旅遊情報：「來自未來的郵輪」年底駐港

設備先進，號稱「來自未來的郵輪」海洋光譜號達16.8萬噸，有16層，共設有2137間客房，總載客量達5622人，4月在歐洲啟航。焦點設施包括：獨一無二的複式「頂級家庭套房」、為中國旅客而設的正宗川菜餐廳；南極球（Sky Pad）則是一個集虛擬實境技術和極限彈牀於一身的全新娛樂設施，旅客戴上VR眼鏡跳入虛擬世界，感受令人腎上腺素急升的刺激體驗。而球外的懸空玻璃步道，則可讓乘客以另一角度感受海上風光。海洋光譜號是第一艘配備此設施而進駐亞洲區的郵輪。

至於今年底和明年初的香港母港航程，包括7晚日本及菲律賓之旅（2019年12月22日或2020年1月2日出發），到訪菲律賓新航點伊羅戈斯區，享受美麗小島沙灘，探索首府美岸市的西班牙建築與文化古城；4晚峴港／順化（真美）之旅（2019年12月18日或29日出發），輕鬆出遊越南，品嘗當地美食。

■皇家加勒比國際遊輪

查詢：3018 8978

網址：www.royalcaribbean.com

文：Chung