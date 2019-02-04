教大GPS：學習 vs. 自由遊戲

父母介入遊戲令質素下降

翻開報章雜誌，都不難發現有很多文章探討遊戲對兒童的重要。然而，對於「自由遊戲」的重要性、詮譯與理解，則有很多不同的說法。根據聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）於去年2月一項調查顯示，雖然大部分本地受訪父母認為自由遊戲對子女的發展極為重要，但有父母認為自由遊戲與電子遊戲相關，有的認為上興趣班也是自由遊戲的一種，反映他們對自由遊戲的理解不足。而小童群益會亦於本年2、3月以問卷訪問過千名6至17歲兒童，發現只有約兩成一受訪兒童會主導遊戲安排。大部分家長除了比較反對子女參與冒險遊戲外，亦喜歡介入他們的遊戲時間，致使遊戲質素下降，影響兒童的快樂程度。

家長一方面關心子女的學習進度，另一方面希望他們快樂地成長，在控制與放手之間，該如何拿捏呢？聯合國兒童基金會建議兒童每天需要1小時自由遊戲，也許對很多家長來說，如好好利用，子女可以於這1小時做一些「更有意義」的活動，內心交戰之下，家長們又該如何抉擇呢？

自由遊戲不等於荒廢學業

首先需要知道，學習時間與自由遊戲時間可以並存於子女的每日日程之中。另外，自由遊戲並不等於會荒廢學習。事實上，自由遊戲也有規律、有結構，只是控制自由遊戲的不是家長，而是子女。若家長放手，讓子女主導，其實不難發現他們會從自由遊戲中嘗試自己做決定，從中學會不斷修正自己在玩樂時出現的各種問題，這種有關獨立性的培養，能夠從自由遊戲中獲得。如家長在旁擔當觀察者的角色，便更能了解子女的長處和不足，然後於學習時間中加以補足。這樣看來，學習與自由遊戲並不是對立，而是有互補之效。

魚與熊掌，為何不能兼得呢？

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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文﹕林沛晴（香港教育大學幼兒教育學系講師）

[Happy PaMa 教得樂 第244期]