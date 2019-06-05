網絡安全﹕「透明度報告」趣味資料

這些公司包括Apple、facebook、Google、LINE、LinkedIn、Microsoft等，當中的Google是最先發布透明度報告。由於透明度報告沒有統一的對外分享數據標準，所以有時候也不一定找到我們想要的資料。不過，在查看不同公司的透明度報告，我們也可以從中找出一些有趣資料。

究竟透明度報告會有什麼資料？大致上包括各國政府對內容或紀錄的請求，以及公司對這些要求的回覆百分比。我們可以找到來自版權持有人的內容移除請求的數字，也有按不同地區的請求次數和統計。

這些數據看似不太貼身，但個別公司也會提供不同類型的資料，例如Apple會在透明度報告中，提供一些調查信用卡可疑交易或欺詐有關的請求統計數字；Google方面，可在Android生態系統安全分類中，找到不同Android版本可能安裝惡意應用程式的裝置百分比，或是前十大國家地區百分比。

fb有幾多假戶口？

此外，YouTube也是Google的服務，在透明度報告中，可以看到在2018年第4季，共有7690萬部影片因不跟從Google的社群規範而遭移除；Google的資料也可以讓我們知道，香港有哪些有規模的公司網絡託管惡意軟件。那麼facebook又如何呢？在社群守則執行分類報告中，提到在它們平台上的假戶口，以及清除假戶口的數字，在今年首季便有22億個；當中還有其他分類，分別有欺凌、仇恨言論，垃圾郵件及恐怖主義宣傳等相關數據。而facebook還有一項有趣資訊，是關於有哪些國家地區有意限制互聯網通訊、限制的時數等。

此外，我們經常使用的即時通訊應用程式，其安全情况又如何？筆者找來LINE的透明度報告，在最近期的資料可以看到，在網絡通訊上，文字、語音、圖像等方面都已經全面加密了。現時愈來愈多公司主動公開資訊，以提高透明度和增加使用者信心。讀者可以看看自己常用的互聯網服務公司，有沒有提供透明度報告，當中的內容又包括什麼資料，可能會找到一些有趣的地方。

■部分提供透明度報告的公司

Apple：www.apple.com/legal/transparency

facebook：transparency.facebook.com

Google：transparencyreport.google.com

LINE：linecorp.com/en/security/transparency/top

LinkedIn：www.linkedin.com/legal/transparency

Microsoft：www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/reports-hub

文：楊和生（香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人）