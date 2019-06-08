海底郵筒投寄祝福 澎湖奇招守護珊瑚

近年，澎湖馬公市的澎南鎖港，對出海域設置了一個主打生態保育的海底郵筒，讓旅客可潛入水深6米的清澈汪洋，一窺海底的神秘，同時又可投遞水底的祝福，為旅途添加多重意義。

澎湖群島向來是潛水愛好者天堂，因處於地理複雜的南海區域（歐亞板塊、印澳板塊和太平洋板塊的交匯處），頻繁的地殼運動加上溫和濕熱的氣候，孕育出格外富饒的海洋生態，當中猶以珊瑚品種繁多而馳名。光是南方四島（東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼及西吉嶼），石珊瑚種類已多達百種以上，加上覆蓋率高，潛入海底時會看見五花八門的珊瑚，層層疊疊地交織，景致蔚為壯觀，一直是筆者渴望造訪之地。

然而，近年人為破壞和棲息地環境變化等因素，令該區海域部分珊瑚開始出現白化及死亡。有見及此，澎湖縣政府便打造了一座集裝置藝術，以及復育珊瑚和硨磲貝等生物目的於一身的「海底郵筒」，喚醒大眾守護海洋生態的意識。

郵筒基座化身珊瑚之家

復育珊瑚，有點類似在陸上植樹造林般，先培育幼苗，待幼苗長成小樹，再移植到適合的海牀，而擁有天然內灣、水狀穩定的澎南鎖港正是理想之選。不過，南海一帶易受颱風侵襲，為避免幼小的珊瑚樹遭受水流及沉積物破壞，澎湖縣政府便設計此款高160厘米的海底郵筒，筒身以馬賽克彩繪點綴，可供人寄送信件，圓盤基座則以混凝土製成穩固的魚礁，便於種植珊瑚及硨磲貝，既有噱頭又有功能。

至於想透過海底郵筒寄出明信片，現時遊客可選擇浮潛、海底漫步或體驗潛水三種方式，沒有潛水執照，甚至不會游泳的人都有機會參加。是次筆者就參加了「海洋途徑潛水」提供的體驗潛水活動，背負氧氣瓶直抵海底郵筒！

專人教授 旱鴨子也可同潛

活動開始之前，教練會教授參加者如何在水底呼吸及踢水，並讓我們購買防水明信片及撰寫內容，再用車載我們到鎖港杭灣。車子抵達杭灣後，我們隨即穿上防水衣、蛙鞋、呼吸管與氧氣瓶等潛水裝備，在教練的引導下開始潛入水底。

當頭探入海中，大片的珊瑚礁立即呈現眼前，魚兒和珊瑚猶如舞蹈中的少女，配合海波韻律，優雅地擺動，景色夢幻，教人感動莫名。在教練帶領下，經過珊瑚帶，很快便來到郵筒所在的區域。紅紅黃黃的馬賽克郵筒佇立在蔚藍的海底，顯得十分醒目。之後，教練將我們一個一個拖到郵筒，讓我們親手投入明信片。過程中，我們基本上不用郁動，輕鬆自在，筆者看到有小魚從郵筒中游出來，似乎魚兒已將這兒當成家園。

上水後，教練表示，當地的水肺潛水業者，每星期收信後都會寄回給大家，確保大家可快速收到信件。此外，明信片亦有海龜、海豚和珊瑚礁等多個款式，當想到親友收到時的喜悅表情，心中不禁湧現絲絲甜意。

■海洋途徑潛水

體驗潛水收費：1對2每人2800新台幣（約700港元），1對1每人3000新台幣（約750港元）

防水明信片：每張40新台幣（約10港元）

預約電話：0988-199-321

地址：台灣澎湖縣馬公市山水里珠江140-10號

海漂行動 垃圾再生成藝術品

除了設計海底郵筒去復育珊瑚，台灣亦有志願人士唐采伶（小三）在澎湖發起撿海漂行動，為守護海洋盡一分力。4年前，小三本是攝影師，因一次菊島之旅，深深愛上這兒明媚的海洋風光。可惜因水流關係，澎湖時有來自中國的海漂，不想這片樂土遭受污染，於是她便開始到海邊撿海漂，並將收集得來的海洋垃圾分類製作成有用物品，如家具、裝飾及建築素材等等，賦予它們第二生命。

後來，小三於湖西鄉開設了「O2 Lab 海漂實驗室」小店，售賣由她親手製作的海漂精品，以及各式各樣的海漂裝置藝術。店子背面的浴室裝置，便是小三用收集得來的水樽蓋砌成繽紛奪目的地板，美觀又實用。她還表示，只需加入創意即可讓海漂化身成有用物品，過程雖然辛苦，卻非常值得！

■O2 LAB海漂實驗室

電話：0931-061-169

地址：澎湖縣湖西鄉菓葉村160-2號

百年古村落 珊瑚化石建老宅

位於澎湖西嶼鄉，有一條超過百年的古老村落——二崁聚落。這兒又稱為「陳家村」，最早歷史可追溯到明朝末年，當時以漢藥業為生的陳延益，由金門來此定居，並落地生根築起村落，形成現今大家所見，洋溢閩南風情的古厝。二崁聚落是台灣保留最完整的古厝聚落，其中最獨特是使用了珊瑚礁化石及玄武岩建成的咕咾石牆，從牆上可見一顆顆珊湖，充分感受澎湖的海洋風情。

■二崁聚落保存區

地址：澎湖縣西嶼鄉二崁傳統聚落保存區

門票：保存區可免費參觀，除了陳家古厝，門票20新台幣（約5港元）

查詢：886-6-9216521

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO可於網上辦理免費的入台證

天氣：6至8月，澎湖群島氣溫約25℃至35℃

機票：中華航空香港經台北至澎湖（馬公機場），來回連稅項及附加費由1797港元起

匯率：1港元約兌4新台幣

協力：台灣觀光局

文：Echo Cheung

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com