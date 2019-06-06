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2019年6月6日星期四
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Sarabande Foundation 延續McQueen藝術精神
支持創意
2019彩虹變髮 玫瑰色 陽光感 明亮可人
時尚藝術 ╳ 護膚 記快樂時刻
一條裙子讓女人卸下偽裝
明星名人博主強力加持
精減時尚 循環穿搭學
一個人的移民
另一種過度消費
太子站都裝咗飲水機
米蘭設計周場外展 反思當下
設計師「惡行」交流
掛牆鋼琴滿足視聽享受
電子媒體促成個人主義？
一堆沙反思沙漠化
植物修復法有多重要？
菇菌拱門 環保示範作
水流化作火花、圓球及花瓣
循環善用塑膠
高科技復修設計
飛蛾助回收物料？
這年代過分自動化？
時尚創意方程式 單車褲遇上高跟鞋
「她」的變色運動鞋
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支持創意
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【明報專訊】是次展覽及限定店，展出多名受惠於Sarabande藝術慈善基金會的英國當代藝術家、珠寶及時裝設計師的作品：
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Sarabande Foundation 延續McQueen藝術精神
支持創意
2019彩虹變髮 玫瑰色 陽光感 明亮可人
時尚藝術 ╳ 護膚 記快樂時刻
一條裙子讓女人卸下偽裝
明星名人博主強力加持
精減時尚 循環穿搭學
一個人的移民
另一種過度消費
太子站都裝咗飲水機
米蘭設計周場外展 反思當下
設計師「惡行」交流
掛牆鋼琴滿足視聽享受
電子媒體促成個人主義？
一堆沙反思沙漠化
植物修復法有多重要？
菇菌拱門 環保示範作
水流化作火花、圓球及花瓣
循環善用塑膠
高科技復修設計
飛蛾助回收物料？
這年代過分自動化？
時尚創意方程式 單車褲遇上高跟鞋
「她」的變色運動鞋
Sarabande Foundation 延續McQueen藝術精神
2019彩虹變髮 玫瑰色 陽光感 明亮可人
時尚藝術 ╳ 護膚 記快樂時刻
一條裙子讓女人卸下偽裝
明星名人博主強力加持
精減時尚 循環穿搭學
一個人的移民
另一種過度消費
太子站都裝咗飲水機
米蘭設計周場外展 反思當下
設計師「惡行」交流
掛牆鋼琴滿足視聽享受
電子媒體促成個人主義？
一堆沙反思沙漠化
植物修復法有多重要？
菇菌拱門 環保示範作
水流化作火花、圓球及花瓣
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這年代過分自動化？
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