利益，其實最可怕。要大部分香港人「為國捐軀」，麻煩特區高官和尊貴的建制派議員你們自己去了。

另一好笑的是，政府說外國領事只是「立場宣示」，聽不到反對的理由。幾個月來，我只聽到政府一味「立場宣示」，講不出修例的好處。然後說反對的都是「廢話」、「被人誤導」，「不理解內容」。但特首高官又不肯出席辯論對話，說服不了反對聲音，最後捧中央出來逼商界和建制議員「硬食」。如果你弄一條法例，律師會和大律師公會都反對，都可能「理解不足」，真的是「此法只應天上有」了。有這麼深奧嗎？將來法庭上可以找誰打官司？

這種嘴臉和手法，似曾相識。找回自己兩年前特首「選舉」期間寫的〈兩種不同的威權想像〉，原來這樣寫過：

「林鄭至今約兩個月的『選舉工程』，最突出的，是差不多完全沒有嘗試爭取反對她的人支持她」……

「表達的方法永遠是一副高高在上政務官腔『我是精英，你就是不懂』的氣焰。」……

「這會是一種自以為是的跋扈威權，政府的決定永遠是對的，你們反對只是你們不理解（就差點沒說你們真的是太笨了）。」

當幾百萬香港人都是低能

無耻的抄了自己一大段稿騙稿費，想說明的是：兩年前大家應該已經可以預示這種作風了。只不過這樣公然的當幾百萬香港人都是低能，只有你們幾個英明神武，在人類社會也是極罕見的，如果你不是高高在上的當權者，你可能已被送進精神病院了。

這兩招外還有一些虛招的，包括一招叫「彰顯公義」。

由特區政府來講彰顯公義，笑死人了。

你拉晒啲收5000萬僭建瞞稅不申報利益囤地剪鋼筋，才好和我講彰顯公義。

如果要彰顯公義，但有很多罪行又可以豁免不用引渡，不知是那門子的公義了。什麼時候會一併特赦在香港刑期7年以下的罪犯呢？將香港人交給一些你們連公開評論司法水平都不敢的國家，也不見得公義得哪裏去了。

胡志偉在立法會破口大罵，於是平機會和有些人說他歧視女性，我覺得是「錯重點」了。

用數字罵人，不同人用法不同。但胡志偉罵人「帶畀香港的破壞，超過董建華，勁過梁振英」，實在離譜。試想對任何在特區政府任職的人，還有比這更涼薄刻毒的咒罵嗎？梁振英之前，我們以為「超過董建華」是不可想像的，梁振英之後，我們也以為「勁過梁振英」是不可能的事。可能我們都搞錯了，當日民主派ABC是錯的。

超英踰董，不是難事。因為他們原來都是鴕鳥。至於自己做過副鴕鳥和助理鴕鳥，那應該是不同物種來的，不關事的。

令到幾十萬人今天出來「同行」，令到多年不見的中學小學校友重新「connect」，都應該算是實踐了選舉政綱了。

所以說，識得笑，其實好好笑。

不過，廿多年來，很多香港人已經被你們搞到笑唔出了。

文//馬嶽

編輯//蔡曉彤

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