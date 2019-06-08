e情報：用App感測姿勢 對住手機學八段錦

「智能八段錦」雖然包含人工智能及體感偵測的功能，但用法相當簡單，只要在裝置上安裝及開啟程式，並放在距離自己約6呎距離，然後手機便會透過前相機偵測用家全身及找出17個不同位置，以偵測動作。之後用家可跟隨程式內的動畫動作練習，過程中程式會不停偵測及計算用家的動作是否正確，最後給予評分。

App內的八段錦動作，由運動改變人生基金會總教練孫貴平示範的動作為基礎，以中國國家體育總局所編排的八段錦招式為主，而負責開發程式的OliveX行政總裁林基偉（Keith Rumjahn）表示，開發這個App足足花了兩年時間，「主要是由於開發時有頗多問題需要解決。例如開發初期，當背景有人行過，App內的偵測功能好易被移動所吸引，此時便要『教』它專注於用家。另外，由於每個人的高度、體型都不同，所以必須錄影過千段不同體型、高度人士的八段錦動作，之後在電腦重新定點身體17個點的移動方式，才能正確認到用家的動作是否正確」。

iOS裝置較佳 舊Android機需減慢動作

「智能八段錦」有iOS或Android兩個版本，林基偉指出為方便老人家使用，所以程式使用時毋須連線上網，而人工智能的部分便全靠手機運算，因此對手機的前置相機、處理器及圖像處理器的要求都頗高，「論識別能力，以iOS裝置最好，就算是早兩三年前推出的機種，都能準確識別用家動作。除了因為硬件效能高，另一個重點是作業系統與編寫程式所使用的語言相同。至於使用Android系統的裝置，新機的識別較好，舊機雖然都識別到，但用家的動作要慢一點才能提高準確度」。

文：勞耀全