市民斟水守規矩

8年來，「日哦夜哦」，軟硬兼施（雖然都是以硬為主，包括去港鐵有份參加的跨界別減塑工作小組「免『廢』暢飲」開幕典禮「踩場」，請港鐵代表當場回答究竟何時在站內安裝飲水機），終於等到港鐵以實際行動正面回應。繼大半年前首先於東涌站安裝了首部飲水機，上月在荃灣站安裝了第2部，至上周在太子站安裝了第3部。得悉有飲水機後我特地去荃灣站「視察」過兩次，第一次見港鐵職員在飲水機旁「站崗」實時記錄使用飲水機的人數。走近細看紀錄表的內容，除了記錄使用飲水機的人數外，見「使用飲水機時的情况」一欄，下再細分為3個情况：1、倒瀉 2、把水倒回飲水機 3、其他情况（如用飲水機食水洗手），令人理解港鐵的顧慮。根據我兩次實地觀察，前來斟水的市民都很守規矩，冇倒瀉冇倒水冇用來洗手。

見港鐵在其facebook專頁出帖宣布太子站安裝了飲水機，千多個回應，全屬「讚好」、「心愛」和「驚訝」，一個「憤怒」都沒有，於港鐵而言，實屬罕有。雖然留言中還是有不少「柴台」的言論，千篇一律針對「大陸人」會用飲水機來吐痰、洗手和小便，意即留言的人會因此拒絕使用飲水機。讀來令我相當感嘆。我城的文明水平理應由我們自己去捍衛，責無旁貸，如果看見有人（無論來自何地）不當使用飲水機，我們應當出聲阻止，而不是袖手旁觀，然後冷嘲熱諷，跟着「大條道理」繼續去買膠樽水飲，懶理塑膠垃圾塞爆堆填區。

再說捍衛，閱報見題為「老友內地未審被囚、送水撐6.9反修例遊行」的報道，得知中環有一間餐廳的老闆聲言會於遊行當日派膠樽水以示支持。我想告訴該老闆：請你別派膠，遊行路線上不乏飲水機，例如希慎廣場2樓就有一部，下載「撲水」手機應用程式就能找到附近斟水點了。

文：彭凱恩

（gogreenhongkong.wordpress.com）