4K畫質再升頻 提早迎接8K時代

8K影像或顯示技術，早在2005年已經面世，但說到民用產品，則要到今年才陸續推出。好似早前Samsung發布了型號為Q900R的QLED 8K電視，最近則輪到日本生產商Sony，發布型號為Z9G的8K LED電視於夏季推出。

全新影像處理器 提升畫質

8K影像的解像度，是4K的4倍、1080p全高清的16倍。解像度愈高，用家當然預期細緻度會愈高。但現時免費數碼頻道節目只有1080p質素，收費的串流影片亦只提供4K解像度。用8K電視看4K電影會否反致畫質起格變差？相信是不少用家心中最大疑問。

Sony亦明白到現時8K片源有限，所以廠方特別在Z9G電視內設有X1 Ultimate影像處理器，它除了採用獨家的演算法來處理8K影像之外，還有一個重要任務，就是為輸入的影像升頻為8K影像。其實現時不少4K電視都支援1080p升頻4K解像度，但相對於由4K升頻至8K，所需要處理的數據更多，所以Sony除了加入新處理器，亦特別採用新研發的8K X-Reality PRO技術，將大部分輸入的畫質提升至接近8K質素。

為了充分表現8K的影像效果，廠方特別在Z9G加入多種專用技術，包括Backlight Master Drive背光系統和X-tended Dynamic Range PRO。前者可提高影像的對比度、亮度等影像質素，後者則可分析畫面並針對影像不同部分增加亮度，以節省電量。實際試播8K及4K影片時，就算只相隔約4米的近距離觀看，亦不易看出兩者的分別。唯一是當顯示風景畫面時，對細緻度要求極高的雲層變化，4K解像度會看得出有輕微的不足；至於光暗變化及色彩上，4K影片的顯示質素與8K相當接近。

電視四角藏喇叭 模擬屏幕發聲

至於音效技術，Z9G從上一代的Acoustic Surface Audio提升為Acoustic Multi-Audio。前者是將喇叭放置在電視中上方、屏幕後的位置，令聲音由畫面直接向前發出，不會出現聲畫方向不一的問題；Acoustic Multi-Audio則更進一步，在電視4個角位附近分別設有4個喇叭，除了聲量更大，亦能透過模擬效果，令聲效恍如在屏幕向前輸出而並非在喇叭輸出。Z9G亦支援Dolby Atmos功能，可透過更高級的音響器材，輸出更強的立體聲效果。

作為新一代旗艦級電視，Z9G將使用最新的藍牙遙控器，代替傳統的紅外線遙控，其最大好處是遙控器毋須對準電視，亦能控制轉台、調校音量，但缺點是如果同一房間多過一部Sony新系列電視，便可能會錯誤控制了其他電視的設定。廠方今次在香港只會推出85吋一個版本，售價待定，但以尺寸來看，家居都要有一定空間才放得下。

■規格

尺寸：85吋

解像度：7680×4320像素

影像處理器：X1 Ultimate

作業系統：Android 8.0 Oreo

體積：1913×1226×432mm（連坐枱座）

重量：74.5kg（連坐枱座）

售價：待定

查詢：2833 5129

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

電郵：etrend@mingpao.com