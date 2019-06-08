飲食Quicknote﹕醉人西班牙自助餐桌

主打西班牙tapas的Pica Pica，店名有「這點一些、那些一點」的意思，似在呼喚大家來嘗遍各款小食。自助餐桌上有多款傳統煎蛋奄列、2至3款西班牙直送的cold cuts（冷切肉）、自家醃製海鮮、沙律及酥皮包點。客人可從4款主菜中點選1款，有魷魚薯餅、三文治、海鮮西班牙短麵及精選烤肉。餐廳設有無限暢飲套餐，每位另加$260即可飲用各款獨家釀製的西班牙水果酒、汽酒、西班牙紅白酒、生啤及雞尾酒。

位於中環IFC的La Rambla by Catalunya近日亦推出周日限定En La Boqueria早午餐，帶來巴塞隆拿著名市場La Boqueria的美食。伊比利亞火腿、醃肉、西班牙芝士、醃鯷魚、西班牙薄餅等一應俱全，還有多款以日本雞蛋炮製的蛋料理，豐富餡料的煎蛋餅正好為星期天注入能量。餐廳設有西班牙國寶級烤爐Josper Grill，各式炭火菜式例如烤紅蝦及烤肉等都不能錯過。每兩名客人可共享1款主菜，3款選擇中以招牌塞哥維亞傳統烤乳豬配時令菇菌最吸引。

■Pica Pica

地址：上環德輔道中317至321號 啟德商業大廈地下G至H號舖

查詢：2811 9880

供應：周日上午11:30至下午3:30

收費：限時2小時，每位$310，大小同價，每位另加$260可享2小時無限暢飲套餐。不設加一

■La Rambla by Catalunya

地址：中環國際金融中心3樓3071至3073號舖

查詢：2661 1161

供應：周日中午12:00至下午3:00

收費：成人$550，5至12歲小童$180。成人每位加$350或$1300可享多款指定酒精飲品。另設加一

整理：黃怡穎