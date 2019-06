沙發薯﹕真人騷參加者之死

其實真人騷參加者自殺不是罕見事,全球與真人騷有關的自殺死亡,英國報章的粗略統計數字暫時大約40。英國最受年輕人歡迎的真人騷節目Love Island就有兩個參加者在一年內先後自殺,其中最紅參賽者Mike Thalassitis,3月在倫敦的公園上吊,令其死訊更震驚。相隔不足兩個月,英國ITV日間受歡迎真人騷節目The Jeremy Kyle Show的參賽者在拍攝後一周內自殺,因而在英國引起有關真人騷的廣泛討論;政客介入,要求政府徹查及將節目永久停播。

Jeremy Kyle Show在英國幾乎等同壞品味,低俗壞心腸,但諷刺地卻是日間家庭觀眾的至愛之一,平均每集有過百萬觀眾,佔同時段整體觀眾23%。節目概念取自美國的The Jerry Springer Show,炒作平民的感情生活與家事;參加者通常都是教育程度較低,生活不如意的一群。這次參加者的自殺消息一傳出,ITV即時自動暫停播放節目,經過政客及大眾要求將節目停播,同時更多報道指出原來這次的自殺並非首次後,電視台最終決定永久腰斬節目。

這次事件令大眾反思真人騷的本質,並質疑電視台沒有盡其責任,事前沒有為參賽者提供專業心理評估,事後亦沒有提供適當的輔導。

「蛋糕」緊要過「氣候轉變」?

畢竟電視仍然是影響大眾深遠的媒體,所以電視台有不能推卸的道德以及改變社會的責任。面對全球暖化,愈來愈多研究指出地球面對着前所未有的生態危機的背景下,最近英國電影和電視藝術學院BAFTA就呼籲電視節目要有更多有關氣候轉變的劇情及討論,強調電視能改變大眾對地球的態度。BAFTA的研究報告發現,在2017到2018年的非新聞節目中,電視最多提到的是「脫歐」,然後是「蛋糕」;「氣候轉變」只被提及3125次,遠不及「啤酒」或「性愛」有數萬的提及。

雖然英國電視在氣候轉變的話題上仍有進步空間,但在其他社會議題上則有不錯成績。例如這一兩年愈來愈多劇集是有關身體缺陷,像早前介紹過有關強迫症的Pure,或是最近一年BBC Three有關腦麻痺CP的喜劇Jerk,由居英的美國棟篤笑喜劇家Tim Renkow主演及撰寫。Tim將自身CP的經歷變成抵死的喜劇橋段,劇集環繞他如何借用其缺陷來為自己取得好處。地球的另一邊,美國Netflix的劇集Special亦一樣,改編自有CP的Ryan O'Connell的回憶錄I'm Special: And Other Lies We Tell Ourselves。劇集由他自己演出,講述他的CP及gay生活的種種挑戰。

在電視上看到現實有殘缺的演員演出有關殘缺的故事,屬電視的突破,耳目一新,相信一眾沙發薯都感到十分安慰。可惜的是這都是外國電視的成就,香港呢,還是有很長的路。不過,無論如何艱巨,機會如何渺小,還是要繼續爭取好電視,毋忘我們沙發薯的初衷。

文:陳Damon(chandamon.com)