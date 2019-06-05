作品延展﹕在天文館等待蜘蛛「結」網

Tomás Saraceno位於Ulrico Hoepli天文館內的Weaving the Cosmos裝置，由7組作品組成。當中有6組以視覺為主，用上兩種蜘蛛Nephila senegalensis及Cyrtophora citricola，讓牠們在黃道十二宮的多個星座如處女座、巨蟹座等的幾何形狀支架上，編織蜘蛛網。另一個以聽覺為主的裝置，則利用擴音器擴大蜘蛛網的震動聲音。整個裝置以蜘蛛網的交錯結構，比喻星系內的相連關係。作品內的部分蜘蛛網從柏林運來。「但最有趣的地方是天文館內本身的蜘蛛品種會在原有作品上再作交織，將外來的蜘蛛網『據為己有』，又或是共生，呈現物種之間的多重關係，一如宇宙。」Tomás說。

蜘蛛在不同文化的意義

忍不住問Tomás有沒有看電影Spider-Man: Into the Spider-Verse，因為他的作品同樣以蜘蛛網呈現多元宇宙的世界觀。「哈哈，我未看。」跟他解說電影劇情後，他說︰「其實蜘蛛在不同文化有不同意義，但需要時間發掘。一如這個作品，你需於黑暗中等多於5分鐘，才能讓眼睛適應場內的光暗，看到內裏的蜘蛛網裝置。10分鐘後，你可以同時看到天文館的星星。我十分喜歡這個『等待一下』的概念，因為在設計周期間，大家都忙於走到不同地點。在這裏，你不等一下，便什麼都看不到。這種時間的概念，其實很重要。我在天文館內便花了很多時間，發掘蜘蛛品種。這情况一如家中角落其實有不少蜘蛛網，但你需要時間，才會找得到。」

文：Dawn Hung