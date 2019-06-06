Sarabande Foundation 延續McQueen藝術精神

2006年，Alexander McQueen親自創辦基金會，並以2007年春夏系列「Sarabande」命名。成立的意念源自他的個人經驗及概念，McQueen深信「能夠突破框架思維的人，應享有與他本人同等的待遇和機會」，致力推動藝術和時裝設計的發展，為學士和碩士生提供獎學金，也支援設計師和藝術家。但自McQueen離世後，基金會好像沒什麼人知道，直至兩年前，他的生前拍檔兼好友Trino Verkade擔任基金會始創受託人，才讓基金會變得活躍，並成功提攜近70名藝術家與設計師。

McQueen支持年輕人自由創作

留有一頭紅髮標記的Trino Verkade，在時裝圈內大有來頭，分別擔任過Thom Browne總裁及Mary Katrantzou首席執行官。早在1994年，Trino Verkade已在Alexander McQueen品牌擔任要職，從McQueen初起步成為設計師時，一直在旁協助及管理其事業，她可說是與McQueen關係最緊密的女人之一。

甫坐下與Trino Verkade面談，隨即問她Alexander McQueen是個怎樣的人？「他相當優秀而且極具創意與視野。其設計總是與藝術有關，這點亦給不少時裝設計師帶來啟發。」Trino Verkade憶述。「McQueen向來支持年輕創作人，總希望他們在不受經濟限制下，學習他們想做的事情。他和我多年來一起工作，一直談論這問題。」

尋找共享創作空間

現在，由Verkade延續傳奇鬼才的願景，遇到困難嗎？「我總是較擔心實際執行上的問題，像前陣子當我們找尋工作室時，希望將不同的藝術家聚集一起，所以看遍了不同尺寸、不同類型的選址，找了差不多20、25個地方，直至找到基金會工作室現址，它建在一道運河之上，內裏的規劃亦符合我們的需要。」說到這裏，Trino Verkade補充：「記得當我走進工作室時，有種很強烈的感覺，我認為McQueen會喜歡那兒，因為我知道他喜歡建築設計，感覺他的靈魂就在建築物當中，令人溫暖。」

工作室社群 藝術家互助

Sarabande藝術慈善基金會較其他類似組織更重視藝術家的心理質素，Trino Verkade表示：「許多時尚品牌都發放獎學金，而我們卻不想只提供經濟支持，還要給予藝術家心靈上的支持，這樣相當重要，鼓勵藝術家互相給予幫助和支持，與McQueen創辦基金會的理念一致。」誠如McQueen的成就，正來自他對不同創作抱着的開放態度，並將之應用在不同領域上。受惠於基金會的首飾設計師Castro Smith，亦認同這做法，對於從前只能擠在小房間埋首創作的他來說，基金會提供的工作室環境，就像給藝術家建立了一個社群，能互相協助、聯繫。Castro Smith表示：「創作從來不是單向的，你必須要跟不同的人接觸、傾談，才能擴闊思路與視野。」

Castro Smith喜歡與人溝通，能夠從身邊人獲得啟發，出自他手筆的雕刻創作，亦是源自不同背景的人的故事，透過了解客戶背景，為對方在印章戒指上雕刻，創製出具代表的設計。最後問他，若然有機會跟McQueen對談的話，你會跟他說什麼？「我想我會問他會為自己設計一枚怎樣的戒指，然後繼續談下去。」

■Joyce×Sarabande Foundation展覽及限定店

日期：即日至6月12日

地點：中環皇后大道中16至18號

時間：上午10:30至晚上7:30

查詢：Joyce 2810 1120

文：Vivian Lau

統籌：John Wan

編輯：蔡曉彤

電郵：lifestyle@mingpao.com