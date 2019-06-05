搭長途機安眠好幫手 降噪「大耳牛」 唱足36小時

具備主動降噪和特長使用時間的耳機，坊間有不少選擇，但以Jabra最近推出的Elite 85h耳機功能最全面。提到Jabra這個品牌，很多人第一時間會想起它的無線免提單聲道耳機，但其實廠方近年推出不少主攻音樂的無線耳機，包括真無線耳機及過頭式耳機，而Elite 85h則是今年的主打產品。

充電15分鐘 可用5小時

ANC功能早在1989年Bose推出的Series I耳機已出現，原理是在耳機加入收音咪，測量環境噪音量，之後在耳機內發出相反的聲波，以抵消噪音的影響。由於耳機需要發出聲波及蒐集環境聲音，所以電量會消耗較快；再者，耳機外的收音咪數目，亦會影響ANC的效果。而Elite 85h其中一個特點是開啟ANC功能下，仍能提供連續36小時的使用時間，如果關上ANC功能，更可提供41小時使用時間。耳機亦支援快充功能，充電15分鐘可使用5小時，上機前充一充，便足以應付短途行程的需要。此外，機身的8組收音咪中有4組會用在ANC功能上，配合SmartSound環境噪音分析技術，進一步加強降噪效果。

體感操控 一掛頸暫停播放

為了令用家有更好的使用體驗，Elite 85h的另一個特點，是加入不少體感操控功能。首先，當打開耳機時，便會自動進入開啟及連接狀態；相反，把耳機放平或摺起時，電源便會自動關上。此外，當用家聽歌期間拿下耳機掛在頸上，便會暫停播放，若在1分鐘內再戴上，便會自動繼續播歌，在旅途中問路、付款時，這個功能便派上用場。當耳機掛在頸上時有來電，用家只要一戴上便可自動接聽，不用按任何鍵或拿出手機。

環境分析 自動調節降噪強度

此外，廠方提升Jabra Sound+應用程式的功能，加入audEERING情境智能技術，這個模式能針對環境聲量分析，並自動設定不同場景，包括通勤、公眾場所或私人場所等，因應不同場景，會自行調節ANC功能強度，例如設定為公眾場所場景時，會將ANC功能減弱，令用家可聽到部分外界聲音，避免意外發生；但當設定為私人場所場景時，便會加強ANC功能，令用家可完全感受音樂的力量。

■規格

單元：40mm

響應範圍：10Hz至20kHz

連接制式：HSP 1.2、HFP 1.7、A2DP 1.3、AVRCP 1.6、PBAP 1.1、SPP 1.2

電量：41小時（關閉ANC功能）

36小時（開啟ANC功能）

售價：$2339

網址：www.jabra.hk

文：勞耀全

編輯/梁小玲

美術/SIUKI

電郵/lifestyle@mingpao.com