瑞典勞工市場昂貴，城內的時裝旗艦店多數有足夠人手，衣物擺放較為企理。大抵因為貨品種類和數量太多，周末人多時常出現店員趕不及把衣物架擺放整齊。然而地區時裝分店則是另一風景，雖然顧客不如城內多，整家店也只有2至3個店員。貨品都擠在不夠位的掛衣架上，走廊也窄，不能容納兩名女士同時挑衣，內衣睡衣角落長期處於半凌亂狀態，根本不能提供自在舒服的購物體驗。

網店新玩法 賣物買物車輪轉

近月見城中購物街上經營超過20年的玩具店和漢堡包連鎖店關門大吉，另有老牌香水店破產停業……零售業受挫是瑞典經濟走下坡的現象，陸續有來。消費者仍在，只是紛紛都在網購，不用出門隨時可以買遍天下，甚至賣遍全國。

瑞典人買二手貨是等閒事，促成二手網店的發展和意念層出不窮。有一家受歡迎的網店玩法頗新穎：客戶先上網登記，說明想要回收膠袋，隔兩天先有小郵包免費寄到府上，內有一特大兩中碼再生物料膠袋。想賣物的懶人只需把乾淨沒爛的衣物裝好，如果懶到不想等網店來取，就可直接放在門外，他們會來收。之後的手尾工序又影相寫字到分類陳列網店，統統代客包辦。閣下喜歡的話，可以替稍為優質的衣物訂底價，然後開放拍賣，所有利潤跟網店分帳。

這台網店成功處是方便無極限，環保再用遮掩罪惡感，日日有25萬款二手貨品，全天候吸引客戶先賣出幾袋衫，到網店戶口銀包脹滿了，就順道瀏覽採購人家的衣裳家電什麼的。鍵盤按着按着，賣完又買，二手店自然又會送貨來府上。最抵死的是網店列明不收部分連鎖時裝巨擘的出品，或者是嫌棄其出品太氾濫質素太低？

至於這樣的二手貨車輪轉習慣是否在催生另一種過度消費？又作別話了。

文：周游

（jauyau@gmail.com, wordwordword.wordpress.com）