大坑轉角驚喜 和味冷盤透心涼

煙熏雞頸肉 滿足味覺視覺

店子滿室淡雅禪意，二人結伴可選吧枱位置，邊聊天邊近距離觀賞廚師手藝。三五知己則可選黑框窗戶旁的餐桌，天氣好時拉開木窗，享受微風輕拂的舒適自在。餐牌由入行25年的行政總廚葉駿騏設計，他遵循「割主烹從」的料理心法去處理食材，刀功為主，烹煮為輔，突出食材本味。另外又因應季節選取時令食材，並嘗試以不同組合及調味，帶出驚喜滋味。以日本雞頸肉為例，上桌時用櫻花木煙熏，除了香氣撲鼻，亦能滿足「打卡」需求。細心的葉駿騏考慮到這種注入式煙熏只有眼觀及聞香之效，入口不易覺察，於是在燒雞頸肉時多做一步，特別灑上英國煙熏鹽及黑七味粉調味，入口滋味更為豐富。

龍蝦湯啫喱 凍結鹹鮮風味

各式單點料理中有不少「涼浸浸」的選擇，例如以日本桃太郎番茄製作的冷盤，入口鮮甜又帶有乳酪微鹹的味道，炎夏中極速提升胃口。以杯子盛載的海膽配龍蝦湯啫喱是另類凍香小食，澄明的龍蝦湯處於半凝固的啫喱狀，配時令馬糞海膽、蛋黃醬及飛魚子，入口時充滿海洋的鹹鮮風味。以白毛豬火腿捲起上碟的冷製炭燒茄子，同樣透心涼。炭燒茄子以木魚湯冷浸兩次，再捲上白毛豬火腿切件放在碟上；茄子入口多汁，與白毛豬火腿的鹹香風味相映成趣。如此盛夏，幾份冷盤配一杯冰凍飲品，正是完美的消暑組合。

■KONA

地址：大坑蓮花宮西街16號地舖

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