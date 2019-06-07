意國火車一日遊 穿梭七彩五漁村

千年懸崖村 列世遺名錄

五漁村位於利古里亞大區（Liguria）的拉斯佩齊亞省（Provincia della Spezia）沿岸，顧名思義包含5個村鎮，由西北至東南，分別是濱海蒙特羅索（Monterosso al Mare）、韋爾納扎（Vernazza）、科爾尼利亞（Corniglia）、馬納羅拉（Manarola）及里奧馬焦雷（Riomaggiore）。千多年前開始，已有人類在當地崎嶇陡峭的懸崖上建屋居住。基於這獨特的人類與自然和諧互動，五漁村連同韋內雷港（Portovenere）及附近的島嶼，在1997年列入世界文化遺產名錄。意大利政府在1999年設立五漁村國家公園（Cinque Terre National Park），在發展旅遊業的同時，確保當地環境受到保護。

自駕遊難行 火車證更方便

由於當地山路狹窄迂迴，而且汽車多數不能進村，所以絕不建議自駕前往。其實5條漁村都設有火車站，只要購買Cinque Terre Card Train火車證（1天13歐元／約115港元，2天23歐元／約203港元），便可以不限次數乘坐火車，自由往返各村。

我們這次五漁村一日遊，從利古里亞大區的首府熱那亞（Genova）出發。朝早乘坐東南方向的火車（單程10歐元／約88港元），約70分鐘便來到萊萬托（Levanto），是五漁村國家公園火車沿線的西北面起點。持有火車證亦可以免費享用區內接駁巴士、車站洗手間、Wi-Fi上網及免費參觀部分博物館，購票時可同時取得火車時間表，相當方便。

日間時間，每小時有4班火車，而且每個村鎮之間的車程均在10分鐘之內。很快我們便抵達第1個村鎮濱海蒙特羅索。此村範圍較大，最著名的是其廣闊的海灘，也有密集的商舖及食肆，但就看不見靠山的彩色小屋，建議預留半小時逛逛便足夠。

乘火車前往第2個村鎮韋爾納扎，雖然沿岸曾在2011年受到洪水破壞，但現時已回復舊觀。韋爾納扎擁有五漁村其中一個最壯麗的景觀，由彩色建築加上聖瑪加利教堂（Church of St. Margaret of Antioch）及岸端的多里亞城堡（Castello Doria）構成，但需要步行上半山的小路才看得到。韋爾納扎的觀賞元素較多，建議至少逗留1小時。

山上漁村 嘗意式海鮮

若時間有限，很多旅客會跳過第3個村鎮科爾尼利亞，它建在山上，是五漁村中唯一不靠岸的村鎮，由火車站出發需轉乘接駁巴士（持火車證免費）或踏382級樓梯上山。它的景觀相對簡單，亦是五漁村中最小及最寧靜的一個，走在村內感覺反而更愜意。我們在這裏找了一間餐廳午膳，雖是招待遊客為主，不過海鮮意粉、薄餅價格尚算便宜，是品嘗漁村海鮮美食的好去處。由於上落村鎮需時，前往科爾尼利亞也需預留約1小時。

彩色小屋+海岸線=明信片級美景

第4個村鎮馬納羅拉，相信是遊客最喜歡「打卡」的一個。崖上的彩色小屋加上海岸線的經典景觀，令人難忘。馬納羅拉的規模不算大，大半小時已足夠走到最理想的位置拍攝到想要的照片，問題是面對這個美景，你是否捨得離開。

最後來到里奧馬焦雷，是五漁村東南面的起點。里奧馬焦雷跟馬納羅拉是五漁村中最具名氣的兩個村鎮，走到主大街Via Colombo便感受到這裏的熱鬧氣氛。一直步行到岸端回望，便看到另一個明信片級的經典彩色建築景觀。此處的觀賞元素不少，最好也預留1小時遊覽。

跟不少遊客一樣，我們對馬納羅拉的美景念念不忘，這裏也是觀賞日落的理想位置，我們也不介意站在路邊等候小屋亮燈後的畫面。在馬納羅拉找了一間餐廳享用晚餐，地道的白酒也甚具名氣，不妨一試。晚上回程到熱那亞，一天的五漁村之旅可說是寫意難忘。

踢拖行山路 罰2萬港元？

除了坐火車，在五漁村的山路上健行亦是熱門的遊覽模式。當中連接里奧馬焦雷和馬納羅拉的一段最短亦最受歡迎，可惜這段外號「愛人之路」（Lover's Lane）的山路，在2012年發生山泥傾瀉，預計至2021年才復修好，現時只有一小段開放。其餘3段連接村鎮的山道則維持開放，每段步行約需1至2小時。

以山路往來各村鎮，可以觀看地中海景色之餘，更可在高處欣賞村鎮的彩色建築。惟很多旅客低估了山路的崎嶇程度，不時有人因為穿著不合適的鞋而發生意外事故，甚至要安排人員上山救援。有見及此，當地政府在今年4月1日實施新例，遊客若穿著拖鞋或涼鞋走上五漁村的山道，將罰款50至2500歐元（約440至22,000港元）。據講現時仍未正式票控，但當局會在今夏開始重點宣傳新措施。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照往意大利毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.8港元

機票：香港來回熱那亞（德國慕尼黑轉機），漢莎航空經濟客位連稅票價約6500港元起

文：劉啟智

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com