東京名店攻港 人氣雞湯拉麵 啖啖濃厚貼心

日本拉麵的湯底過去以豬骨湯為主，麵屋武一社長大澤武解釋，豬骨湯底味道濃厚，配上拉麵同吃時掛湯力強，過去較得人心，但近10年雞湯湯底卻是拉麵界的新潮流。他們2012年於東京新橋開業時，便開始主打雞湯拉麵，以「濃厚度與豬骨湯一樣」為賣點，成為當地人氣拉麵店，更在6年內極速擴張，於日本及海外共設22間分店。

鮮雞熬湯13小時 日本直送

為了確保香港店出品與東京店如出一轍，店方專程從日本直送招牌雞白湯的湯底到港，奶白色的雞白湯以新鮮雞熬製13小時而成，濃度達10度（以拉麵湯濃度計測量，一般豬骨濃湯濃度約10至12度），到港後再加入本地自家熬製的清雞湯，稀釋成約8至9度的濃厚系雞湯底，入口香濃幼滑。濃厚系雞湯底可選醬油、鹽味、味噌或辣味噌共4種口味，當中以鹽味最能帶出雞湯的香醇鮮美，醬油味層次則較豐富，是日本店的人氣之選。至於湯色較清澈的清湯系雞湯底，同樣是以雞白湯及清雞湯混合熬製，但清雞湯比例較高，入口更為清爽，更富雞湯的香甜。配上自家製的雞腿肉叉燒，低溫燜煮後浸足1日，嫩滑而入味。

蔬菜打蓉製素湯 口感豐盈

拉麵講究濃厚的豬骨或雞湯底，素食者往往無福消受，但來到此店則可一試新的湯底選擇——素菜湯底。

蔬菜清湯拉麵設鹽味及醬油味，入口清甜不油膩，但更令人驚喜的是口感濃郁的濃厚蔬菜拉麵。負責人解釋，由於希望製作出與雞白湯一樣的豐盈濃厚口感，於是把逾10款蔬菜打蓉製成湯底，當中包括洋葱、紅蘿蔔、椰菜、粟米、昆布、薯仔等。客人可選鹽味或辣味，後者加入了自家製辣油，只下數滴已經很惹味。

低糖質蒟蒻麵 彈牙爽滑

不同拉麵店對麵條粗幼各有偏好，這裏就選用日本產小麥製成中幼直麵，長直麵條偏幼有助掛湯。除了常見的拉麵，店家更特地從日本入口低糖質蒟蒻麵，爽滑彈牙，每份只有18kcal（一般拉麵每份約225kcal），適合注重健康之人。店內還供應各式小食，包括鰻魚串、餃子、免治雞肉串，以及特色丼飯，例如鰻魚丼飯、照燒雞丼飯及雞肉葱鹽丼飯。不過特意一提，這裏的麵底不算大份，食量較大的男士或許不夠飽，除了可加配小食或丼飯外，亦可加底。其他溫馨服務還有加原味湯底調淡濃湯，或添加特製拉麵醬汁提升味道，甚至加辣一過口癮，滿足你的個人口味。

■麵屋武一

地址：尖沙嘴棉登徑13至15號棉登大廈地下A舖

查詢：2191 3570

文：黃怡穎

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com