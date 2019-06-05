Jewellery﹕型格革命20年 戒指大膽打破珠寶概念

米蘭是B.zero1 20周年紀念的第2站，第一站於品牌發源地羅馬舉行。但相對在羅馬Auditorium Parco della Musica舉行的活動，米蘭Indro Montanelli公眾花園的活動更見有趣。整個展覽分為兩部分，參觀者需先到Ulrico Hoepli天文館的起點，欣賞阿根廷藝術家Tomás Saraceno跟場地呼應的裝置作品Weaving the Cosmos，然後便到品牌於公眾花園的裝置Rendering, Weaving Design, Art and Science，感受B.zero1的世界觀。

不跟市場走 跨越性別

「Bulgari的精神是創意、創新技術及革命設計。我40年前加入品牌，見證品牌在創意上的改革。B.zero1戒指的設計非常顛覆，全因以往珠寶設計大多以各種彩色寶石、鑽石為主，不以寶石作點綴、着重設計元素的金戒指，是十分大膽的嘗試，有別於當時巿場上的取向，成為珠寶設計革命的起點。20年後，這個設計依然是有型入流，貼合任何人佩戴。」品牌創意總監Lucia Silvestri說。

室內設計總監Silvia Schwarzer在設計裝置作品Rendering, Weaving Design, Art and Science時，亦以戒指代表的顛覆理念為本，着重工藝及創意如何支撐整個理念。「展覽分為4個空間。第一部分展現20年來的設計，包括所有款式和最新的20周年系列。1999年面世的B.zero1，原意是就千禧年推出新生代的戒指，代表品牌年輕活力一面，以中性設計為切入點，男女配戴亦可，打破首飾以性別定位的規範。B.zero1是打破珠寶既有俗例的系列，以破格為本。過去20年，在戒指美感、物料組合、工藝三方面不斷突破。」

獨門工藝 素材多樣

當走過陳列20年設計作品的空間後，會看到橙色和藍色兩個空間。「橙色空間呈現我們如何提升素材的價值。」Silvia說。場內有不少原材料，由意料之內的金粒，到意料之外的雲石都有，可見素材的多樣化。「藍色為主調的空間則呈現B.zero1的工藝，如Tubogas。這裏可看到多個工藝試樣，以及製作過程的短片。Tubogas工藝源於1940年代，本是製造氣喉的工業技術。以黃金製成螺旋管，然後裁出一截化為戒指。起初沒有想過可用來製作具彈性的戒指，然而這正是品牌別具膽識的嘗試。」

說起B.zero1，少不免會談及品牌的獨門工藝Tubogas，毋須焊接，將細長的金條扭成緊密相接的彈性螺旋結構。這種工藝，可見於Serpenti系列的金屬表帶。「兩種Tubogas所用的工藝基本上相同，雖然形狀有別，在製作工藝上卻相若。Tubogas在我加入品牌時，已經是相當成熟的工藝，亦是我們最矚目的工藝之一。B.zero1以金屬作為主要素材，採用Tubogas為設計特徵是自然不過的事。我們也不斷注入新的製作技術，例如最新的20周年系列B.zero1 XX的其中一個款式，便用上Zaha Hadid的鏤空設計，在兩層鏤空金屬間加入白色或黑色的陶瓷圈，再用金屬戒指帽套穩整個結構。當中的難度是不斷嘗試尋找合適陶瓷物料和厚度，是一大技術挑戰。」Lucia說。

羅馬鬥獸場設計融入戒指

每個城巿的設計都有各自的特徵。Bulgari來自羅馬，帶意大利南部設計特色，以鮮色、大膽線條為設計主線。相對而言，米蘭設計以簡約為主。「以羅馬鬥獸場為設計靈感的B.zero1，雖然並非出自我手。但我還記得，當時整個羅馬的文物及建築，都是我們的靈感來源，而作為重點文物建築之一的鬥獸場，成為難度高但理所當然的選擇。」Lucia口中的難度是將鬥獸場的線條簡化，融入戒指設計而不失建築靈魂，將鬥獸場簡化為5層Turbogas彈性金屬環，同時，加入兩個戒指帽扣好Tubogas部分。

現時品牌共有30多款B.zero1戒指，包括由結合黄金、白金、玫瑰金的Perfect Mistake到用上青銅陶瓷的B.zero1 Roma，由Anish Kapoor弧形鏡面到Zaha Hadid鏤空的跨界聯乘設計。「我們大約每2至3年，便會為系列加入新成員。B.zero1在Bulgari的發展脈絡而言，是一個品牌年輕化的重要引子。千禧後接觸到設計年輕的B.zero1，會因為品牌創意及工藝，而對高級珠寶產生興趣。」Lucia分享道。

編輯/蔡曉彤

電郵/lifestyle@mingpao.com

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）