多元導航：信任——建造天堂的基石

剛讀中一的明仔，因為在家裏常常使用手機而跟媽媽時有爭吵。有次在我們的對話當中，他提到對媽媽的感覺：「佢認定我成日打機，但有時我只係打算覆一個message之嘛，咁啱有次畀佢見到，又話我成日喺度打機！係，我之前係有做過，但唔係一用手機就係打機㗎嘛！佢根本唔信我！」於是，明仔改用隱瞞的方式應對媽媽，希望不再被媽媽誤會，不再被沒收手機。結果，當媽媽發現明仔諸多隱瞞後，她在更多事上限制明仔，令他更反感，慢慢地形成一種惡性循環，彼此不滿的情緒有如雪球般滾大，令親子關係愈來愈緊張。

惡性循環 關係愈趨緊張

在明仔的個案裏，媽媽限制他使用手機，是出自擔心，認為這樣做對他最好。父母這樣管教子女，合理及可以理解；而明仔隱瞞某些事情，目的是不想破壞自己在媽媽心目中的形象，或者令關係出現變化，也是出於希望得到父母疼愛的自然渴望。雙方行為的出發點均是因為看重對方，明明方向一致，即使方法不恰當，應該也不致演變到這地步，那到底問題出現在哪裏呢？

明仔的一句話不停在我腦海浮現：「佢根本唔信我。」

信任，是關係的根基，沒有信任，即使再如何修飾、表達，也包裝不了薄弱的關係。根基破壞了，問題亦漸漸浮現，維持現有的關係已有難度，更遑論有親密的親子關係。明仔漸漸心灰意冷，不但是因為被誤會、誤解，還因為媽媽不相信他有能力管理自己，而無論他做什麼，似乎都無法改變媽媽這種想法。信任對方，等於讓對方在平等的位置上溝通；反之，無論對方做什麼，你心中早有判決，對方也無法上訴。在學校工作的日子以來，遇到不少親子問題，往往都是大家之間的信任被破壞了，關係才會亮起紅燈。

「每日放學我好想留喺學校，唔想返屋企，因為我覺得屋企好似地獄咁！」明仔眼眶泛紅地道。不斷地被質疑、誤解，縱然自己已很努力嘗試改變，卻看不到有任何轉變，這一切，都讓明仔感到煎熬。家庭，本應是讓人最有安全感、是遮風擋雨的地方，到底發生了什麼事，會讓他把這個家形容為地獄——一個令人絕望、痛不欲生的地方？

著名心理學家馬斯洛的需求層次理論中曾提到，歸屬感是人的其中一種基本需要，當我們在關係中感到被信任、被接納、被愛，才能建立歸屬感；若這種需要未能滿足，我們就會缺乏安全感。明仔是因為在家中找不到被信任的感覺，得不到滿足的關係，甚至為他帶來壓力、恐懼，以致失去對家的歸屬感。

非一朝一夕 信任靠經驗累積

信任並非一朝一夕建成，而是靠經驗一點一滴累積而成。或許在過程中，少不免會出現讓大家失望的時候，但這並不代表所有的信任基礎都會即時毁於一旦。維持親子關係，我們可以互相坦誠地表達內心的感受，就算你不認同孩子的行為，也可讓對方知道，即使他們犯了錯，仍有補救的可能，你仍願意相信他；放手讓他再次嘗試，相信你的孩子能從經驗中學習，那怕是再次換來失望，但只要關係中的養分足夠，他們終有一天能茁壯成長。

我們都嚮往天堂，或許不是因為它完美無瑕，而因為這個地方充滿接納、信任和愛。

香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

文﹕許秀珍（香港家庭福利會駐校社工）

[Happy PaMa 教得樂 第244期]