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Happy PaMa 教得樂 第244期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：我的悔過書

【明報專訊】上個禮拜我在專欄中講到，瑪麗醫院兒童及青少年精神科主管陳國齡醫生說她在診症室裏，看到了爸爸媽媽一張張懺悔的臉。

其實懂得懺悔，都起碼知錯，放了孩子一條生路，知錯能改，善莫大焉；最可怕的是根本把子女自殘甚至自殺傾向的行為視為等閒，還要滿口歪理強辭奪理，說要是子女在學校的學習壓力都承受不了的話，他日如何在社會職場立足，怎可能出人頭地？難道生兒育女，就是為了望子成龍望女成鳳，光宗耀祖為父母面上貼金？

父母的悔過書，該怎樣寫？我願意身先士卒，希望一石激起千重浪，家長們一起好好反省反思為父母之道。

我自問盡心盡力，無愧於心。對大小T的教育，說悔過，太嚴重，但確有忽略，也有做得不夠好的地方，亦太理所當然習以為常地用我的身分角色去做判斷下結論。原來有很多事情並不是我認為的小事，或者推說他們還小不懂事，其實對他們的影響很深遠。未曾想過像我這般與別不同的非一般媽媽，會對他們造成壓力。

說來真的很慚愧，有些事是直至他們兩個長大事過境遷後，我才知到當時他們有多難受。後來我知道了之後，一直耿耿於懷。

討厭上學 被同學欺凌

大T討厭上學我早知，但不知道其中一個原因竟然是她被同學們聯手欺凌。更離譜的是老師知道之後，竟然因為大T的體型高大，不信她會是個受害者。那班女同學更加有恃無恐不斷嘲笑甚至出言侮辱。這件事令我很震驚，更大惑不解的是她為什麼不告訴我，好讓我有機會為她出頭，取回公道？大T的答案令我既心痛更心寒，即使我出面找校長又如何？同學的行為短時間內可能會收斂，但這班人含恨在心，肯定很快又故態復萌，變本加厲。這只會把事情變得更複雜，她的日子只會更難過。

回想起來，雖然我不知道內裏原來大有文章，但見大T情緒不穩，每日放學鬱鬱寡歡，即使已是小學四年級學期尾，我還是果敢堅決地幫她轉校，否則後果會變成怎樣，我不敢想像。

小T自小很有主見，有很強的觀察力及洞察力。大T口甜舌滑古靈精怪，從小就很得父親歡心。對着這個前世情人，可謂千依百順。但父親對着兒子小T，態度就很不一樣，有着傳統男人的思想，認為男孩子應該要堅強獨立，不應該倚賴撒嬌。莫講當年年紀小，認為父親對家姐偏心，他認為爸爸對他的種種批評是不公平不公道，即使今日已經19歲，小T依然憤憤不平不能釋懷。

憤憤不平 父親偏愛姐姐

兒子的感受，我感同身受，完全明白。我媽亦是典型的重男輕女型母親，尤其偏愛小弟，有理無理有錯無錯毋須多講，一定是我錯。人夾人緣，親如父母子女其實亦一樣。我能做的，就是以更多的愛及關懷去填補小T心中的凹凸不平，只望得到小T的包容和體諒。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第244期]

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